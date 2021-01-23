5 yıl içinde lojistik teknolojileri 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekecek

Dr. Akın ARSLAN - Tırport Başkanı

Lojistik sektörü, dijital devrimin en yoğun yaşandığı sektörler arasında başı çekiyor. Lojistik, beklenenden daha hızlı dijitalleşiyor ve dönüşüyor. 2025’te 8 trilyon dolara koşan global lojistik sektörü, lojistik teknolojisi startupları ile şekillendiriliyor.

ABD’li lojistik teknolojisi şirketleri Coyote, Convoy, Project44, Next Trucking, CloudTrucks, Flexport, Fourkites, Uber Freight, Çinli Manbang, Hintli Delhivery, Blackbuck ve Rivigo, Brezilyalı CargoX unicorn eşiğini geçen ve hızla büyümeye devam dijital platformlar olarak öne çıkıyor. Örneğin, Çinli Manbang 2019’un son çeyreğinde aldığı 1.9 milyar dolarlık yeni yatırımla 12 milyar dolar değerlemeyi geçti. Avrupa’da ise Uber Freight Europe ve Fransız Everoad’u 2019 içinde sürpriz bir şekilde bünyesine katan ve hızla büyüyen Alman merkezli lojistik teknolojisi şirketi Sennder dikkatleri çekiyor.

Türkiye dahil 5 ülkede faaliyet gösteren ve hızla büyüyen Türk lojistik teknolojisi startup’ı Tırport ve Avrupa’daki rakipleri Sennder, OnTruck, Forto, Shippeo ve InstaFreight birlikte pazarı büyütmeye devam ediyor. Dünyada Tırport’un aralarında bulunduğu lojistik teknolojisi startupları, lojistikteki yeni normalin yeni adresi olmaya aday görünüyor.

Bilgi çağında inovasyonun kaynağı olan startuplar, yoğun mercek altındadır. 2019-2020 yıllarındaki gelişmelere göz attığımızda, DHL, J.H.Robinson, Maersk, UPS, FedEx gibi birçok klasik lojistik ve kargo şirketinin, lojistik teknolojilerine milyarlarca dolarlık dev yatırımlar yaptığı gözleniyor. Birçoğu bu maksatla bünyesinde risk sermayesi şirketleri kurmuş durumdadır. Hatta, WalMart, Ikea gibi önde gelen global perakendeciler ile Shell, BP, Saudi Aramco gibi enerji devleri de bu ligde “startup avcısı” olarak göze çarpıyor. Bu şirketler kurdukları girişim sermayesi (venture capital VC) fonlarıyla, konvansiyonel işlerinin geleceğine değer yaratacak, yaptıkları işi yarınlara taşıyacak teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Lojistik firmaları önümüzdeki 5 yıl içinde büyük dönüşümlere sahne olacaktır. 5 yıl içinde sadece lojistik teknolojilerinin 100 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımı kendisine çekmesi bekleniyor. Lojistik teknolojileri dünyada 7 alanda kendini gösterecektir. Bunlar, mobilite, görünürlük ve dijital filo yönetimi, gömülü lojistik teknolojileri, robotik, depo otomasyonları, tedarik zinciri ve akıllı teslimat teknolojileri ile veri analitiği ve otonom sürüş teknolojileri olacaktır.