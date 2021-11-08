  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. 5. Yargı Paketi Genel Kurul’da görüşülecek

5. Yargı Paketi Genel Kurul’da görüşülecek

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta 5’nci yargı paketi görüşülecek, Plan Bütçe Komisyonu’nda 12 Kasım Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlığının 2022 yılı bütçesini sunacak.

Geçtiğimiz hafta katıldığı ‘Türkiye 2023 Zirvesi’ toplantısı öncesine kadar son dönemde kamuoyu önüne çok çıkmayan, toplantı ve kabullerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumu için bu hafta Plan Bütçe Komisyonu’na gelecek. Hem bakanlığının bütçesini sunacak, hem de son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda 9 Kasım Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Kasım Çarşamba günü Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Kasım Perşembe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 12 Kasım Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek.

Bu hafta Genel Kurul’da, İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek. Kanun teklifi ile icra ve iflasta elektronik ortamda satış düzenlenirken, icra ile çocuk teslimi sona eriyor. İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklikle halen icra sisteminde olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılıyor ve elektronik ortama taşınıyor. Borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınıyor. Bu sayede borçlu hacizli malını, cebri satış yerine kendi rızasıyla dilediği kişiye satabilecek.

İYİ Parti’de Türkkan’ın yerine seçim yapılacak

İYİ Parti Grubu bugün, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için toplanacak. Türkkan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında Akşener’i protesto eden bir vatandaş ile tartışarak, hakaret ve küfür içerikli sözleri tepkiye neden olmuş ve Türkkan, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özür dilemişti. Bugün saat 14.00’da toplanması beklenen İYİ Parti Grubunda, görevinden alınan Türkkan yerine yeni grup başkanvekilinin seçimi yapılacak.

Öte yandan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürüten 6 muhalefet partisi çalışmalarına bu hafta da devam edecek. 9 Kasım Salı günü siyasi partiler Mecliste toplanacak ve ‘yargı’ başlığında çalışmalarını sürdürecek.

Kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanması bekleniyor. Gündem; salgınla mücadele ve aşılama, ekonomi ve dış politika olacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Usta: Artık enflasyon rakamları, indirimli market fiyatlarına benziyor 05 Kasım 2021
Akşener’den Cumhur İttifakına ‘Kürdistan’ tepkisi 04 Kasım 2021
Kılıçdaroğlu: CHP’li belediyeler kara kış fonu benzeri çalışmayı tamamladı 03 Kasım 2021
“Dış politikada tek bir öncelik var, o da Biden ile baş başa görüşebilmek” 02 Kasım 2021
İhracatçının beklediği yasa teklifi bu hafta kanunlaşıyor 01 Kasım 2021
Bahçeli: Türk milleti gereken dersi verecektir 29 Ekim 2021
Akşener, 2022 bütçesini eleştirdi, ‘Gri liste’ye tepki gösterdi 28 Ekim 2021
Liderlerin gündemi büyükelçi krizi ile Irak ve Suriye tezkereleri  27 Ekim 2021
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’de içişlerine çok açık ve çok terbiyesizce müdahaledir 26 Ekim 2021
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis Genel Kurulu'na geliyor 25 Ekim 2021