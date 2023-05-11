5 stratejik sektörde üretim düştü

Toplam sanayi üretimi martta, deprem ayı şubata göre toparlanarak yüzde 5,5 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 0,1’le düşmeye devam etti. Ana sektörlere göre üretim yıllık bazda madencilikte yüzde 10,4, elektrik, gaz ve buhar sektöründe yüzde 7,8 düşerken, imalat sanayi genelinde yüzde 1,4 arttı.

Toplam sanayi üretimi, mart ayında, deprem şokunun yaşandığı şubat ayına göre toparlanmakla birlikte yıllık bazda düşüşe devam etti. İmalat sanayiinin önemli 5 alt sektöründeki ciddi kan kaybı dikkati çekti.

İmalat sanayiinde 5 önemli sektörde ciddi kan kaybı yaşandı: Üretim, geçen yılın aynı ayına göre ana metalde yüzde 18, tekstilde yüzde 17,9, rafine petrol ürünlerinde yüzde 16,2, kâğıtta yüzde 13,5, kimyada yüzde 9,5 düştü.

Türkiye’nin depremlerle sarsıldığı şubat ayında sanayi üretiminde bunun da etkisiyle aylık bazda 5,9, yıllık bazda da yüzde 8,2 oranında düşüş yaşanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladı verilere göre, sanayinin mart ayı performansı beklentileri karşılamadı.

Toplam sanayi üretimi mart ayında, şubata göre yüzde 5,5’lik bir artış kaydederken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1’le geriledi. Ana sektörler bazında üretim, mevsim ve takvim etkisinden arındırıldığında önceki aya göre imalat sanayi sektöründe yüzde 6,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3, elektrik, gaz, buhar sektöründe yüzde 1,2 arttı.

Ancak yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yıllık yüzde 1,4 oranın da bir artış olduğu belirlendi.

İmalat sanayiinde, martta genel olarak şubata göre toparlanma ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında bilgisayar dışındaki alt sektörlerde önceki aya göre üretim artışı kaydedilmekle birlikte, özellikle 5 önemli alt sektörde olmak üzere yıllık bazda kan kaybı devam ediyor. İmalatta, mart ayında yıllık bazda en sert üretim düşüşü yüzde 18’le ana metal sanayiinde meydana geldi.

Yine toplam sanayi üretimi ve ihracatta en stratejik sektörler arasında yer alan tekstilde üretimin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 düştüğü dikkati çekti.

Kok kömürü ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 16,2, yine önemli bir sektör olan ve piyasada arz daralması nedeniyle ürün fiyatlarının son dönemde belirgin biçimde yükseldiği kâğıtta yüzde 13,5 oranında üretim düşüşleri yaşandı. Stratejik sektörlerden kimyada da üretim yıllık bazda yüzde 9,5 düşüş kaydetti.

Kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltılması sektöründe yıllık yüzde 8,1, içecek ürünlerinde yüzde 7,9 üretim düşüşü yaşanırken, en temel gereksinimi karşılayan sektör olan gıdada da yıllık yüzde 5,5 düşüş olduğu belirlendi.

Ulaşım araçları lider

Mart ayında imalat sanayi alt sektörleri içinde en yüksek üretim artışı ise diğer (motorlu kara taşıtları dışındaki) ulaşım araçları sektöründe kaydedildi. Daha çok büyük bütçeli kamu projelerine dayalı yatırımların hayata geçtiği bu sektörde üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,5’le rekor bir artış gösterdi.

İhracatın lokomotifi konumundaki motorlu kara taşıtları sektörünün üretiminde de yıllık bazda yüzde 24,2 ile yüksek oranlı bir artış kaydedildi. Deri sektörü yüzde 27 ve aylık bazdaki üretim düşüşüne rağmen bilgisayar yüzde 25,6 ile mart ayında yıllık bazda üretimi en çok artan alt sektörler arasında yer aldı.