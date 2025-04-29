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500 milyar dolarlık NEOM şehrine ilk Türk restoranı

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Suudi Arabistan’da 500 milyar dolarlık yapay şehir NEOM’da, ilk Türk restoranı açılıyor. Türk inşaat şirketlerinin radarındaki NEOM’a yönelik projeler geliştiren ve adını bu bölgeden alan Tabuk Investment & Tourism Company’ye ait Lazure Hospitality bölgede, Türk restoranı ‘Akdeniz’i açacak.

Suudi Arabistan’ın Vi­sion 2030 projesi, Or­tadoğu’nun da gelişim yüzü olarak biliniyor. Veliaht Prens ve ülkenin meşru yöne­ticisi olan Muhammed bin Sel­man’ın 2016 yılında duyurdu­ğu bu program, sadece kültürel bir değişim değil aynı zamanda ekonomik anlamda da bir dö­nüşümü de içinde barındırı­yor.

Enerjiye dayalı ekonomiyi daha çok üretim ve teknoloji­ye yönelik geliştirmek isteyen Suudi Veliaht Prensi’nin en bü­yük hayali ise NEOM adı veri­len, Arap Yarımadası’nın kuzey batı ucundaki devasa yerleşim bölgesi. Tabuk Eyaleti’ndeki bu akıllı şehir, 26 bin 500 met­rekarelik alana kurulacak ve yaklaşık 500 bin kişilik iş gücü ortamı yaratacak. 500 milyar dolarlık bu devasa şehir, 2039 yılında tamamlanacak. Türk şirketlerinin yakından takip ettiği NEOM’da ilk Türk res­toranı yatırımı da duyuruldu.

NEOM’a yönelik projeler geliş­tiren, adını da bu bölgeden alan Tabuk Investment & Tourism Company’ye ait Lazure Hospi­tality, Türk restoranı Akdeniz’i açmaya hazırlanıyor. Akdeniz adlı Türk restoranı, geleneksel Anadolu mutfağını sunacak. Restoranın ana menüsünde kebapların yanı sıra mantı, çe­şitli mezeler ve el yapımı bakla­va gibi klasik yemekleri yer ala­cak. Restoranın tasarımı, Türk mutfak kültürüne gönderme­ler yaparken çağdaş unsurla­rı da bünyesinde barındırıyor.

Akdeniz, rahat yemek yiyen­lere ve özenle seçilmiş yemek deneyimleri arayan konukla­ra hitap edecek şekilde konum­landırılmış. Tabuk Investment & Tourism Company’nin CE­O’su Khader Qasem, “NEOM’a Türkiye›nin lezzetlerini tanıt­maktan heyecan duyuyoruz. Amacımız, Türk misafirper­verliğinin ve mutfak sanatının ruhunu yakalayan, her ziyare­ti gerçekten unutulmaz kılan eşsiz bir yemek deneyimi sun­mak» dedi.

Filistin’in en güçlü ailesi

Türk restoranını açan Suu­di Arabistan merkezli şirke­tin ilginç bir yapısı bulunu­yor. Tabuk Investment, aslen Filistinli olan ve yapısı Suu­di Arabistan, Ürdün gibi Or­tadoğu ülkelerine yayılan Al Masri Ailesi’nin yönettiği Astra Group’un bir parçası. Astra Group ise Arap Dünya­sı’nın en güçlü turizm şirket­lerinden biri.

Ürdün’deki otel­lerin 3’te 1’ini elinde tutan grup, ülkedeki istihdamın da yüzde 26’sını tek başına yapı­yor. Astra Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Sabih Taher Darwish Al Masri ayrıca Arab Bank’ın da patronu, Filistin Borsası’nın da kurucusu. Al Masri Ailesi’nin diğer bireyle­ri de oldukça güçlü isimlerden oluşuyor.

Arafat sonrası Başkanlığı reddetti

Filistin’in en zengin isim­lerinden biri olan ‘Nablus Dü­kü’ unvanıyla tanınan kuzeni Münir Raşid Al Masri, Yaser Arafat’ın en yakın isimlerin­den biriydi. Kendisine Arafat tarafından Başbakanlık teklifi edilmiş ancak kabul etmemiş­ti. Ürdün’de birçok kez bakan­lık yapan Raşid Al Masri, Ara­fat sonrasında ise teklif edilen Devlet Başkanlığı’nı da kabul etmemişti. Yeğeni Tahir El Masri ise Ürdün’ün eski Baş­bakanı’ydı.

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