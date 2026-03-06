50 Milyon Euro’luk Amanda suya indi

Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Nebula Yat, 50 milyon Euro değerindeki 58 metrelik süper yatı “Amanda”yı üç yılı aşkın inşa sürecinin ardından düzenlenen törenle denize indirdi. Proje, Türk mühendisliği ve tasarım gücünün ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Nebula Yat Yönetim Ku­rulu Başkanı Serkan Sürer’in ev sahipliğin­de gerçekleşen törene Konyaal­tı Kaymakamı Rahmi Köse, Kon­yaaltı Belediye Başkanı Cem Ko­tan, KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Antalyaspor temsilcileri, Serbest Bölge yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin süper yat üreti­minde dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna yükseldiği­ni vurgulayan Serkan Sürer, Türk mühendisliği ve ustalığının küre­sel ölçekte takdir gördüğünü be­lirtti. Nebula Yat olarak bu başa­rı hikayesinin aktif bir parçası ol­maktan gurur duyduklarını ifade eden Sürer, Antalya Serbest Böl­gesi’nin yat üretiminde uluslara­rası bir merkez haline geldiğini söyledi. Sürer, “Biz yalnızca bugü­nün değil, yarının yatlarını üreti­yoruz” sözleriyle vizyonlarını or­taya koydu.

Amanda’nın üç yıllık inşa sü­recinde ortalama 300 kişinin gö­rev aldığını belirten Sürer, tedarik zinciriyle birlikte binlerce kişiye dokunan geniş bir ekosistem oluş­turduklarını ifade etti. Tasarımı dünyanın önemli tasarım mar­kalarından biri olan Espen Oino imzalı olan süper yatın sahibi bir İtalyan iş insanı. Amanda’da ge­leneksel şaft sistemi yerine üç je­neratörle elektrik üreten dizel-e­lektrik ana tahrik sistemi kulla­nıldı. Her biri 650 kW gücündeki sistemler sayesinde düşük titre­şim, optimize edilmiş yakıt tüke­timi ve azaltılmış akustik iz sağ­lanıyor. Çevreci ve yenilikçi bu yaklaşım, Nebula Yat’ın sürdürü­lebilirlik vizyonunu da yansıtıyor.

Tam boyu 58 metre, hacmi 1.200 groston olan Amanda; 6 gü­verteli mimarisi, yüksek hacim verimliliği ve konfor odaklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje­nin tasarım entegrasyonundan sistem mühendisliğine kadar tüm teknik aşamaları Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından yürü­tüldü. Uluslararası klas kuruluşu Bureau Veritas (BV) klasına sa­hip olan yat, yapısal güvenlik ve teknik uygunluk kriterlerini ek­siksiz karşılıyor.

14 yolcu, 17 kişilik profesyonel mürettebat

Amanda, 7 misafir kabiniyle ti­cari kullanımda 12, özel kullanım­da ise 14 yolcu kapasitesine sahip. Operasyonlar 17 kişilik profesyo­nel mürettebat tarafından yürütü­lecek. Yaklaşık 50 milyon euro ya­tırım değeriyle tamamlanan proje, mühendislik kapasitesi, tasarım gücü ve üretim kalitesi açısından sektör için önemli bir referans ola­rak gösteriliyor.

Yeni yatırım, dört kat kapasite artışı

Serkan Sürer, Antalya Serbest Bölgesi’nde 8 bin metrekarelik yeni tersane yatırımı için hazır­lıklara başladıklarını açıkladı. Bu yatırımın üretim kapasitelerini dört katına çıkaracağını belirten Sürer, sekiz kişiyle başlayan yol­culuğun bugün 300 kişilik bir gü­ce ulaştığını vurguladı. “Nebula Yat olarak sadece yat üretmiyo­ruz; güven inşa ediyor, istihdam yaratıyor ve Türk denizcilik sek­törünün geleceğini şekillendiri­yoruz” diyen Sürer, bunun daha başlangıç olduğunu ifade etti.

İsviçre’de karanlık festival: Fasnacht

İsviçre’nin kış uykusundan uya­nışını sembolize eden karanlık Fasnacht festivaline yerinde ta­nık oldum. Şehir saat tam 04.00’te ayaklanıyor. Bu özel festival için aylar öncesinden hazırlık yapı­lıyor. O an geldiğinde şehrin tüm ışıkları söndürülüyor; maskeler, bando ve mızıka eşliğinde, farklı kostümlerle sokakların her köşe­sinde ışıklı bir şölen başlıyor. Bir nevi arınma festivali olarak ta­nımlanan Basel Fasnacht boyun­ca tüm şehir ayakta. 50’den faz­la ülke görmüş biri olarak gerçek­ten çok şaşırdığımı söylemeliyim; özellikle de İsviçre gibi dışarıdan bakıldığında sakin ve hatta biraz sıkıcı görünen bir ülkede böyle bir atmosferle karşılaşmak et­kileyici. Festival tam 72 saat sürüyor. En ilginç tarafların­dan biri, katılımcıların ellerinde­ki metinleri adeta ferman gibi res­toranlardaki misafirlere okuya­rak yılın özetini yapmaları. Dünya siyaseti, yerel gelişmeler, güncel olaylar… Her şey mizah yoluy­la sahneye taşınıyor. Deneyimin lüks olduğuna inanırım; bu yüz­den Fasnacht benim için unutul­maz bir deneyim oldu.

Gece üçte kalkıp, sabah dörtte verilen start ile başlayan festival, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sa­kinleşiyor. Gün içinde hayat nor­mal akışına dönüyor gibi görünü­yor; ancak akşam olduğunda her şey yeniden başlıyor. Bu döngü üç gün boyunca devam ediyor. Ba­sel’deki bu özel festival, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alıyor.

Büyük burunlu geleneksel kos­tümler hem komik hem de olduk­ça yaratıcı. Arabalarla geçen ka­tılımcılar kalabalığa meyve, çiko­lata ve şeker dağıtıyor. Müzikler ise bilinçli olarak farklı tonlarda çalınıyor; kulağa kaotik gelen bu uyumsuzluk aslında festivalin ru­hunun bir parçası. Şubat ile Mart ayı arasında düzenlenen Fasna­cht, kışın en karanlık günlerinde başlıyor ama geride son derece renkli bir hafıza bırakıyor.

1500 Limitli ikon IWC Schaffhausen’dan Portugieser Chronograph

Dünyanın en önemli saat üre­ticilerinden IWC Ceratani­um IWC Schaffhausen, ikonik Portugieser Chronograph mo­delini bu kez tamamen siyah bir yorumla sunuyor. Markanın ge­liştirdiği yenilikçi Ceratanium materyali sayesinde hafiflik ve dayanıklılık, koyu ve güçlü bir es­tetikle buluşuyor.

Sadece 1500 adetle sınırlı üre­tilen bu özel seri, zamansız tasa­rımı çağdaş bir duruşla yeniden tanımlıyor.

Dikey yerleştirilmiş iki alt kad­ranı ve çeyrek saniye ölçeğine sa­hip iç flanşıyla dikkat çeken mo­del, İsviçreli saat üreticisinin ta­sarım kodlarını güçlü biçimde yansıtıyor.

IWC Schaffhausen Kreatif Di­rektörü Christian Knoop, mode­li şu sözlerle tanımlıyor: “Por­tugieser Chronograph yalın, saf ve zamansız estetiğiyle en baş­tan itibaren beni büyüledi. Bu eşsiz tasarımı, en yenilikçi ma­teryallerimizden biri olan Cera­tanium®️ ile bir araya getirmek heyecan verici. Tamamen siyah yorum, bugüne kadar yaptıkları­mızdan farklı; saatin saf formu­nu öne çıkararak tüm dikkati öz­gün siluetine yönlendiriyor.”

Tamamen Ceratanium’dan üretilmiş siyah kasa, tepe ve butonlar; siyah aplike indeksler ve ibrelerle tamamlanan siyah kadran; aynı tonlarda kauçuk kayış ile birleşerek monolitik bir görünüm oluşturuyor.