50 yıl önce, 40 milyon nüfus, 17 milyon ton buğday üretip/tüketirken…

Yıl 1976…

Nüfus 40 milyon…

Turist sayısı (ortalama) 200 bin…

Ürettiğimiz buğday 17 milyon ton…

***

Yıl 1981…

Nüfus 44 milyon…

Turist sayısı 1 milyon…

Ürettiğimiz buğday 17.5 milyon ton…

***

Yıl 1986…

Nüfus 50 milyon…

Turist sayısı 2.4 milyon…

Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…

***

(iç tüketimi karşılayan; un ve makar­na üretiminde gelişmeye, ihracatı da düşünmeye başladığımız dönemler…)

***

Yıl 2006

Nüfus 69 milyon…

Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…

Makarna ve un ihracatı hız kazanı­yor…

İthal ettiğimiz buğday 135 bin ton…

***

Buğday ithalatı:

2007 yılında 2.1 milyon ton…

2008 yılında 3.7 milyon ton…

2011 yılında 4.7 milyon ton…

(Haber vermeye başlamıştı, sıkıntı yaşayacağımızı)

VELHASIL

2025-2026 sezonu:

İlk 5 ayında sadece Rusya’dan yapılan buğday ithalatı 3.3 milyon tonu aştı…

***

Nüfus 86 milyon…

Geçen sezon:

Rusya’dan yapılan 12 aylık buğday ithala­tı 3.4 milyon tona yaklaşmıştı…

***

Buğdayın anavatanının bu durumda ol­ması (Un, makarna, bisküvi, irmik gibi ih­racat ürünleri için DİR kapsamında ithala­tın da etkisi var) ayrı bir konu…

***

1976’da, 40 milyon nüfusa, 17 milyon ton buğday, kıt kanaat yeterken; 2 kat­tan fazla artan nüfusa, israf kültürüne, 60 milyona yaklaşan turiste, un/makarna gibi ürünlerin ihracatında dünya liderliğine rağ­men, 50 yıl önceki üretim rakamının, bugün iç tüketime yetmesi (!) ayrı bir konu…