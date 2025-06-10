450 milyon dolar ayırdı: Ukrayna’nın rüzgar ve güneşine ‘Onur’lu yatırım

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da Türk firmaları, ülke ekonomisine desteğini yatırımla sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir maden yatırımını duyuran Onur Grubu, şimdi de yenilenebilir enerji için kolları sıvadı.

Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcı unvanına da sahip olan ve binlerce kişiye iş imkanı sağlayan Türk devi, 2030 yılına kadar 690 milyon MW’lık yeni nesil güneş santrali kuracak. 450 milyon dolarlık bütçe ayıran Türk şirketinin Ukrayna Genel Müdürü Emre Karaahmetoğlu, şu anda 150 MW’lık bir güneş santraline sahip olduğunu, bunu daha da artıracaklarını belirtti.

İşgale rağmen ülkede kalmaya devam eden ve Ukrayna’ya her türlü sosyal desteğini de yardımlarıyla sürdüren Onur Grubu’nun Vinnytsia bölgesinde 50 MW'lık güneş enerjisi santralleri ve 164 MW'lık depolama inşaatının sürdüğünü belirten . Genel Müdürü Emre Karaahmetoğlu, 60 milyon doların üzerinde bir yatırımı da yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade etti. Emre Karaahmetoğlu, “Yıl sonuna kadar 200 MW güneş enerjisi ve 164 MW pil olacak” dedi.

Grafit madenciliğine başlayacak

Onur Grubu'nun Transkarpatya bölgesinde yaklaşık 120 milyon euroluk bir bütçeyle 120 MW'lık rüzgar enerjisi santrali (RES) kurmayı planladığını belirten Genel Müdür Emre Karaahmetoğlu, “Şu anda Lviv ve Volyn bölgelerinde yeni projeler üzerinde çalışıyor ve kredi çekmek için uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz “diye konuştu.

Ayrıca Onur Grup, OKKO için Volyn bölgesinde inşa edilecek RES'in ilk etabının inşasını neredeyse tamamladı. Karaahmetoğlu, şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz hafta türbinlerin ilk parçaları getirildi ve kurulum başladı. Sırada ikinci aşama var. Yaklaşık 190 MW. Volyn'de toplam 340 MW kapasiteli bir proje başlatıldı ve biz Lviv inşaat şirketi olarak bunun üzerinde aktif olarak çalışıyoruz.”

40 şirketiyle Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Rus işgalinin yarattığı ekonomik zararı yok etmeye çalışan ender şirketlerden biri olan Onur Grubu, , 2026 yılından itibaren Ukrayna’nın Khmelnytskyi bölgesinde bulunan bir grafit yatağında madencilik çalışmalarını sürdürecek.