5 milyar dolarlık yatırım devreye giriyor, İstanbul kültür-sanatta coşar mı?    

TABANLIOĞLU Mimarlık’ın lideri Murat Tabanlıoğlu, 3-4 yıl önce yurt dışında bir organizasyonda karşılaştığı Contemporary İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’ye Tersane İstanbul projesini anlatmaya koyuldu:

- Haliç’teki Tersane İstanbul’da kültür ve sanat için önemli yapılar planlıyoruz. Orada Contemporary İstanbul’a da iş ve alan çıkar.

Murat Tabanlıoğlu, Ali Güreli’ye Tersane İstanbul’a anlatmanın peşini bırakmadı. 2018 yılında Tersane İstanbul projesini üstlenen Fettah Tamince ile Ali Güreli’yi Tabanlıoğlu Mimarlık ofisinde buluşturdu.

Buluşmada Ali Güreli’nin aklına New York başta olmak üzere dünyanın önemli metropollerindeki “galeriler bölgesi” formülü geldi:

- Tersane İstanbul’da bir galeriler sokağı oluşturulabilir. İstanbul’daki galerilerin böyle bir yere ihtiyacı var.

Murat Tabanlıoğlu, Contemporary İstanbul’un (CI) da Tersane İstanbul’a taşınabileceği önerisini ortaya koydu. Güreli yanıtladı:

- Birinci faz olarak “Galeriler Sokağı”nı düşünelim. Contemporary İstanbul Fuarı’nın İstanbul Kongre Merkezi’nden Tersane İstanbul’a taşınması, projenin ikinci fazı olarak düşünülebilir.

Ali Güreli, 7-10 Ekim 2021’de Tersane İstanbul’da gerçekleşecek Contemporary İstanbul’u anlatmak üzere bir sohbet toplantısı düzenledi. Ana sponsor Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, toplantıya New York’tan gönderdiği video mesajıyla katıldı.

Güreli, Tersane İstanbul’un ilk gündeme geliş öyküsünü anlatıp, ekledi:

- Ben, birinci fazın “Galeriler Sokağı” olacağını düşünürken, fuarın burada gerçekleşmesi öncelik kazandı. Fuarımızı Tersane İstanbul’a taşımamızda pandemi de etkili oldu. Burası, İstanbul Kongre Merkezi’ne göre fuarımıza daha rahat bir alan sağlıyor.

Güreli, Temmuz 2019’da yaptığımız görüşmede ortaya koyduğu hesabı anımsadı:

- İstanbul, 2.5 yılda gerçekleşip devreye girecek 5 milyar dolarlık yatırımla kültür-sanat merkezine dönüşüyor.

Toplantı sırasında 28 Temmuz 2019 tarihli yazıma baktım. Güreli, sözünü ettiği 5 milyar dolarlık projeden iki örnekle birlikte şu mesajı vermişti:

- Başta yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve İstanbul Modern’in yeni yerine taşınması gibi adımlar olmak üzere İstanbul’u kültür-sanat alanında coşturacak bir fırsat doğuyor.

Ali Güreli, Contemporary İstanbul’un elinde adresleri bulunan yurtdışındaki 17 bin sanatsevere toplam yatırım değerleri 5 milyar doları bulan projelerden bazı örneklerin yer aldığı listeyi içeren mailleri Temmuz 2019’da gönderdi.

Mailde projeler ve açılış tarihleri şöyle yer aldı:

Mayıs 2020: Galataport projesi devreye girecek.

Eylül 2020: Peninsula Hotel ve Galataport Kültür Merkezi hizmete girecek.

Kasım 2020: Tersane İstanbul (Haliç) projesinin birinci fazı devreye girecek.

Aralık 2020: Atatürk Kültür Merkezi (Taksim) açılacak.

Mayıs 2021: İstanbul Modern, Galataport’taki eski yerine yeni haliyle dönecek. Eski yeri 8 bin metrekareydi. Yeni yeri 16 bin metrekare olacak.

Kasım 2021: Sadberk Hanım Müzesi, Tersane İstanbul projesinin içindeki 40 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.

Kasım 2021: Tersane İstanbul’un son fazı tamamlanacak.

Güreli, mesajına o günlerde açılışı çok yakın olan projeleri de dahil etti:

- Arter Dolapdere, İstanbul’un ikinci önemli çağdaş sanatlar müzesi oluyor. Mimar Sinan Üniversitesi’nin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi devreye giriyor. Ayrıca Büyük Çamlıca Camii kompleksinde İslam Eserleri Müzesi yer alıyor.

17 bin yabancı sanatsevere gönderilen mailde sıralanan projeler pandemi nedeniyle yavaşlasa da adım adım devreye giriyor.

Zorlu PSM gibi iddialı projeler bir süredir sanatseverlere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Güreli, İstanbul’un kültür-sanat merkezi yönüyle dünyada ilk 5 metropol arasına gireceğine inanıyor…

5 milyar dolarlık projenin devreye girmesi, İstanbul’un kültür-sanat yönüyle coşmasına yeter mi?

430 milyon liralık eser sergilenecek, 228 milyon liralık eser satılabilecek

CONTEMPORARY İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 30 Türk, 17 yabancı galeri ve 10 kurumun 7-10 Ekim 2021’de Tersane İstanbul’da gerçekleşecek fuara katılacağını belirtti.

Sergilenecek eserlerin değerini merak ettim, hesapladı:

- Sergilenecek eserlerin tahmini değeri 430 milyon lira dolayında.

Ziyaretçi beklentisini paylaştı:

- Fuarımıza 20-25 bin ziyaretçi bekliyoruz.

Fuarda sergilenecek eserlerin satış potansiyelini sordum, yanıtladı:

- Satışa sunulacak eserlerin tahmini değeri 228 milyon lira. Bunların yüzde 60-68’i satılabilir.

İngiliz galeriler son anda gelmek istedi ‘yer kalmadı’ dedik

CONTEMPORARY İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, pandemi ortamında fuar düzenlemenin sıkıntısını anlatırken İngiltere örneğini verdi:

- İngiltere, kısa süre öncesine kadar ülkemizi kırmızı listede tuttu. Türkiye’den ülkesine gidenlere karantina zorunluluğu uyguladı. Hal böyle olunca, İngiliz galerileri başlangıçta fuarımıza ilgi göstermedi. Gelemeyeceklerini bildirdiler.

İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden kısa süre önce çıkardığını anımsattı:

- İngiltere’den 3-4 galeri son anda, “Biz geliyoruz” dedi. Kendilerine “Maalesef yerimiz kalmadı” yanıtı verdik. Umarım gelecek yıl pandemi engeli kalkar, yurtdışından katılım da artar.

THY taşıma desteği İBB de ücretsiz deniz taksi veriyor

CONTEMPORARY İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, THY yönetimine teşekkür etti:

- THY, sanat eserlerinin taşınması desteğinin yanısıra antrepo konusunda da yüzde 40 indirim yapıyor. Sanat eserlerinin taşınmasına bu destek bizim için oldukça önemli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçmişten beri Contemporary İstanbul’un tanıtımı için outdoor reklam alanlarını açtığını belirtti:

- İBB ayrıca Tersane İstanbul’a yeni yaptırdığı 6 deniz taksiyi ücretsiz olarak veriyor. Deniz taksiler, sanatseverleri fuarımıza ücretsiz olarak taşıyacak.