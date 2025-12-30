50 yıl önce, 40 milyon nüfus, 17 milyon ton buğday üretip/tüketirken…
Yıl 1976…
Nüfus 40 milyon…
Turist sayısı (ortalama) 200 bin…
Ürettiğimiz buğday 17 milyon ton…
***
Yıl 1981…
Nüfus 44 milyon…
Turist sayısı 1 milyon…
Ürettiğimiz buğday 17.5 milyon ton…
***
Yıl 1986…
Nüfus 50 milyon…
Turist sayısı 2.4 milyon…
Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…
***
(iç tüketimi karşılayan; un ve makarna üretiminde gelişmeye, ihracatı da düşünmeye başladığımız dönemler…)
***
Yıl 2006
Nüfus 69 milyon…
Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…
Makarna ve un ihracatı hız kazanıyor…
İthal ettiğimiz buğday 135 bin ton…
***
Buğday ithalatı:
2007 yılında 2.1 milyon ton…
2008 yılında 3.7 milyon ton…
2011 yılında 4.7 milyon ton…
(Haber vermeye başlamıştı, sıkıntı yaşayacağımızı)
VELHASIL
2025-2026 sezonu:
İlk 5 ayında sadece Rusya’dan yapılan buğday ithalatı 3.3 milyon tonu aştı…
***
Nüfus 86 milyon…
Geçen sezon:
Rusya’dan yapılan 12 aylık buğday ithalatı 3.4 milyon tona yaklaşmıştı…
***
Buğdayın anavatanının bu durumda olması (Un, makarna, bisküvi, irmik gibi ihracat ürünleri için DİR kapsamında ithalatın da etkisi var) ayrı bir konu…
***
1976’da, 40 milyon nüfusa, 17 milyon ton buğday, kıt kanaat yeterken; 2 kattan fazla artan nüfusa, israf kültürüne, 60 milyona yaklaşan turiste, un/makarna gibi ürünlerin ihracatında dünya liderliğine rağmen, 50 yıl önceki üretim rakamının, bugün iç tüketime yetmesi (!) ayrı bir konu…
