5 nesil, 100 yıldır kumaşa dokunuyor

Şimdi hayatta olmayan usta terzi bir aile büyüğümüzden duymuştum ilk kez, ‘kumaş tozu’ kavramını. Kumaş tozu yutmaktan bahsediyordu bir görüşmemizde. 50 yılı aşkın süredir sürdürdüğü tüccar terzilik mesleğine olan tutkusunu, çocuk yaşlardan itibaren yuttuğu kumaş tozlarına bağlıyordu.

O vakit, ‘kumaşın da tozu’ oluyormuş demek ki diyerek hafızama yerleştirdiğim bu terim, Türkiye’nin önemli sanayi kurumlarını bünyesinde toplayan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde, Uğurteks Tekstil’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Natan Yakuppur’u dinlerken bir kez daha aklıma geldi.

Tekstil sektörüne büyük katkıları olan deneyimli bir sanayici Natan Yakuppur. Ağırlıklı kadın dış giyime hitap eden, dokuma kumaş alanındaki uzmanlığı ile bilinen modern fabrikasında geçen hafta yaptığımız görüşmede öğreniyorum ki kumaşla iştigal, kendisi için yalnızca baba mesleği değil, dedesinin babasından itibaren yürütülen adeta bir gelenek.

Aile, Gürcistan göçmeni Natan Bey’in. Gürcistan’dan 1920’li yılların ortalarında İstanbul’a göçen Yakuppur Ailesi, kumaş ticareti ile uğraş veriyor. Dedesi ve dedesinin babası, semt pazarlarında gezerek, elde mezura, makas, metre metre kumaş kesip satarak ailenin geçimini sağlıyor. Yıllar içinde, yeni işyeri olarak Sultanhamam’ın Kapalıçarşı’ya çıkan dik yokuşunun başındaki sabit tezgahlar devreye sokuluyor. Uzunca bir süre kullanılan tahta tezgahlardan kalan ‘kâr’ bu kez, Yakuppur Ailesi’ni dükkana terfi ettiriyor. Sultanhamam No:1’deki Uğurlu Mağaza’yla, toptan kumaş ticaretine de başlangıç yapılır. Uğurlu Mağaza, dedenin vefatının ardından, babasının daveti! üzerine 1972’de mesaiye başlayan Natan Yakuppur’un da ilk işyeri olur.

İki oğlu görev başında

2004’te 150 kişinin çalıştığı (şimdi 330), 13 bin m2 (şimdi 33 bin m2) kapalı alanda faaliyet yürüten bir yapı ile açılır Uğurteks. Viskon, pamuk polyester, yüzde 100 pamuk, niceleri; çok çeşitli ürün gamı ile tesisin uzmanlık alanı dokuma kumaş. Çevreye duyarlı, teknolojik üretimle gerçekleşen yüksek kalite ürünün, yüzde 25’i iç pazara, yüzde 75’i Avrupa merkezli dev gruplara ihraç ediliyor. İnditex en büyük müşterilerden. Aynı zamanda İTKİB’de yönetim kurulu üyesi olan 71 yaşındaki Yakuppur, tekstil dünyasında ‘Natan Abi’ diyenlerin sayısının fazlalaşmaya başlamasından mıdır bilinmez, Uğurteks’in yeni döneminde ailenin genç kuşağının daha çok devrede olmasını arzuluyor. Şirket yönetimi bu konuda adımlar da atmış. Natan Yakuppur’un iki oğlu da şirkette önemli vazifeler almışlar. ABD/Boston’da işletme okuyan İlker Yakuppur, bir yıldır şirkette CEO olarak görev yapıyor. Satıştan sorumlu. Lisans eğitimini ABD’de tekstil alanında yapan Alper Yakuppur da fabrikada iç bünyede sorumluluklar yürütüyor. Natan Bey’in kızı Royce da psikoloji alanında lisans eğitimini aldıktan sonra İngiltere’de farklı bir meslekte yaşam sürüyor.

İhracat, ihracat, ihracat…

Genlerden gelen mirasla olsa gerek, kumaş ticaretine çabuk alışır Natan Yakuppur. Uzun yıllar İstanbul’un değişik semtlerine, Anadolu’nun değişik kentlerine kumaş yollanır, tahsilata gidilir, gün gelir yeni kumaş kartelaları ulaştırılır, ardından siparişlerin peşine düşülür. Ta ki bayisi oldukları Adana’daki Bossa’nın ilk üretimi denim kumaş, adi komandit şirket için olduğu kadar, genç Natan için de dönüm noktası olur. İlk bir yılın ardından yakalanan hızlı satış grafiği Natan Yakuppur’u işleri daha da büyütmek için cesaretlendirir. Sultanhamam’dan, Osmanbey’e, ardından Merter’e taşınan toptan işinden edinilen sermaye ile Natan Yakuppur yıllardır özlemini kurduğu üretim tesisini Çerkezköy OSB’de 2004’te hizmete açar. Görüşmemizde, babasının muhalefetine karşın giriştiği sanayicilik ısrarını, “İhracat ihracat, ihracat. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” diye açıklıyor, 50 yıldır kumaşa dokunan iş insanı, 18 yıllık sanayici Yakuppur.