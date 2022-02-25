5 liralık banknotta resmi olan bilim insanı

Aydın Sayılı, lisedeyken okulu ziyaret eden Atatürk’ün dikkatini çeker, zekasıyla hayran bırakır. Atatürk onun yurtdışında okutulması talimatını verir. Bugün cebimizdeki 5 TL’lik banknotun üzerinde onun resmi yer alıyor.

Aydın Sayılı, 2 Mayıs 1913 tarihinde İstanbul’da ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ankara’ya atanan babasıyla taşındığı bu kentte orta öğrenimini aldı. 1933 yılında Ankara Atatürk Lisesi’ndeki bitirme sınavının olduğu gün okula Atatürk gelir. Sayılı, Ata’nın sorduğu sorulara verdiği doğru yanıtlarla dikkat çeker. Atatürk, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Baydur’a ‘’Bu genci yurtdışında okutun!‘’ talimatını verir. Sayılı, burslu olarak yollandığı ABD’de yüksek tahsilini tamamlar. ‘’Bilim Tarihi’’ öğrenimi görüp, 1942 yılında mezun olur.

1943 yılında Türkiye’ye dönüp Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Felsefe Bölümü’nde göreve başladı. 1946 yılında Bilim Tarihi Doçenti oldu. 1952 yılında profesör, 1958’de ‘’Ordinaryüs Profesör‘’ unvanını aldı. 1974 yılında DTCF Felsefe Bölüm Başkanlığı’na getirildi. 1983 yılında emekli olana dek bu görevi sürdürdü.

Sayılı, 1980 yılında UNESCO Editörler Komitesi’ne seçildi. 1973 yılında Nicolaus Copernicus çalışmasıyla Polonya Hükümeti’nin Kopernik Madalyasıyla onurlandırıldı. Aynı yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülü‘ nün sahibi oldu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Üstün Hizmet Madalyasıyla ödüllendirildi. 1990 yılında UNESCO’nun ‘’Yaşam Boyu Hizmet Ödülü’’ ile takdir edildi.

Sayılı; İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapça dillerinde çok çeşitli makaleler yayınladı.

Ord. Prof. Dr. Sayılı, 2009 yılında ‘’5 Türk Lirası’’ banknotunun arka yüzünde resmi ile yer aldı. Bununla Türk parasında yer alan ilk bilim insanı oldu.

Aydın Sayılı’nın eserleri arasında İbn-i Sina’nın doğumunun Bininci Yıl Armağanı, İslam Dünyası’nda Rasathane ve Genel Rasathane Tarihi, Bilim Tarihi, Ortaçağ’da Bilim ve Tefekkürde Türklerin Yeri, Bilim Tarihi, Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, başlıklı çalışmaları öne çıkıyor. Bu çalışmaların tümü özgün ve yeni tezler içeriyor.

Prof. Sayılı, 15 Ekim 1993’de geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Bilimin bu yorulmaz emekçisini saygıyla anıyorum.

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