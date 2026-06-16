5 trilyon dolar! Bu adam bize ne satıyor?
Öncelikle rakam tam beş olmayabilir, biraz altı veya üstü olabilir ama fark etmez. Bu haftanın ve hatta son 2 haftadır dünya yatırım portföylerindeki heyecanlı bekleyişin ve alım gücünü hazırda bekletmenin başrolünden bahsediyorum; Elon Musk.
Hayatını okuyunca hayran oluyorsun, sinirleniyorsun, imreniyorsun, biraz korkuyorsun, hayal etmeye çalışıyorsun ve tabi ki kendini yargılıyorsun. En azından teknoloji ile ilgilenen orta yaş üstü benim gibi kişiler. Dünyada birçok girişimci milyarlarca dolarlık şirketler kurdu. Ancak Musk’ı farklı kılan, sadece teknoloji üretmesi değil; insanların hayatına her gün dokunan, sürekli kullanılan ve zamanla vazgeçilmez hale gelen sistemleri üretmesi ve yatırım yapmasıdır. Bugün sahip olduğu şirketlere bakıldığında aslında birbirinden bağımsız işler değil, insan yaşamının temel katmanlarını kapsayan dev bir ekosistem görülür.
İlk büyük başarı PayPal
Musk’ın ilk büyük başarısı olan PayPal, insanların para gönderme ve ödeme yapma alışkanlıklarını değiştirdi. Para transferi günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve PayPal dijital ekonominin büyümesinde önemli bir rol oynadı.
Daha sonra Tesla ile ulaşım ve enerji alanına yöneldi. Otomobil, insanların yıllarca kullandığı ve her gün ihtiyaç duyduğu bir ürün. Ancak Tesla yalnızca araç üretmiyor; batarya teknolojileri, enerji depolama sistemleri, güneş enerjisi çözümleri ve şarj altyapısıyla enerji ekosisteminin önemli bir oyuncusu haline geliyor. İnsanların her gün kullandığı bir ihtiyacı daha dönüştürüyor.
SpaceX ise ilk bakışta günlük yaşamdan uzak görünse de bugün Starlink sayesinde milyonlarca insanın internet erişimini sağlıyor. İnternet artık elektrik ve su kadar kritik bir ihtiyaç haline gelirken, Musk dünyanın dijital bağlantı altyapısında da söz sahibi olmaya başladı.
Neuralink ile insan-bilgisayar etkileşimini yeniden tanımlamayı hedeflerken, The Boring Company ile şehirlerin kronik trafik problemlerine çözüm üretmeye çalışıyor. Yine odağında insanların her gün yaşadığı problemler bulunuyor.
Belki de bu ekosistemin en stratejik parçalarından biri ise X. Çoğu kişi X’i yalnızca bir sosyal medya platformu olarak görüyor. Oysa Musk’ın vizyonunda X; iletişim, haber, finansal işlemler, içerik üretimi, ticaret ve yapay zekâ etkileşiminin birleştiği küresel bir dijital yaşam platformuna dönüşüyor. İnsanların gün içinde defalarca kullandığı bir iletişim ağına sahip olmak, gelecekte yapay zekâ destekli servislerin yaygınlaşması açısından son derece kritik bir avantaj sağlıyor.
Temel ihtiyaçlara yatırım yapıyor
Şirketlere topluca bakıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Musk, insanların hayatındaki temel ihtiyaçlara yatırım yapıyor: Para (PayPal), enerji ve ulaşım (Tesla), internet (Starlink), iletişim (X), uzay altyapısı (SpaceX) ve insan zekâsının dijital dünyayla birleşimi (Neuralink). Bunların hiçbiri geçici moda akımlar değil. İnsanlık var oldukça kullanılmaya devam edecek alanlar.
Yapay zekâ çağında bu strateji çok daha değerli hale geliyor. Çünkü geleceğin en büyük şirketleri yalnızca ürün satanlar değil, insanların günlük yaşamlarını yöneten platformları ve bu platformların içindeki zekâyı kontrol edenler olacak. Yapay zekâ; araçları yönetecek, enerji kullanımını optimize edecek, iletişimi şekillendirecek, bilgiye erişimi yönetecek ve hatta insan ile makine arasındaki sınırları yeniden tanımlayacak.
Henüz bu şirketlerin tümü bizim coğrafyamızda etkili değil, ama yakın tarihte olacak. Düşünün bu değerlemeler henüz tüm dünya değil belirli coğrafyalarda geçerliyken bu kadar yüksek, bu çok düşündürücü.
Musk’ın başarısının temelinde roketler, elektrikli otomobiller veya sosyal medya platformları yoktur. Asıl başarı, insan hayatının vazgeçilmez katmanlarını doğru okuyup bu alanlarda kalıcı altyapılar kurabilmesidir.
Ve belki de buradan çıkarılacak en önemli ders şudur: Büyük servetler, insanların bir kez satın aldığı ürünlerden değil; her gün kullanmak zorunda olduğu sistemlerden doğar. Yapay zekâ ile birlikte bu sistemler daha da ulaşılabilir hale geldikçe, geleceğin en değerli şirketleri de insan yaşamının görünmez ama vazgeçilmez altyapılarını yöneten şirketler olacaktır.
Benim merak ettiğim; önümüzdeki 10 yıl içinde dünya kaç tane daha Musk görecek ve onlar aralarında anlaşamazlarsa ne olacak?
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