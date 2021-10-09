5 bin yıllık tablette yeni nesil incelikler

Mezopotamya’nın verimli toprakları sadece yerleşik tarımı değil, ilk yazılı kaynakların kaydedildiği kil tabletleri de vermiş insanoğluna. O dönemi inceleyen tarihçiler 1,6x1,6 cm ila 36x33 cm boyutları arasında kil tabletler olduğunu kaydederler. Hangi boyutta tabletin kullanılacağını belirlemek için ne yazacağını önceden tasarlarmış kullanıcılar…

Aradan 5 bin yıllık zaman geçtikten sonra bile tablet kullanmanın kuralı değişmiş değil aslında… Önce hangi amaçla kullanılacağına karar vermek gerekiyor bugün de…

Elbette adı aynı olsa da Sümerlerin kullandığı tabletler ile bugünküler arasında oldukça fazla fark var. Zamanda yolculuk yapan bir Eridu sakini, bugünkü tabletleri görse belki de şarja bağımlı oldukları için küçümser ama marifetlerine şahit olduktan sonra panikle en yakın tapınakta soluğu alabilir…

Onlarca çeşit tablet var piyasada. Kitap okumaktan not almaya, film izlemekten fotoğraf çekmeye kadar sayısız işlevle donatılan bu teknoloji harikası bilge ürün, pandemi döneminde altın çağını yaşıyor.

2019’da Türkiye’de 1,5 milyon adet tablet satılırken, 2020’nin sonunda bu rakam 2,7 milyon adet olarak kaydedildi. Elbette bunda dijital çağın getirdiği yeni yaşam normallerinin de etkisi büyük. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, her türlü teknoloji ürününün hayatımızdaki yerini genişletti…

Uzmanlar tablete talebin bu yıl da artarak devam edeceğini belirtiyor.

Peki, hayatımıza giderek daha da sokulan tabletler hakkında bilmemiz gerekenler neler? Tabletler hakkında bilmemiz gerekenleri Lenovo Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak yanıtladı…

1- SEÇENEKLERİ DARALTIN!

Pazarda gözlemlediğimiz şu; tablet alınırken ilk kriter fiyat oluyor. Burada en ucuz kadar en pahalı ürün de kast ediliyor. “En iyisi en pahalısıdır” fikriyle yola çıkıp kullanmayacağınız özelliklere para ödemek verimli bir tercih değil. Verdiğiniz paranın verimli bir yatırıma dönüşmesi için tableti ne amaçla kullanacağınızı iyi tespit edin. Neye ihtiyacınız varsa ona uygun seçenekleri belirleyin. Listeyi daraltın. Eğer mağazadan alacaksanız, satış temsilcisine tableti kullanım amaçlarınızı anlatın ve en uygun ürünü tespit edin.

2- MAVİ IŞIK FİLTRESİNİ DİKKATE ALIN!

Amaç belirlendikten sonra ikinci önemli konu da doğru ekran seçimi. Doğru ekran meselesinde de üç ana faktör var. Bunlardan biri mavi ışık filtresi. Göz sağlığı için çok önemli olan bu filtre, artık kısa yol olarak birçok modelde sunuluyor. Ancak kapalı olarak gelir. Bunu aktif hale getirmek gerekiyor. Örneğin bir dizi izlerken değilse de kitap okumak gibi ekrana daha dikkatli bakıldığı zamanlarda mavi ışık filtresini açmak gözleri korur. Bunun yanında ekran çözünürlüğü de sorgulanması gereken bir detay. Doğru ekran konusunda boyut da verimlilikle orantılı bir durum. Eğer video vs izlemek amacıyla da kullanacaksanız en az 11 inç’ten başlaması öneriliyor. Yalnızca kitap okumak gibi amaçlarla kullanacaksanız 7 inç ve üzeri ekran yeterli.

3- UYGULAMA DESTEĞİNDE UYANIK OLUN!

Tablet alırken önemli konulardan biri de uygulama desteği. Zengin uygulama içerikleri indirilebiliyor mu, uygulama servisi yüklü mü, bu önemli. Ancak burada zaten sunulan özelliklerin size ekstra bir yetenek gibi pazarlanmasına izin vermeyin. Örneğin Google Android işletim sistemi, şu anda zaten pazardaki ürünlerin yüzde 80’inde var. Uygulama desteğini sorgularken, deneyim kalitesine bakmak en doğru tercihi yapmayı kolaylaştırır.

4- ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL YETENEKLER

Türkiye’de tabletler aileler için alınsa da ev içinde ağırlıklı kullanım çocuklarda olabiliyor. Araştırmalara göre her üç çocuktan biri dizüstü bilgisayar ya da tablet kullanıyor. Çocukların bu denli yoğun kullandığı bir teknoloji ürününde güvenlik de ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle markalar çocuk modunu modellere ekledi. Bu mod ile süre ya da içerik kısıtlaması yapmak mümkün.

5- BELLİ ARALIKLARLA CİHAZI KAPATMAK İYİ GELİR

Tabletlerin bakımı da cep telefonundan farklı değil. Sıvı temasından korumak, ekran koruyucu ve ürün kılıfı ile sağlama almak ürünün bakımlı kalmasını sağlıyor. Herhangi bir arıza durumunda markanın yetkili servisleriyle temasa geçilmesi öneriliyor. Şarj süresi elbette kullanımın en önemli meselelerinden biri. “Tam kapanmasını, sıfırlanmasını beklemeden doldurmak” kuralı tabletler için de geçerli. Ancak cihazın uzun ömürlü olması için belli aralıklarla cihazı kapatmak uzmanlar tarafından öneriliyor. Özellikle kullanılmayan durumlarda tam kapatmak, arkada açık kalan uygulamaların cihazı ağırlaştırmasını ve pil ömrünü bitirmesini engelleyen bir durum.