500 milyarlık tasarruf yaptı 60 milyarlık yatırım planlıyor
Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik’in gündeminde yatırım var. Türkiye’de elektrikte en fazla kayıp-kaçak oranın yaşandığı bölgedeki yatırımlarla bu oranı her geçen yıl daha da aşağı çekmek için çalışan şirket, kayıp kaçak oranını yüzde 40 seviyesine indirdi.
Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan 6 ildeki elektrik faaliyetlerine 120 milyar liralık yatırım yapıyor. Türkiye’de en fazla kayıp-kaçak oranın yaşandığı bölgedeki yatırımlarla bu oranı her geçen yıl düşüren Dicle Elektrik’in hedefi bu oranı yüzde 35’ler seviyesine indirmek. 2013 yılında Eksim’in aldığı bölgede kayıp-kaçak oranı yüzde 71 seviyesindeyken, bu oran şimdilerde yüzde 40 seviyesine inmiş durumda. Yüzde 15 olan şehir merkezlerindeki oran ise Türkiye ortalamasına doğru düşüyor.
Bunun en büyük etkeni ise dijital şebeke gibi teknoloji yatırımları. Dicle Elektrik olarak 12 yılda 60 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Genel Müdür Yaşar Arvas, “Dağıtım bölgemiz olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 2013 yılından bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik” dedi.
Buradaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projeler oluşturdu. Arvas, “Söz konusu yatırımlarımızla birlikte 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri haline geldik. Bununla birlikte önümüzdeki beş yılda yeni yapacağımız 60 milyar TL’yi aşkın yatırımla bölgemize toplamda 120 milyar TL’yi aşkın bir katma değer sağlamış olacağız” diye konuştu.
“Türkiye’nin en dijital elektrik dağıtım şirketiyiz”
Yaptıkları yatırımlarla Türkiye’nin en dijital elektrik dağıtım şirketi olduklarının altını çizen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas şunları söyledi: “Dicle Elektrik olarak bir elektrik dağıtım şirketinin ötesinde; bir teknoloji şirketiyiz. Bugün Türkiye genelinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor. EPDK tarafından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli araştırmasında, Türkiye’nin en yüksek olgunluk derecesine sahip dağıtım şirketi olarak seçilmemiz de bu yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımımızın bir sonucu.”
Arvas son olarak, elektrik dağıtım sektörünün ilk Ar- Ge merkezine sahip olduklarını, bu merkezde 79 proje ve 25’in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluşa imza attıklarını belirterek, şimdiye kadar 15’ten fazla üniversite ve 50’nin üzerinde firma ile iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.
500 milyarlık tasarruf sağladı
Dicle Elektrik’in yatırımları sadece ekonomiyle sınırlı değil. Kentteki sosyal alanlara da odaklanan Dicle Elektrik, bu anlamda önemli bir teknoloji festivali yapıyor. DicleFest Enerji Festivali’ni hayata geçiren şirket, dev bir planetaryum çadırının da yer aldığı etkinlik, Diyarbakır’ın ardından Batman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde de düzenlenecek.
Etkinliğin açılışına Diyarbakır Valisi Murat Zoroğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay gibi isimler katıldı. Açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, elektriğin boşa harcanmaması gerektiğini belirterek, Dicle Elektrik’in 500 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağladığını, bu anlamda da kayıp kaçak konusunda önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.
Rakamlarla Dicle Elektrik
- 2.3 milyon – Abone sayısı
-55 hizmet noktası
-10 bin km - Enerji nakil hattı
-13 bin km - Yeraltı kablo uzunluğu
-3 bin 190 adet – Trafo sayısı
-20 bin km - Yüksek gerilimli hat uzunluğu
-1.2 milyon - Akıllı sayaç sayısı
-172 bin - Aydınlatma armatürü