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  4. 500 milyarlık tasarruf yaptı 60 milyarlık yatırım planlıyor

500 milyarlık tasarruf yaptı 60 milyarlık yatırım planlıyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik’in gündeminde yatırım var. Türkiye’de elektrikte en fazla kayıp-kaçak oranın yaşandığı bölgedeki yatırımlarla bu oranı her geçen yıl daha da aşağı çekmek için çalışan şirket, kayıp kaçak oranını yüzde 40 seviyesine indirdi.

 Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik, Güney­doğu Anadolu Bölge­si’ni kapsayan 6 ildeki elektrik faaliyetlerine 120 milyar lira­lık yatırım yapıyor. Türkiye’de en fazla kayıp-kaçak oranın yaşandığı bölgedeki yatırım­larla bu oranı her geçen yıl dü­şüren Dicle Elektrik’in hede­fi bu oranı yüzde 35’ler sevi­yesine indirmek. 2013 yılında Eksim’in aldığı bölgede ka­yıp-kaçak oranı yüzde 71 se­viyesindeyken, bu oran şimdi­lerde yüzde 40 seviyesine in­miş durumda. Yüzde 15 olan şehir merkezlerindeki oran ise Türkiye ortalamasına doğ­ru düşüyor.

Bunun en büyük etkeni ise dijital şebeke gi­bi teknoloji yatırımları. Dic­le Elektrik olarak 12 yılda 60 milyar liralık yatırım yaptık­larını söyleyen Genel Müdür Yaşar Arvas, “Dağıtım bölge­miz olan Şanlıurfa, Diyarba­kır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 2013 yılından bu ya­na akıllı şebeke dönüşümün­den kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma pro­jelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarı­mızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Buradaki en büyük payı yüz­de 25 ile akıllı şebeke projeler oluşturdu. Arvas, “Söz konu­su yatırımlarımızla birlikte 8 bini aşkın çalışanımızla böl­genin en büyük istihdam sağ­layan şirketlerden biri haline geldik. Bununla birlikte önü­müzdeki beş yılda yeni yapa­cağımız 60 milyar TL’yi aşkın yatırımla bölgemize toplamda 120 milyar TL’yi aşkın bir kat­ma değer sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Türkiye’nin en dijital elektrik dağıtım şirketiyiz”

Yaptıkları yatırımlarla Tür­kiye’nin en dijital elektrik da­ğıtım şirketi olduklarının al­tını çizen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas şunları söyledi: “Dicle Elektrik ola­rak bir elektrik dağıtım şirke­tinin ötesinde; bir teknoloji şirketiyiz. Bugün Türkiye ge­nelinde Otomatik Sayaç Oku­ma Sistemi’ne dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölge­mizde bulunuyor. EPDK tara­fından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli araştırma­sında, Türkiye’nin en yüksek olgunluk derecesine sahip da­ğıtım şirketi olarak seçilme­miz de bu yenilikçi ve tekno­loji odaklı yaklaşımımızın bir sonucu.”

Arvas son olarak, elektrik dağıtım sektörünün ilk Ar- Ge merkezine sahip oldukla­rını, bu merkezde 79 proje ve 25’in üzerinde akademik ya­yın ve tescilli buluşa imza at­tıklarını belirterek, şimdiye kadar 15’ten fazla üniversite ve 50’nin üzerinde firma ile iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

500 milyarlık tasarruf sağladı

Dicle Elektrik’in yatırımla­rı sadece ekonomiyle sınırlı değil. Kentteki sosyal alanla­ra da odaklanan Dicle Elekt­rik, bu anlamda önemli bir teknoloji festivali yapıyor. DicleFest Enerji Festivali’ni hayata geçiren şirket, dev bir planetaryum çadırının da yer aldığı etkinlik, Diyarbakır’ın ardından Batman, Şanlıur­fa, Mardin, Şırnak ve Siirt il­lerinde de düzenlenecek.

Et­kinliğin açılışına Diyarbakır Valisi Murat Zoroğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Baş­kanı Memet Atalay gibi isim­ler katıldı. Açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zor­luoğlu, elektriğin boşa har­canmaması gerektiğini belir­terek, Dicle Elektrik’in 500 milyar TL’nin üzerinde ta­sarruf sağladığını, bu anlam­da da kayıp kaçak konusunda önemli bir etkiye sahip oldu­ğunu vurguladı.

 Rakamlarla Dicle Elektrik

- 2.3 milyon – Abone sayısı

-55 hizmet noktası

-10 bin km - Enerji nakil hattı

-13 bin km - Yeraltı kablo uzunluğu

-3 bin 190 adet – Trafo sayısı

-20 bin km - Yüksek gerilimli hat uzunluğu

-1.2 milyon - Akıllı sayaç sayısı

-172 bin - Aydınlatma armatürü

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