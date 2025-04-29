500 milyar dolarlık NEOM şehrine ilk Türk restoranı

Suudi Arabistan’da 500 milyar dolarlık yapay şehir NEOM’da, ilk Türk restoranı açılıyor. Türk inşaat şirketlerinin radarındaki NEOM’a yönelik projeler geliştiren ve adını bu bölgeden alan Tabuk Investment & Tourism Company’ye ait Lazure Hospitality bölgede, Türk restoranı ‘Akdeniz’i açacak.

Suudi Arabistan’ın Vi­sion 2030 projesi, Or­tadoğu’nun da gelişim yüzü olarak biliniyor. Veliaht Prens ve ülkenin meşru yöne­ticisi olan Muhammed bin Sel­man’ın 2016 yılında duyurdu­ğu bu program, sadece kültürel bir değişim değil aynı zamanda ekonomik anlamda da bir dö­nüşümü de içinde barındırı­yor.

Enerjiye dayalı ekonomiyi daha çok üretim ve teknoloji­ye yönelik geliştirmek isteyen Suudi Veliaht Prensi’nin en bü­yük hayali ise NEOM adı veri­len, Arap Yarımadası’nın kuzey batı ucundaki devasa yerleşim bölgesi. Tabuk Eyaleti’ndeki bu akıllı şehir, 26 bin 500 met­rekarelik alana kurulacak ve yaklaşık 500 bin kişilik iş gücü ortamı yaratacak. 500 milyar dolarlık bu devasa şehir, 2039 yılında tamamlanacak. Türk şirketlerinin yakından takip ettiği NEOM’da ilk Türk res­toranı yatırımı da duyuruldu.

NEOM’a yönelik projeler geliş­tiren, adını da bu bölgeden alan Tabuk Investment & Tourism Company’ye ait Lazure Hospi­tality, Türk restoranı Akdeniz’i açmaya hazırlanıyor. Akdeniz adlı Türk restoranı, geleneksel Anadolu mutfağını sunacak. Restoranın ana menüsünde kebapların yanı sıra mantı, çe­şitli mezeler ve el yapımı bakla­va gibi klasik yemekleri yer ala­cak. Restoranın tasarımı, Türk mutfak kültürüne gönderme­ler yaparken çağdaş unsurla­rı da bünyesinde barındırıyor.

Akdeniz, rahat yemek yiyen­lere ve özenle seçilmiş yemek deneyimleri arayan konukla­ra hitap edecek şekilde konum­landırılmış. Tabuk Investment & Tourism Company’nin CE­O’su Khader Qasem, “NEOM’a Türkiye›nin lezzetlerini tanıt­maktan heyecan duyuyoruz. Amacımız, Türk misafirper­verliğinin ve mutfak sanatının ruhunu yakalayan, her ziyare­ti gerçekten unutulmaz kılan eşsiz bir yemek deneyimi sun­mak» dedi.

Filistin’in en güçlü ailesi

Türk restoranını açan Suu­di Arabistan merkezli şirke­tin ilginç bir yapısı bulunu­yor. Tabuk Investment, aslen Filistinli olan ve yapısı Suu­di Arabistan, Ürdün gibi Or­tadoğu ülkelerine yayılan Al Masri Ailesi’nin yönettiği Astra Group’un bir parçası. Astra Group ise Arap Dünya­sı’nın en güçlü turizm şirket­lerinden biri.

Ürdün’deki otel­lerin 3’te 1’ini elinde tutan grup, ülkedeki istihdamın da yüzde 26’sını tek başına yapı­yor. Astra Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Sabih Taher Darwish Al Masri ayrıca Arab Bank’ın da patronu, Filistin Borsası’nın da kurucusu. Al Masri Ailesi’nin diğer bireyle­ri de oldukça güçlü isimlerden oluşuyor.

Arafat sonrası Başkanlığı reddetti

Filistin’in en zengin isim­lerinden biri olan ‘Nablus Dü­kü’ unvanıyla tanınan kuzeni Münir Raşid Al Masri, Yaser Arafat’ın en yakın isimlerin­den biriydi. Kendisine Arafat tarafından Başbakanlık teklifi edilmiş ancak kabul etmemiş­ti. Ürdün’de birçok kez bakan­lık yapan Raşid Al Masri, Ara­fat sonrasında ise teklif edilen Devlet Başkanlığı’nı da kabul etmemişti. Yeğeni Tahir El Masri ise Ürdün’ün eski Baş­bakanı’ydı.