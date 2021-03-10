50 cent’lik ‘normal’i yerine, ‘akıllı çelik’le kiloda 5 doları buldu

Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Barış Göktürk, 2005’te şirkette çalışmaya başladığında ailenin sektördeki tarihçesini gözden geçirirken önce anne tarafına baktı:

- Annemin babası (dedem) Karabük Demir Çelik’te Haddehane Başmüdürü imiş. Annem, 1954’te Karabük’te lojmanda doğmuş. Yani, anne tarafım demir-çelikçi.

Sonra baba tarafına döndü:

- Dedem ve amcamlar İstanbul Perşembe Pazarı’nda Jan ve Papazyan’ın yanında çalışırlarmış. 1954’te demir çelik işlerini kurmuşlar.

1968’de ailenin işlerinde ilk ayrılığını yaşadığına dikkat etti:

- 5 erkek kardeş bir arada iken ayrılmışlar. Göktürkler adlı şirket 1968’de anonim şirkete dönüşmüş.

1954 doğumlu olan babası Yüksel Göktürk’ün 1976’da ayrı şirket kurduğunu irdeledi:

- Babam, amcamlarla birlikte olduğu Göktürkler A.Ş.’den ayrılıp, kendi şirketini kurma yolunu seçmiş.

Dedesi, amcaları ve babasının demir-çelik sektöründeki faaliyetlerini gözden geçirdi:

- Zamanla anonim şirkete dönüşmüş olsalar da toptan aldıkları demir-çeliği perakende satıyorlar. Tonunu 500 dolara aldıkları ürünü 515-520 dolara pazarlıyorlar.

O gün şöyle düşündü:

- Yapılan işte bir katma değer yok. Benim işim bir anlamda POS cihazı kullanmak olmamalı.

Toptan alınan demir çeliği işleme tarafını inceledi:

- Haddehane kurmak 20 milyon dolar, çelikhane ise 200 milyon dolar ile 2 milyar dolar arasında değişiyor. Bizim şu anda 1.5 milyon lira ciromuz var.

Bir Alman şirketi örnek aldı:

- Bu şirket inovatif çelik üzerine çalışıyor. Demir-çelikte sürekli patent geliştiriyor. Biz de inovatif çelik işine girmeliyiz. Bu tür bir iş yapmalıyız.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) bir öğretim üyesi ile yurtdışından bir uzmandan destek alıp, Yükselen Çelik adına ürün geliştirmek için kolları sıvadı:

- Böylece vasıflı çelik yarı mamul üretimi, patentli takım çelikleri ve vasıflı çelikler toptan ticareti-servis şirketine dönüştük.

Geliştirdikleri ürünler için şu tanımı uygun gördü:

- Akıllı çelik…

Barış Göktürk’le Yükselen Çelik’in Ataköy’deki merkez ofisinde buluştuk, yaptıkları işle ilgili şu noktaya işaret etti:

- Zamanla kendi Ar-Ge merkezimizi kurduk. Katma değerin yüzde 75’ini toplantı masasında yaratıyoruz.

Tedarikçi olarak 42 farklı şirketle çalıştıklarını bildirdi:

- Tedarikçilerimizin 5’i Türkiye’de. Diğerleri Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Çin, Güney Kore ve İtalya’da. Söz konusu tedarikçilerimiz bizim formülümüze uygun sıvı çelik döküyor.

Ar-Ge’sine imza attıkları çeliğin farkını şöyle anlattı:

- Örneğin kalıp altı koruma tablası yapıyoruz. Normal demir-çelikten olsa 4-5 bin baskıda kullanılabilir. Bizim formülümüzle güçlenen çelikten üretilen tabla 40 bin baskı rahat yapabiliyor.

Vasıflı çelikte Türkiye pazarında önde gelen 10 oyuncu olduğunu belirtti:

- 9’u yabancı, biri biziz. Ülkemizde konvansiyonel demir-çelik pazarı 37 milyon ton dolayında. Vasıflı çelik pazarının büyüklüğü 75 bin ton düzeyinde.

Vasıflı çelikte yaratılan katma değeri merak ettim, hesapladı:

- Konvansiyonel demir çeliğin tonu 500 dolar, yani kilosu 0.50 cent. Bizim ürünlerin tonu 2 bin 500-5 bin dolar (kilosu 2.5-5 dolar) arasında değişiyor. Fiyatı yükseliyor ama kullanım ömrü de uzuyor.

İşin içine “akıl” girince 50 cent’lik demir-çeliğin kilo başına değeri 5 dolara çıkabiliyor…

Yükselen Çelik, Türkiye pazarında 9 yabancının karşısında “akıl”la yarışıyor…

Stratejik ortaklık görüşmesi yaparken Ramateks’i satın aldık

Yükselen Çelik’in kurucusu Yüksel Göktürk, oğulları Barış Göktürk ve Burak Göktürk, 2013 yılında şirketi büyütme seçenekleri üzerinde durdu:

• Bankalardan kredi alarak büyüyebiliriz.

• Şirket evliliği yapabiliriz.

• Hisselerimizi halka arz edebiliriz veya tahvil çıkarabiliriz.

Önce şirkete stratejik ortak düşündüler. Bazı görüşmeler yaptıkları günlerde elinde önemli patentler bulunan bir şirketin satışı gündeme geldi:

- Rus kökenli ve New York Borsası’nda hisseleri işlem gören Mechel Holding bünyesindeki Ramateks Metal’le ilgilenmeye başladık.

Konuyu ortaklık görüşmeleri yaptıkları şirketlere anlattılar:

- Ortaklık için aday olanlar, Ramateks’i alma planımızı benimsemedi. Biz de bankaları ikna ettik. Çünkü, Ramateks’i almak bize hızlı büyüme sağlayacaktı.

Barış Göktürk, Ramateks’i 6 milyon Euro’ya satın aldıklarını belirtti:

- 2005’te ciromuz 2.7 milyon lira idi. Ramateks’e talip olduğumuzda 30 milyon lira ciromuz vardı. Bugün ciromuz 200 milyon lira.

Barış Göktürk’e üretimi sordum, anlattı:

- Zamanla biz de üretime girdik. İstanbul Esenyurt’taki fabrikamızda biz de üretim yapıyoruz. İzmir’de bir üretim ve servis merkezimiz var.

Halka açılırken ‘akıllı çelik’ işine inanmayan oldu

Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk, Kasım 2019’da hisselerinin yüzde 30’unu Borsa İstanbul’da halka açtıklarını belirtti:

- Halka açılma hazırlıklarımız sırasında SPK’ya, Borsa İstanbul yönetimine ve yatırımcılara “akıllı çelik”i anlatmakta zorlandık. “Hayal sattığımızı” düşünenler oldu.

Kasım 2019’dan buyana hisselerinin Borsa İstanbul’daki performansına işaret etti:

- Halka açılma da büyümemizi tetikleyen adımlardan biri oldu. Bu durum Borsa İstanbul’da hisselerimizin değerine de yansıdı. “Hayal satmadığımız” anlaşılmış oldu.

Halka açık olmanın şu yönüne dikkat çekti:

- Halka açık şirket, tedarikçiden müşteriye, her kesime güven veriyor.

Müşterilerinin sayısındaki gelişmeyi paylaştı:

- 2017’de 250 müşterimiz vardı. 2019’da müşteri sayımız 750’yi buldu. Bu yıl 1000’e çıkmayı öngörüyoruz.

Babam yetki verir

Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk, babası Yüksel Göktürk’ün yönetim anlayışının kendileri için büyük şans olduğunu vurguladı:

- Babam yetki verir. Ancak, askerliğimi yapana kadar yetki vermedi. Sonrasında hep önümü açtı.

Göktürkler’i amcalarından 2007’de babasının devraldığını kaydetti:

- Yükselen Çelik’te A Grubu hisseleri ben temsil ediyorum, Göktürkler’de ise kardeşim Burak Göktürk temsil ediyor.