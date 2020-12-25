4.6 milyar lira borç ödedik, bütçeyi 19 milyar lirada ‘denk’ledik

HALİÇ Kongre Merkezi’nin büyük konferans salonu... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 aylık icraat dönemini kamuoyuyla paylaşmak üzere düzenlediği toplantıdayız.

Salona girdiğimde sahnede oturan kalabalık kadro dikkatimi çekti. İmamoğlu, 18 aylık icraatlarını anlatırken, İBB ve iştiraklerinde kurduğu kadroyu yanında istemişti.

İmamoğlu söze “özetin özeti”yle girdi:

►18 ay öncesine kadar yılda ortalama 5 kilometre metro hattı yapılabiliyordu. Biz bunu 20 kilometreye çıkarıyoruz.

► 18 ay önce dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler çocuklarına süt alamamanın acısını yaşıyordu. Bugün 121 bin 116 çocuğumuzun evine her hafta ücretsiz Halk Süt götürüyoruz.

► 18 ay önce İBB’nin tek bir kreşi yoktu. Bugün 15 kreşimiz faaliyette. 10 tanesi bitmek üzere. 2021’de kreş sayısı 60’a çıkacak.

►Onbinlerce üniversite öğrencisine 3 bin 200 lira, yüzbinlerce ilkokul öğrencisine 300 lira eğitim desteği veriyoruz.

► 18 ay önce İBB’nin tek bir “istihdam ofisi” yoktu. Bugün 8 bölgesel “istihdam ofisi”miz var. 4 tane daha açılacak. Bugüne kadar 13 bin vatandaşı eğitip özel sektörde işe yerleştirdik.

►2000 yılından önce inşa edilmiş 790 bin binanın hasar tespit çalışmalarına başladık. 20 bin binada çalışmayı tamamladık.

Ardından 18 başlıkta topladığı 18 aylık icraatının detaylarına geçti. Bu bölümde ilk başlık bütçe oldu. Bütçeye yaklaşımını şöyle tanımladı:

- Benim için bütçe demek halkın yararına tercih yapmak demektir.

2020 yılı için “ayağı yorgana göre uzatmayı” öngören bir bütçe planladıklarını kaydetti:

- COVID-19 fırtınası başlayınca ciddi tasarrufa yöneldik. İBB’de ve iştiraklerimizde adeta bütçe sıkıyönetimi ilan ettik.

COVID-19 etkisiyle belediyenin ve iştiraklerinin gelirlerinin ciddi şekilde gerilediğinin altını çizdi:

- Aldığımız yerinde tedbirlerle gelirlerimizdeki gerilemeyi yüzde 9’da tuttuk. Böylelikle gelirlerimiz 19.3 milyar lira oldu. Toplam giderlerimizi ise yüzde 24 tasarrufla 19.7 milyar liraya indirdik.

Pandemiye rağmen 2020’de “denk bütçe” yönetmeyi başardıklarını savundu:

- Ayrıca bizden önceki yönetimlerden miras kalan 4.6 milyar liralık devasa krediyi de kapatıyoruz.

Sonra ekledi:

- Bu ortamda temel hizmetlerimizi de aksatmadık...

İstanbul gibi bir metropolde vatandaşa hizmet götürüp, yatırımları sürdürürken COVID-19 gibi küresel krize rağmen yılı “denk bütçe”yle tamamlamak hiç de kolay iş değil.

İmamoğlu ve ekibi, açıklanan verilere göre bunu başarmış görünüyor.

Ancak, başarının asıl göstergesinin vatandaşın vereceği “karne”nin olacağını unutmamak gerekiyor.

İstanbul'un raylı sistem ağı 360 kilometreye çıkacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ve raylı sistem çalışmalarını şöyle özetledi:

►Metro inşaatları İBB bütçesiyle yapılamaz haldeydi. Yurt içinden finansman bulamayınca yurtdışına yöneldik. Bulduğumuz ilk kaynaklarla bizden önceki yönetimin durdurduğu 6 metro hattında inşaatları başlattık.

► 18 kilometrelik Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nı hizmete açtık. Halen 8 hatta inşaat devam ediyor.

►Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının 9 kilometrelik Cibali-Alibeyköy bölümü haftaya açılacak.

►Yılda ortalama 20 kilometrelik raylı sistem inşa edecek önlemlerimizi aldık.

►2024-2025'te İstanbul'un raylı sistem ağı 360 kilometreye ulaşacak.

►Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı-Halkalı yolculuğunu 55 dakikaya indirecek "Hızray" projesinin fizibilitesi 2021'in ikinci yarısında tamamlanacak.

İETT'ye 300 yeni otobüs alınacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halk otobüslerini İETT bünyesine dahil ettiklerini vurguladı:

- 3 bin 41 özel halk otobüsünü İETT bünyesine katarak hizmet standardını yükseltiyoruz. COVID döneminde esnafımıza da destek vermiş oluyoruz.

Ardından ekledi:

- İETT'nin filosuna 300 yeni otobüs katmak üzere 300 yeni otobüs almak için hazırlıklara başladık.

Haliç Tersanesi 50 milyon liralık katma değer üretti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz ulaşımını daha fazla kullanmak üzere adımlar attıklarını belirtti:

-2020'de Şehir Hatları tarifesine 49 yeni sefer ilave ettik. 2021'de 89 ilave sefer daha planladık.

Tarihi Haliç Tersanesine değindi:

- Tersanede yeniden üretimi başlattık. 24'ü kendi vapurlarımız olmak üzere toplam 45 geminin bakım-onarım işlemlerini tamamladık. 50 milyon liranın üzerinde katma değer ürettik.

İştiraklerin kârı 981 milyon lira

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbaşına geldiklerinde belediyenin iştiraklerinin toplam 662 milyon liralık vergi borçları nedeniyle İBB ihalelerine dahi giremez durumda olduğunu vurguladı:

- Borçların bir kısmını ödedik. Kalan kısmını yapılandırdık. Böylelikle tüm şirketlerimize ihalelere girme yolunu açtık. Bu sayede 7 milyar liralık iş hacminin grup içinde kalmasını sağladık.

Halk Ekmek’e değindi:

- Halk Ekmek'te günlük üretimi 1 milyon 250 bin ekmekle rekor seviyeye çıkardık. Önümüzdeki dönemde üretim 1.5 milyona çıkacak.

2019’un ilk 11 ayında zararda olan 9 iştirak şirketinin 2020’de kâra geçtiğini kaydetti:

- 2020'nin ilk 11 ayında iştirak şirketlerimizin kârı 981 milyon liraya ulaştı.

Ardından ekledi:

-“Fortune 500 Türkiye” listesinde bu yıl İBB şirketlerinden 6'sı yer aldı. Bu sayıyı 10-15'e çıkarmayı hedefliyoruz.

Kentsel dönüşüme hızla devam ediyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümle ilgili önce şu mesajı verdi:

- Kentsel dönüşümle ilgili projelerin hızla tamamlanması için görevlendirmeler yaptı, sonuçlar aldık.

Ardından bazı örnekleri sıraladı:

►3 semtte 3 bin 183 bağımsız bölümden oluşan 3 projede durmuş inşaatları başlattık.

►2 semtte 2 bin 607 bağımsız bölümden oluşan 2 kentsel dönüşüm projesini teslim ettik.

KİPTAŞ’ın projelerine işaret etti:

► 1520 bağımsız bölüm, okul ve camiden oluşan Silivri 3. Etap Sosyal Konutları'nı bitirip hak sahiplerine teslim ettik.

► 331 bağımsız bölümden oluşan Pendik Yeşilce Aydos Sosyal Konutları'nı teslim ettik.

► 1446 bağımsız bölümden oluşan Silivri 4. Etap Sosyal Konutları'nın satış kampanyasını tamamladık, inşaatlarına başladık. 2022'de bitecek.