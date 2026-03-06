50 Milyon Euro’luk Amanda suya indi
Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Nebula Yat, 50 milyon Euro değerindeki 58 metrelik süper yatı “Amanda”yı üç yılı aşkın inşa sürecinin ardından düzenlenen törenle denize indirdi. Proje, Türk mühendisliği ve tasarım gücünün ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
Nebula Yat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sürer’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Antalyaspor temsilcileri, Serbest Bölge yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye’nin süper yat üretiminde dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna yükseldiğini vurgulayan Serkan Sürer, Türk mühendisliği ve ustalığının küresel ölçekte takdir gördüğünü belirtti. Nebula Yat olarak bu başarı hikayesinin aktif bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Sürer, Antalya Serbest Bölgesi’nin yat üretiminde uluslararası bir merkez haline geldiğini söyledi. Sürer, “Biz yalnızca bugünün değil, yarının yatlarını üretiyoruz” sözleriyle vizyonlarını ortaya koydu.
Amanda’nın üç yıllık inşa sürecinde ortalama 300 kişinin görev aldığını belirten Sürer, tedarik zinciriyle birlikte binlerce kişiye dokunan geniş bir ekosistem oluşturduklarını ifade etti. Tasarımı dünyanın önemli tasarım markalarından biri olan Espen Oino imzalı olan süper yatın sahibi bir İtalyan iş insanı. Amanda’da geleneksel şaft sistemi yerine üç jeneratörle elektrik üreten dizel-elektrik ana tahrik sistemi kullanıldı. Her biri 650 kW gücündeki sistemler sayesinde düşük titreşim, optimize edilmiş yakıt tüketimi ve azaltılmış akustik iz sağlanıyor. Çevreci ve yenilikçi bu yaklaşım, Nebula Yat’ın sürdürülebilirlik vizyonunu da yansıtıyor.
Tam boyu 58 metre, hacmi 1.200 groston olan Amanda; 6 güverteli mimarisi, yüksek hacim verimliliği ve konfor odaklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Projenin tasarım entegrasyonundan sistem mühendisliğine kadar tüm teknik aşamaları Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından yürütüldü. Uluslararası klas kuruluşu Bureau Veritas (BV) klasına sahip olan yat, yapısal güvenlik ve teknik uygunluk kriterlerini eksiksiz karşılıyor.
14 yolcu, 17 kişilik profesyonel mürettebat
Amanda, 7 misafir kabiniyle ticari kullanımda 12, özel kullanımda ise 14 yolcu kapasitesine sahip. Operasyonlar 17 kişilik profesyonel mürettebat tarafından yürütülecek. Yaklaşık 50 milyon euro yatırım değeriyle tamamlanan proje, mühendislik kapasitesi, tasarım gücü ve üretim kalitesi açısından sektör için önemli bir referans olarak gösteriliyor.
Yeni yatırım, dört kat kapasite artışı
Serkan Sürer, Antalya Serbest Bölgesi’nde 8 bin metrekarelik yeni tersane yatırımı için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Bu yatırımın üretim kapasitelerini dört katına çıkaracağını belirten Sürer, sekiz kişiyle başlayan yolculuğun bugün 300 kişilik bir güce ulaştığını vurguladı. “Nebula Yat olarak sadece yat üretmiyoruz; güven inşa ediyor, istihdam yaratıyor ve Türk denizcilik sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz” diyen Sürer, bunun daha başlangıç olduğunu ifade etti.
İsviçre’de karanlık festival: Fasnacht
İsviçre’nin kış uykusundan uyanışını sembolize eden karanlık Fasnacht festivaline yerinde tanık oldum. Şehir saat tam 04.00’te ayaklanıyor. Bu özel festival için aylar öncesinden hazırlık yapılıyor. O an geldiğinde şehrin tüm ışıkları söndürülüyor; maskeler, bando ve mızıka eşliğinde, farklı kostümlerle sokakların her köşesinde ışıklı bir şölen başlıyor. Bir nevi arınma festivali olarak tanımlanan Basel Fasnacht boyunca tüm şehir ayakta. 50’den fazla ülke görmüş biri olarak gerçekten çok şaşırdığımı söylemeliyim; özellikle de İsviçre gibi dışarıdan bakıldığında sakin ve hatta biraz sıkıcı görünen bir ülkede böyle bir atmosferle karşılaşmak etkileyici. Festival tam 72 saat sürüyor. En ilginç taraflarından biri, katılımcıların ellerindeki metinleri adeta ferman gibi restoranlardaki misafirlere okuyarak yılın özetini yapmaları. Dünya siyaseti, yerel gelişmeler, güncel olaylar… Her şey mizah yoluyla sahneye taşınıyor. Deneyimin lüks olduğuna inanırım; bu yüzden Fasnacht benim için unutulmaz bir deneyim oldu.
Gece üçte kalkıp, sabah dörtte verilen start ile başlayan festival, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sakinleşiyor. Gün içinde hayat normal akışına dönüyor gibi görünüyor; ancak akşam olduğunda her şey yeniden başlıyor. Bu döngü üç gün boyunca devam ediyor. Basel’deki bu özel festival, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alıyor.
Büyük burunlu geleneksel kostümler hem komik hem de oldukça yaratıcı. Arabalarla geçen katılımcılar kalabalığa meyve, çikolata ve şeker dağıtıyor. Müzikler ise bilinçli olarak farklı tonlarda çalınıyor; kulağa kaotik gelen bu uyumsuzluk aslında festivalin ruhunun bir parçası. Şubat ile Mart ayı arasında düzenlenen Fasnacht, kışın en karanlık günlerinde başlıyor ama geride son derece renkli bir hafıza bırakıyor.
1500 Limitli ikon IWC Schaffhausen’dan Portugieser Chronograph
Dünyanın en önemli saat üreticilerinden IWC Ceratanium IWC Schaffhausen, ikonik Portugieser Chronograph modelini bu kez tamamen siyah bir yorumla sunuyor. Markanın geliştirdiği yenilikçi Ceratanium materyali sayesinde hafiflik ve dayanıklılık, koyu ve güçlü bir estetikle buluşuyor.
Sadece 1500 adetle sınırlı üretilen bu özel seri, zamansız tasarımı çağdaş bir duruşla yeniden tanımlıyor.
Dikey yerleştirilmiş iki alt kadranı ve çeyrek saniye ölçeğine sahip iç flanşıyla dikkat çeken model, İsviçreli saat üreticisinin tasarım kodlarını güçlü biçimde yansıtıyor.
IWC Schaffhausen Kreatif Direktörü Christian Knoop, modeli şu sözlerle tanımlıyor: “Portugieser Chronograph yalın, saf ve zamansız estetiğiyle en baştan itibaren beni büyüledi. Bu eşsiz tasarımı, en yenilikçi materyallerimizden biri olan Ceratanium®️ ile bir araya getirmek heyecan verici. Tamamen siyah yorum, bugüne kadar yaptıklarımızdan farklı; saatin saf formunu öne çıkararak tüm dikkati özgün siluetine yönlendiriyor.”
Tamamen Ceratanium’dan üretilmiş siyah kasa, tepe ve butonlar; siyah aplike indeksler ve ibrelerle tamamlanan siyah kadran; aynı tonlarda kauçuk kayış ile birleşerek monolitik bir görünüm oluşturuyor.
