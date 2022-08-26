500 milyar $ ihracattan, 75 de müteahhitlikten…

2008 yılı Mart ayında…

500 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanması için teknik düşünen gençlere ihtiyaç duyulduğu zamanda…

Bu köşede…

Türkiye’nin tek “kalıpçılık bölümü”nün kapatılacağını yazmışım…

100 “kalıpçılık bölümü” açılması gereken zamanda…

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Şöyle demişim:

“Uçaktan otomobile, saatten bilgisayara, bardaktan radyatöre…

Kısacası iğneden ipliğe, günlük hayatta ihtiyacımız olan her ürünün temelini oluşturuyor kalıp sektörü…

“Teknik kalıpçılar/tasarımcılar olmasaydı, hayatımızı kolaylaştıran ürünler olmazdı" diyebiliriz…”

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Eklemişim:

“Bu alanda lisans düzeyinde eğitim veren tek okulumuz Gazi Üniversitesi Kalıpçılık Fakültesi…

Her yıl 60 mezun veriyor…

Ve mezunlar işsiz kalmıyor…”

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Şöyle bitirmişim:

“İhtiyaç olmayan alanlarda, ihtiyacın katbekat fazlası öğrenci mezun eden sistemimiz, ihtiyacımız olan/olacak bu fakülteyi kapatıyor…

“Türk gençliği, dünyanın ihtiyacı olan mesleklere ilgisiz kalmalı" düşüncesi, bu girişimlerin tek nedeni olsa gerek!

Başka izahı yok…”

VELHASIL…

Teknik düşünen/geliştiren/üreten beşeri sermayen yoksa finansal/beşeri sermayen eriyor…

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Örneğin 75 milyar $ beklediğimiz yurtdışı müteahhitlikte…

Teknik müşavirliği geliştirmediysen; geliştiren ülkelerin “riskli taşeronluğu”ndan öteye gidilemiyor…

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Örneğin ihracatta…

Güneş/hidrolik/termal/rüzgar enerjilerin de dahil, ithalata bağımlı kalınıyor…

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Örneğin gençler…

Milyonlarcası yaptığı işten memnuniyetsiz “verimsiz çalışıyor”; milyonlarcası da iş dahi aramıyor, bekliyor…