500 baz puan artış ilk etapta yapılmalıdır

300-400 baz puanlık bir faiz artışıyla, yerleşiklerin döviz mevduatlarında belirgin bir çözülme olmaz.

TCMB eylülde 200 baz puanlık sürpriz faiz artışı yaptıktan sonra USD/TL paritesi 7,50’ye düştü. Sonraki haftalarda 8 seviyesine çıkan kur, PPK’nın ekim toplantısından önce 7,78’e geriledi. Faiz artırım beklentisi o toplantıda karşılansaydı, dünya piyasalarındaki olumlu havanın da katkısıyla kur 7,50’nin altına inebilirdi. Kurdaki yükselişi durdurma konusunda, kısa vadede denklem basittir. Orta vadede, iç ve dış politika gibi faktörler devreye girer.

Ekonomi yönetiminde majör bir değişim yaşandı. Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı geçmişi olan insanlar kritik görevlere geldiler. Berat Albayrak’ın istifasından sonraki 24 saatte, ‘‘Hazine ve Maliye Bakanlığı için özel sektör tecrübesi, akademik formasyon iyi olur’’ yorumları yapılıyordu. Ekonominin en önemli kurumlarının bağlı olduğu bakanlığın başına, bir banka müdürü, bir akademisyen gelmez. Naci Ağbal Maliye Bakanı iken ‘‘Sayın bakanım’’ diyen bankacı, Ağbal’ın üzerinde olmaz. Pazar akşamından pazartesi akşamına kadar herkes halkla ilişkilerini gerçekleştirdi. İsimler havada uçuştu.

Eylülde artırılan politika faizinin ekimde niçin yükseltilmediği muammadır. Spekülasyonun ucu bucağı yok. Önümüze bakıyoruz. Geçen hafta yüklü bir faiz artışı dillendirenler, bir-iki günlük fiyat hareketinden sonra ‘’300-400 baz puan yeterli olur’’ diyorlar. 300-400 baz puanlık bir faiz artışıyla, yerleşiklerin döviz mevduatlarında belirgin bir çözülme olmaz. Bu sarmala bir ayda girmedik. Döviz kurları yılbaşından beri yükseliyor. Fiyatı artacak daha çok ürün var. Kur artışlarının birikimli etkisi önümüze gelecek. Enflasyon uzun süre yüksek kalabilir. Merkez Bankası’nın iki hafta önce açıkladığı enflasyon raporunda, ‘‘Mart 2021’de enflasyon yüzde 14’e yükselebilir’’ senaryosu vardı. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 15’e kadar yükselebileceğidir. Döviz kurlarındaki hızlı artışa bağlı olarak yakın geçmişte yüksek enflasyon yaşayan Rusya’da, Merkez Bankası politika faizini enflasyonun ortalama 3,5 puan üzerinde tutarak canavarın belini kırmış. Buradan esinlenerek, TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 12,1 olduğunu hesaba katarak, politika faizi ilk etapta en az 500 baz puan artırılmalıdır. Yanı sıra, ek sıkılaştırmanın sinyali verilmelidir. Dünya piyasaları günü yaşıyor. Geçen hafta ana gündem maddesi başkanlık seçimiydi. Bu haftaya aşı konusu damga vuruyor. Kısa vadede iniş çıkışlar olur. 2021 için pozitif görüşlerimi koruyorum. Önemli olan bizim süreci nasıl yöneteceğimizdir.