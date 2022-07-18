50 milyar dolarlık kömürü çıkarmaya 60 milyon dolar kaldı

HATTAT Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Otomotiv ve Endüstri Grup Başkanı İbrahim Hattat ile Global Satın Alma & Lojistik Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Amasra’daki kömür madenciliği yatırımının son durumunu anlatmak üzere gazeteye geldiğinde, Ekim 2012’deki Amasra-Bartın turunu anımsadım.

Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat’ın davetiyle bir grup meslektaşımla birlikte Amasra’daki kömür madeni turuna katılmıştım. Tur sırasında bize Mehmet Hattat’ın yanısıra kızı Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat da eşlik etmişti.

Mehmet Hattat, Hema Enerji’nin Türkiye Taş Kömürü Kurumu’ndan (TTK) devralıp yenilediği misafirhanedeki sunum sırasında şu bilgileri vermişti:

- TTK, 490 milyon ton tespit ettiği kömür rezerviyle ihaleye çıktı. Biz de 400 milyon liralık rödovans bedeliyle 20 yıllığına ihaleyi kazandık. 2006 sonunda da devir alıp kolları sıvadık. Ekiplerimiz şu ana kadar rezervin 780 milyon ton olduğunu saptadı.

Açılan kuyu sayısına işaret etmişti:

-Devlet 30-40 yılda 134 kuyu açmış. Biz 2006’dan buyana, yani 5-6 yılda 70 kuyu açtık.

Birlikte 700 metre derinliğe indiğimizde tünellerin genişliğine dikkat çekmişti:

- Tünellerin çapı 8 metre. İçinde rahatlıkla araçla dolaşılabiliyor.

780 milyon ton rezervin parasal değerini anlamaya çalışmıştım, ekibiyle birlikte şu hesabı ortaya koymuştu:

-Şu ana kadar 268 milyon ton kömürün çıkarılmasını projelendirdik. Aslında 500 milyon tonu çıkarılabilir görünüyor. Yani, bugünün (Ekim 2012) değeriyle 50 milyar dolarlık kömür var. Bunun 10 milyar doları TTK’ya gider.

Bartın’da kendilerine karşı gösterilen tepkiyi anımsatınca şöyle savunmaya geçmişti:

- Bizim burada kömür çıkaracağımıza inanmıyorlar. 2000 megawatlık santralı kurup, ithal kömürle çalıştıracağımızı iddia ediyorlar. Öyle olsa yerin altına bu kadar tüneli neden yapalım. Bugüne kadar kömür ocaklarına 305 milyon Euro para harcadım.

Çıkaracakları kömürü kendi santrallarında kullanmak zorunda olduklarını vurgulayıp tahmini tarih vermişti:

- Amasra’da ilk kömürü 2013’te çıkarırız. Üretim kısa sürede yıllık 5 milyon, zamanla 15 milyon tona ulaşır.

Yayın Kurulu Başkanımız Şeref Oğuz ile Haber Koordinatörümüz Mustafa Kemal Çolak’ın da katıldığı gazetemizdeki sohbette İbrahim Hattat ve Mehmet Şahin’e geçen 9-10 yılda Amasra’da neler yaptıklarını sordum.

İbrahim Hattat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önerisiyle hazırlanan 2021 tarihli “Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. 86970 nolu Ruhsat Sahasındaki Amasra-B Sahası İşletme Faaliyetleri, İşletme Varlıklarının Tespiti ve İşletme Varlıklarının Güncel Değerinin Analizi”raporunu uzattı:

-Raporda da gördüğünüz gibi yaptığımız yatırım 600 milyon doları buldu. Düzenli şekilde kömür çıkarmamız için son 60 milyon dolarlık makine yatırımı kaldı.

Full mekanize kömür çıkarma işlemini sağlayacak makineyi ağustos ayında getirmeye çalıştıklarını belirtti:

- Mart 2023’te üretime başlamayı hedefliyoruz. 5 yılda 20 milyon ton kömür çıkarmış oluruz.

Bugüne kadar 5’i yabancı 12 bankadan 400 milyon Euro kredi kullandıklarını kaydetti:

- Kömür yatırımını Hema Endüstri finanse ediyor. Mart 2020’de borçlar için yeniden yapılandırma gerçekleşti. 6 ayda bir 17.5 milyon Euro ödüyoruz. Şimdiye kadar 52.5 milyon Euro ödedik.

Yatırımın son adımı için 60 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyduklarını vurguladı:

-Mevcut borçlarımız nedeniyle özel bankalardan kredi kullanmak kolay görünmüyor. Kamu bankalarından bu kaynağı kullanabilmeyi umut ediyoruz.

Söz konusu finansman için şu formülü de paylaştı:

- Belki çıkaracağımız kömüre “ön ödemeli” alım formülüyle bir talip çıkar. Bu da bizim çalışmalarımızın son adımını hızlandırmamızı sağlayabilir.

Hattat Holding’e bağlı Hattat Enerji, Amasra’da 9-10 yıllık gecikmeyle kömür çıkarabilmek için hedeflediği formülle 60 milyon dolarlık finansmanı sağlayabilir mi?

Söz konusu finansman için, “ön ödemeli alıcı” formülü işler mi?

5 yılda 4 milyar dolarlık kömür ithalatı frenlenir

HATTAT Holding Global Satın Alma & Lojistik Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Amasra-B Taş Kömürü projesi kapsamında çıkarılacak kömürün kalori değerine işaret etti:

- Madenden çıkacak kömür 4500 kalori düzeyinde olur.

Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Hattat, Amasra’da çıkarmayı planladıkları kömürle ilgili şu hesabı ortaya koydu:

- 5 yılda Türkiye’nin kömür ithalatını 4 milyar dolar düzeyinde frenlemiş olacağımızı tahmin ediyoruz.

2 bin megavatlık santral izinleri iptal edildi

HATTAT Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Hattat ve Global Satın Alma & Lojistik Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin’e, Bartın’da gruba karşı yükselen tepkileri anımsattım:

-“Hattat’ın niyeti kömür çıkarmak değil, burada termik santral kurmak” diyenler çoktu. Bartın’daki CHP milletvekilleri de bu yönde uyarı ve tepkilerini ortaya koymuştu. Termik santral projesinde son durum nedir? İbrahim Hattat, yanıtladı:

- Biri 1320, diğeri 660 megawat olmak üzere toplam 2000 megawata yakın güçte iki termik santral kurmaya dönük planımız vardı. Santral izinleri iptal oldu.

Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, Ekim 2012’deki turumuz sırasında santrallarla ilgili şu mesajı vermişti:

- İki santral dahil bölgeye 2.5 milyar dolarlık yatırım yapacağız.

Hattat kömürü çıkarabilse Eren Enerji alacaktı

HATTAT Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Hattat ve Global Satın Alma & Lojistik Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin’le sohbet ederken Ekim 2017’de Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile yaptıkları anlaşmayı bulup inceledim. Sözleşmedeki şu madde dikkatimi çekti:

- Müşteri (Eren Enerji) tedarikçinin (Hattat Enerji) kömürü daha hızlı çıkarabilmesi için gerekli yatırım tutarının 160 milyon Euro olacağını ve bunun için fi nansman ihtiyacı olduğunu bilmektedir.

Sözleşmede kömür tedarikinin başlama tarihi de şöyle saptandı:

- Tedarikçi, kömürü 2019 yılından itibaren müşteriye tedarik etmekle yükümlüdür.

Bugün gelinen noktada henüz kömür çıkarma faaliyeti başlayamadığı için söz konusu sözleşme hayata geçemedi.