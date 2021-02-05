5 milyon dolar olan çini ihracatımızı neden 50 milyon dolara çıkarmayalım Çini sanatı, binlerce yıllık geçmişi olan kültürel miraslarımızdan biri. Kütahya ve İzmit ise çini sanatının önemli iki merkezi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, çiniciliği ve çini sanatçılarını Meclis’te gündeme getirerek, sorunlarına dikkat çekti. Erbaş’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 5 binden fazla çini sanatçısı olduğu tahmin ediliyor. Dünya çini pazarında üretimin yüzde 80’i ise Kütahya’da yapılıyor. Buna rağmen çini ustalarının kayıtlı olduğu herhangi bir müstakil odaları yok. Çiniciler, Fotografçılar ve Çiçekçiler Odası’nda kayıt altında tutuluyor.

“Evinde bu sanatı icra eden yüzlerce ustayı ne yazık ki tanıma ve tanıtma fırsatı bulamıyoruz” diyen Erbaş, birçok meslek koluna KDV indirimi hakkı tanınırken, çinide KDV oranının yüzde 18 olduğuna dikkat çekiyor. Erbaş, ”Ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşayan, resmen can çekişen çinicilerimizi yüzde 18 KDV ödeterek nasıl ayakta tutacağız? Nasıl onlardan bu geleneği sürdürmelerini bekleyeceğiz? Çin Halk Cumhuriyeti’nin geleneksel sanatımızı fabrikasyona çevirmesine göz mü yumacağız? Çiniden alınan KDV mutlaka kademeli olarak önce yüzde 5’e, sonra da yüzde 1’e düşürülmelidir. Çini sanatkârlarımızın Kültür ve Turizm Bakanlığımızca tescillenmesi gerekmektedir. Çini sanatkarlarımıza faizsiz kredi ve hibe desteği verilmelidir” diyor. Kütahya’daki tarihî odunlu çini fırınların on yıl önce belediye tarafından hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yasaklandığını, yerine elektrikli fırınlar alındığını anlatan Erbaş, “Japonya, hâlâ klasik fırından vazgeçmiyor; Amerika Birleşik Devletleri, Meksika fırınlarını yıktı, sonra hatasından dönüp, tekrar eski fırınlarına dönüyor” dedi. Kütahya’nın 2018 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil edildiğini, şehirde UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilmiş 3 çini ustasının bulunduğunu anlatan Erbaş, çini sanatkârlarına sahip çıkılmasını istiyor.

2022 YILI “AİZANOİ VE ÇİNİCİLİK YILI” İLAN EDİLSİN

Erbaş, 2022 yılının “Aizanoi ve Çinicilik Yılı” olarak ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Geçen yıl 5 milyon dolar olan çini ihracatımızı neden 50 milyon dolara çıkarmayalım? Çekya, cam ürünlerinden yılda 2 milyar dolar kazanırken biz neden kazanmayalım? Her hâliyle bize ait olan çinimizi Çin’e yedirmeyelim, hep birlikte sahip çıkalım” çağrısı yaptı .