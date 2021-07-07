5 milyar doları bulup Hyundai’de ‘küçüldü’ yeni ‘iş’leri radara aldı

KİBAR Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, bu yılın haziran ayının ilk yarısında holding ve grup şirketlerinin son durumuna baktı:

- Grubumuz Hyundai Türkiye’deki yüzde 30 olan hissesini Koreli ortağa devretme niyetiyle yola çıkmıştı. Koreli ortağımız, “Yüzde 3 hisse ile aramızda kalın” dediği için Şubat 2021 itibariyle orada yüzde 3 hisse ile varlığımızı, desteğimizi sürdürüyoruz.

1972’de Asım Kibar’ın temellerini attığı, Ali Kibar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdinge bağlı 20’yi aşkın şirketin 9 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini düşündü:

- COVID-19 krizine rağmen 5 bin çalışanımızla 2020’yi hedeflerimize yakın, 5 milyar dolarlık kombine ciro ile kapattık. Grup şirketlerinin toplam ihracatı 2.3 milyar doları buldu.

Grupta beyaz yakalıların yüzde 80’inin 1.5 yıldır evde çalıştığı üzerinde durdu:

- Bu yılın ilk 5 ayında elde ettiğimiz sonuçlar hedeflerimizin üzerinde olduğumuzu ortaya koyuyor.

Haluk Kayabaşı ile görüntülü platformda buluştuğumuzda öncelikle Hyundai Türkiye’deki son hisse durumunu merak ettim, anlattı:

- Hyundai’de hisselerimizi satmayı biz teklif ettik. Yani, talep bizden gitti. Başka sektörlere odaklanmak amacıyla oradaki hissemizi sattık. Yüzde 3’le kalmamızı istedi Koreli ortaklarımız. Hâlâ yüzde 30 ortakmışız gibi bir tempoyla çalışmayı sürdürüyoruz.

Holdingin strateji ve iş geliştirme ekibinin yoğun şekilde çalıştığını bildirdi:

- Ekibimiz hangi sektöre, hangi işlere girebileceğimize detaylı olarak bakıyor, inceliyor. Aslında gündemimizde şu anda birkaç proje var. Netleştiğinde, zamanı geldiğinde Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kibar anons edecektir.

Halen bulundukları sektörlerde de boş durmadıklarını kaydetti:

- Bulunduğumuz sektörlerle ilgili de bir-iki projemiz var. Onlar üzerinde de çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörlerde mevcut sektörlerde varlığımızı daha da globalleştirecek ciddi adımlar atmayı düşünüyoruz. Bu yıl söz konusu çalışmaları devreye alacağız.

Dijitalleşme yatırımlarına ivme kazandırdıklarına işaret etti:

- 100 milyon liralık ek yatırım bütçesi oluşturduk. 2025 yılına kadar tüm grup şirketlerimizde dijital dönüşümü tamamlamış olmayı hedefliyoruz.

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2020 yılı sonuçlarından grup şirketlerinin sıralamadaki yerlerine dikkat çekti:

Assan Alüminyum: 41’inci sırada.

41’inci sırada. Posco Assan: 88’inci sırada.

88’inci sırada. Assan Hanil: 274’üncü sırada.

274’üncü sırada. Assan Gıda: 490’ıncı sırada yer aldı.

Kibar Holding, Türkiye’ye getirip büyümesinde önemli rol oynadığı Hyundai’de yüzde 3’le “küçük ortak” konumuna geçmesinin ardından yeni ataklara hazırlanıyor.

İzleyelim, görelim…

Alüminyum folyoda Avrupa’da iki büyük üreticiden biriyiz

KİBAR Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Assan Alüminyum’un folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük iki üretim tesisinden biri olduğunu belirtti:

- Assan Alüminyum, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, ABD başta olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Alüminyumda organik büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti:

- 60 milyon dolarlık kapasite artırma yatırımımız 2022’de devreye girecek. 300 bin ton olan üretim kapasitemiz 360 bin tona çıkacak.

Assan Alüminyum’un geçen yılı 800 milyon dolar ciroyla geride bıraktığını bildirdi:

- Yılın ilk 5 ayındaki gerçekleşmeler, 2021’de 850-900 milyon dolarlık ciro hedefine ulaşabileceğimizi gösteriyor.

Alüminyum tarafında geçen yıl yüzde 82 oranında ihracat yaptıklarını ifade etti:

- 300 tonluk üretimin 60 bin tonunu iç piyasaya veriyoruz. Bu da toplam iç piyasanın yüzde 60’ına denk geliyor. Batı Avrupa’ya 180 bin ton, ABD’ye 40 bin ton ihracat yapıyoruz.

Alüminyumda ihracatın katma değeri üzerinde durdu:

- Folyoda kilo başına ihracat geliri 5 doları bulsa da alüminyumda kilo başına ortalama ihracat gelirimiz 4 dolar dolayında seyrediyor.

Türkiye’nin alüminyumda hammadde açısında dışa bağımlı olduğunun altını çizdi:

- Ülkemize yılda 1.2 milyon ton alüminyum ithal ediliyor. Bunun 300 bin tonunu biz gerçekleştiriyoruz. Seydişehir’in kapasitesi 100 bin ton/yıl dolayında.

Assan Posco, 400 milyon dolar yatırdı ilk kez kâra geçebildi

KİBAR Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Assan Posco yatırımının fizibilite günlerine döndü:

- Yüzde 30 ortaklığımız olan Assan Posco, 400 milyon dolarlık yatırımla paslanmaz çelik fabrikası kurdu. Fizibilitemiz 7-8 yılda yatırımın geri döneceği yönündeydi, olmadı. İlk kez geçen yıl kâra geçebildi.

Assan Posco’nun çok yüksek zararlar ettiğini belirtti:

- Aslında yatırım 3 fazdan oluşuyordu. İlk fazı 400 milyon dolardı. 3’üncü fazda sıvı çelik üretmeye başlayacaktık. Koreli ortağımız, “Birlikte 400 milyon dolar yatırdık. Bu yatırımın para kazandığını görelim, diğer fazlar sonra gündeme gelir” dedi.

Çin’den gelen ithal ürünlerle rekabette zorlandıklarını kaydetti:

- Çin’den ürün gelişi durunca Assan Posco kâra geçebildi. Bir-iki yıl kârlılık devam ederse 2’nci faz yatırım gündeme gelebilir.

Assan Hanil Avrupa’da yatırım arayışına girdi

KİBAR Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, otomotiv sektörüne üretime yapan Assan Hanil’in otobüs ve kamyonlarda kullanılan hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu geliştirdiğini belirtti:

- Assan Hanil, ASD ile bu koltuğu geliştiren dünyadaki 5 teknolojik firma arasına girdi. ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon Euro yatırım yapmayı ve Avrupa’da bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz.

Assan Hanil’in cirosunun 250 milyon dolar dolayında olduğunu kaydetti:

- Assan Hanil’in Hyundai fabrikasının yanında iki, Ford’a yakın bir fabrikası var. Ayrıca Aksaray’da Mercedes-Benz Kamyon’un yanına da bir fabrika kurduk.