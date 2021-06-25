486 tesis güvenli turizm belgesi,  3 üniversite güvenli kampus belgesi aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından COVID-19 sürecinde 1431 kuruluşa güvenli üretim belgesi verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği bilgiye göre, güvenli kampüs belgesi alan üniversite sayısı 3 olurken, güvenli turizm belgesi alan tesis sayısı ise 486 olarak gerçekleşti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, verdiği soru önergesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan, “Türk Standartları Enstitüsü tarafından, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet-Üretim Belgesi alan perakende firma sayısı kaçtır? Bu firmalar hangileridir? Kovid-19 Güvenli Hizmet-Üretim Belgesi için TSE’ye başvuruda bulunan ancak belirli kriterleri sağlayamadığı için belgeyi alamayan firma sayısı kaçtır? Bu firmalar hangileridir? TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet-Üretim Belgesi almak için başvuruda bulunan firma sayısı kaçtır?” sorularına yanıt istedi.

Bakan Varank, COVID-19 pandemisi kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü’nün geliştirip uygulamaya geçirdiği belgelendirme programlarının temel amacının tedarik sürecinde kesinti yaşanmadan gerek başvuru sahibi kuruluş çalışanları gerekse kuruluşun üretimi ya da verdiği hizmetten etkilenen kişilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarının sağlanması olduğunu belirtti. Varank, “ Belgelendirme programlarında sürekli iyileştirme esas olup uygunsuzlukları gideren kuruluşlar belge almaya hak kazanmaktadır” dedi. Bakan Varank, farklı sektörlerden bugüne kadar güvenli üretim belgesi alan firma sayısını 1431, ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ alan kuruluş sayısını ise 1481 olarak açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ‘Okulum Temiz Belgesi’ alan okul sayısının 2315, ‘Güvenli Kampüs Belgesi’ alan üniversite sayısının ise 3 olduğunu bildirdi.

Yapılması gereken çok iş var

Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre örgün eğitimde, 54 bin 715'i resmi okul, 13 bin 870'i özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 68 bin 589 okul bulunduğunu belirterek, “Bu rakamlar doğrultusunda "Okulum Temiz Belgesi" alan okul sayısının 2 bin 315’de kalması daha yapılması gereken çok işin olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Gürer, halen bakanlığa bağlı işletme belgeli 4 bin 251 turizm tesisi bulunduğunu ve çevreye duyarlı konaklama tesis işletmesi sayısının da 451 olduğunu hatırlatarak daha fazla tesisin "Güvenli Turizm Belgesi" almasının sağlanması gerektiğini belirtti.