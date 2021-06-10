5 yıl önce ‘dip’i gördük, şimdi rekor kırıyoruz

GÖKALP Bahçeli, KoçSistem’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 2016’da bir transfer teklifi aldı:

- Sizi hisseleri National Bank of Kuwait Capital Partners’a (NBKCP) ait olan Yatsan’da genel müdür olarak görmek istiyoruz.

Gökalp Bahçeli, teklifi düşünürken Yatsan’ın öyküsünü de araştırdı:

- Yatsan 1974’te kuruldu. Aslında sektörün eski yerli markalarından biri. 1990’larda sıkıntıya düşünce önde gelen bayilerinden Canözden Ailesi tarafından satın alındı.

Canözden Ailesi’nin, ailenin büyüğü Sebahattin Canözden’in şirketi yönettiği dönemlere baktı:

- Yatsan, Canözden Ailesi yönetiminde bir yandan ihracatla büyümeye yönelirken, diğer taraftan yabancı markalarla işbirliğine gitti. Önde gelen yabancı markaların Türkiye’de üretimi, pazarlama işini de yönetti.

Şirketin öyküsünü incelerken şu izlenimi edindi:

- Kurumsallaşma olmayınca büyüyen sistemi yönetme sıkıntıları ortaya çıkmış. Tam böyle bir dönemde Türkiye’de şirket alımlarıyla öne çıkan National Bank of Kuwait Capital Partners’ın Yatsan’a ortaklığı gündeme gelmiş. Şirketin yüzde 60’ı NBKCP’a satılmış.

NBKCP’nin çoğunluk hisseyi almasının ardında profesyonel yönetim kadrosu kurduğunu gördü:

- Profesyonel kadro agresif büyüme planı yapmış. Zamanla Canözden Ailesi ile profesyonel yönetim arasında anlaşmazlıklar gündeme gelmiş.

Agresif büyüme planını inceledi:

- Borçlanarak büyüme planı yapılmıştı. Çok fazla mağaza açmışlar, 2016’da finansal sonuçlar tepe aşağı gitmeye başlamıştı. Ayrıca 15 Temmuz’da darbe girişimi de yaşanmıştı. Canözden Ailesi, kalan hisselerini de o yıl NBKCP’ye satıp, çıkmıştı.

Gökalp Bahçeli ile geçenlerde görüntülü platformda sohbet ettik. 2016’da Yatsan’da göreve başladığı günleri anımsadı:

- NBKCP, Yatsan’a çok yatırım yapmıştı ama şirkette iç huzur kalmamıştı. Kilit görevlerde olan eski kadro ayrılmıştı. Ben Eylül 2016’da göreve başladım. 2016 maalesef olumsuz finansal sonuçlarla bitti.

2017’de Türkiye’de şirketlerin genel bir borçluluk sıkıntısı yaşadığına işaret etti:

- Önce küçülme planı hazırladık. Bir anlamda acı reçete içtik. Şirketin 52 mağazası vardı. Onları bayiliklere dönüştürdük. Personel azalttık. 2017, Yatsan’ın “dip” yaptığı yıl oldu.

2018’de Finansbank’ın liderliğindeki alacaklı 7 banka ile borç yapılandırması için masaya oturduklarını vurguladı:

- EBITDA’nın 150-200 katı kadar borç vardı. Yani, borçlar ödenebilecek gibi görünmüyordu. 2017’de “dip” yapmış olsak da oluşturduğumuz yeni yapı nedeniyle şirket bir anlamda kafayı yukarı kaldırma işaretleri vermeye başlamıştı. Bankalarla anlaştık.

Şirketi ciddi şekilde küçültürken verimliliği artırdıklarını belirtti:

- Lisanslı üretici olduğumuz Tempur, Serta, Sealy ve King Koil yataklarını İzmir’deki fabrikamızda üretip Avrupa’daki 21 ülkeye ihraç ediyoruz. Kendi markamızla da ihracat yapıyoruz. İhracatta ciddi ivme yakaladık. İhracat, zor günlerimizde bizi kurtardı.

EBITDA’nın (vergi, faiz ve amortisman öncesi kâr) 5-10 milyon lira derken geçen yıl 60 milyon liraya yükseldiğini bildirdi:

- 2021’de 500 milyon lira ciro, 80-90 milyon lira da kâr hedefliyoruz. Bunlar, Yatsan’ın tarihinde görmediği düzeyler. Yani, Yatsan’ın kendi tarihinin en büyük ciro ve kârlılık düzeyine geldik.

EBITDA’nın 150 katı borçluluk varken, 2016-2017’de “dip” yapmışken, kısa sürede, üstelik dünyayı saran COVID-19 krizi ortamında ciro ve kârlılıkta tarihi rekor kırmak, başarıyı kanıtlıyor…

Yatsan’da Bahçeli ve ekibinin yakaladığı rekor gelişmenin Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) case study’ler (vaka çalışması) arasına girmesi de sağlanan başarıyı perçinliyor.

Torbalı’da yeni yatak fabrikası devreye aldı, istihdam yeniden artıyor

YATSAN Genel Müdürü Gökalp Bahçeli, Torbalı’da yeni bir yatak fabrikasını devreye aldıklarını belirtti:

- İstihdam 900’den 600’e inmişti. İşler toparlamaya başlayınca yeniden eleman almaya başladık. İstihdam 700’e çıktı. 100-150 kişiyi daha işe alabilecek durumdayız.

Çalışanlarla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- İş barışını sağlamak için Teksif Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladık.

Kilo başına ihracat geliri 5.5 doları buluyor

YATSAN Genel Müdürü Gökalp Bahçeli, kendi markalarıyla daha çok Ortadoğu ülkelerine ihracat yaptıklarını belirtti:

- Lisanslı ürettiklerimiz ve kendi markamızla yaptıklarımız dahil toplam ihracatımız 25.5 milyon dolara ulaştı.

İhracatın cirodaki payının yüzde 55-60’ı bulduğunu kaydetti:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 5.5 dolar dolayında seyrediyor.

NBKCP ulaşılan sonuçtan memnun

YATSAN Genel Müdürü Gökalp Bahçeli’ye National Bank of Kuwait Capital Partners’ın (NBKCP) yönetiminin şirketin mevcut durumundan memnun olup olmadıklarını sordum, yanıtladı:

- Elde ettiğimiz başarılı sonuçlara inanamadılar. Aslında doğru yatırım yapmışlar. Şimdi gidecek yolumuz olduğunu görüyorlar.

NBKCP’nin fon olduğunu anımsattım:

- Yatsan’dan çıkış senaryoları vardır değil mi?

Şu yanıtı verdi:

- En az 3-4 yıl daha beraber çalışacağız gibi görünüyor. Belki 2024-2025 gibi çıkış planları yapabilirler.