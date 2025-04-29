500 milyar dolarlık NEOM şehrine ilk Türk restoranı
Suudi Arabistan’da 500 milyar dolarlık yapay şehir NEOM’da, ilk Türk restoranı açılıyor. Türk inşaat şirketlerinin radarındaki NEOM’a yönelik projeler geliştiren ve adını bu bölgeden alan Tabuk Investment & Tourism Company’ye ait Lazure Hospitality bölgede, Türk restoranı ‘Akdeniz’i açacak.
Suudi Arabistan’ın Vision 2030 projesi, Ortadoğu’nun da gelişim yüzü olarak biliniyor. Veliaht Prens ve ülkenin meşru yöneticisi olan Muhammed bin Selman’ın 2016 yılında duyurduğu bu program, sadece kültürel bir değişim değil aynı zamanda ekonomik anlamda da bir dönüşümü de içinde barındırıyor.
Enerjiye dayalı ekonomiyi daha çok üretim ve teknolojiye yönelik geliştirmek isteyen Suudi Veliaht Prensi’nin en büyük hayali ise NEOM adı verilen, Arap Yarımadası’nın kuzey batı ucundaki devasa yerleşim bölgesi. Tabuk Eyaleti’ndeki bu akıllı şehir, 26 bin 500 metrekarelik alana kurulacak ve yaklaşık 500 bin kişilik iş gücü ortamı yaratacak. 500 milyar dolarlık bu devasa şehir, 2039 yılında tamamlanacak. Türk şirketlerinin yakından takip ettiği NEOM’da ilk Türk restoranı yatırımı da duyuruldu.
NEOM’a yönelik projeler geliştiren, adını da bu bölgeden alan Tabuk Investment & Tourism Company’ye ait Lazure Hospitality, Türk restoranı Akdeniz’i açmaya hazırlanıyor. Akdeniz adlı Türk restoranı, geleneksel Anadolu mutfağını sunacak. Restoranın ana menüsünde kebapların yanı sıra mantı, çeşitli mezeler ve el yapımı baklava gibi klasik yemekleri yer alacak. Restoranın tasarımı, Türk mutfak kültürüne göndermeler yaparken çağdaş unsurları da bünyesinde barındırıyor.
Akdeniz, rahat yemek yiyenlere ve özenle seçilmiş yemek deneyimleri arayan konuklara hitap edecek şekilde konumlandırılmış. Tabuk Investment & Tourism Company’nin CEO’su Khader Qasem, “NEOM’a Türkiye›nin lezzetlerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Amacımız, Türk misafirperverliğinin ve mutfak sanatının ruhunu yakalayan, her ziyareti gerçekten unutulmaz kılan eşsiz bir yemek deneyimi sunmak» dedi.
Filistin’in en güçlü ailesi
Türk restoranını açan Suudi Arabistan merkezli şirketin ilginç bir yapısı bulunuyor. Tabuk Investment, aslen Filistinli olan ve yapısı Suudi Arabistan, Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerine yayılan Al Masri Ailesi’nin yönettiği Astra Group’un bir parçası. Astra Group ise Arap Dünyası’nın en güçlü turizm şirketlerinden biri.
Ürdün’deki otellerin 3’te 1’ini elinde tutan grup, ülkedeki istihdamın da yüzde 26’sını tek başına yapıyor. Astra Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Sabih Taher Darwish Al Masri ayrıca Arab Bank’ın da patronu, Filistin Borsası’nın da kurucusu. Al Masri Ailesi’nin diğer bireyleri de oldukça güçlü isimlerden oluşuyor.
Arafat sonrası Başkanlığı reddetti
Filistin’in en zengin isimlerinden biri olan ‘Nablus Dükü’ unvanıyla tanınan kuzeni Münir Raşid Al Masri, Yaser Arafat’ın en yakın isimlerinden biriydi. Kendisine Arafat tarafından Başbakanlık teklifi edilmiş ancak kabul etmemişti. Ürdün’de birçok kez bakanlık yapan Raşid Al Masri, Arafat sonrasında ise teklif edilen Devlet Başkanlığı’nı da kabul etmemişti. Yeğeni Tahir El Masri ise Ürdün’ün eski Başbakanı’ydı.