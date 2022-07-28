50’nci kuruluş yılına 150 mağaza hedefiyle giriyor

Denizli’de 1973 yılında başlayan iş serüveninde çelik tencerenin markalaşan ilk girişimi Emsan, yarıştan bir süreliğine kopsa da Karaca Grubu ile yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Hem de çıtayı gittikçe yükselterek sürdürüyor yolculuğunu. 2008’de katıldığı Karaca Grubu’nun lokomotif markaları arasında yer alan Emsan’da adımlarını hızlandıracak gelişmeler yaşandı son dönemde.

Öncelikle şirkette profesyonel bir genel müdür ataması gerçekleşti. İş yaşamının özellikle perakendenin deneyimli profesyoneli Hakan Zihnioğlu’nun geçen Mayıs ayında genel müdür olarak atandığı şirkette, tam yerine oturur mu bilemedim ancak ‘zihinsel’ değişimler de yaşanıyor. Şöyle ki Karaca Grubu satın almasından sonra ilk kez olarak Emsan’ın ayrı bir yönetim merkezinde faaliyet yürütmesi kararı alındı. Yani fiziki olarak farklı bir binadan yönetilmesi kararlaştırıldı. Taşınma kısa sürede gerçekleşti. Karaca Grubu, İstanbul Şişli Bomonti’deki Now Bomonti Binası’nda kalırken, Emsan Mutfak Gereçleri hemen yan bina olan Bomonti Business Center’da bir kata yerleşti.

Bu yer değişikliğinin nedenini sorduğumuz Hakan Zihnioğlu, “Emsan, alanının en güçlü şirketlerinden. Karaca da hem kardeş kuruluşumuz hem de rakibimiz. Emsan’ın üst yönetiminin ayrı binada olması daha özgün çalışma şartlarını ortaya koyacak” diyor.

Zihnioğlu, Emsan’daki ajandasına ilişkin şunları söylüyor: “50 yıllık bir markadan bahsediyoruz. Emsan, Türkiye’nin en bilinen markasının başında geliyor. Tüketicinin 50 yıldır en yakından tanıdığı, marka gücü çok yüksek bir şirketten söz ediyoruz. Yüksek kalitesi, Emsan’ın uzmanlığı benim en büyük misyonum. OBu yapıyı daha da güçlendireceğiz. Daha ulaşılabilir olmasını sağlayacağız” diyor.

Zihnioğlu, Emsan’ın franhcise’leri ile birlikte 44 mağazası bulunduğunu dile getirerek, “Gelecek yıl sonuna kadar 150 mağazaya ulaşacağız” şeklinde konuşuyor.

Gastronomi eğitimleri gündemde

Hakan Zihnioğlu, perakende sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu. Tefal markasıyla tanıdığımız Fransız Grup SEB’in Türkiye’deki yapılanmasını yürüten 3 profesyonel yöneticiden biri oldu. Ardından mutfak ürünleri perakendesi ve eğitimi konusunda girişimci olan, mağaza zinciri kuran Zihnioğlu, Boyner’de ve Nurus Mobilya’da da yöneticilik yapıyor. Zihnioğlu, kendi özgeçmişinde önemli yer tutan gastronomi eğitimi konusunda Emsan’da da önemli projeleri gündeme almak için planlamalar yaptıklarını dile getiriyor.

Emsan’ın çelik tencerede yüzde 70’leri bulan pazar payına sahip olduğunu ifade eden Hakan Zihnioğlu, “Türkiye’nin alanındaki en büyük markası olan Emsan&ın mutfaktaki ürün gamını artıracağız. Çeyiz ürünü olarak da yıllardır ve halen çok talep gören bir marka. Yüksek kalitesi ve kolay ulaşılır strateji ile hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diyor.

100 tedarikçisi var, 20 yeni üretici arıyor

Emsan Mutfak Sanayi, 1973’de Denizli’de emaye üretimiyle sektöre adım atıyor. Adı da zaten bu alandan ( emaye sanayi’nin kısaltılması) geliyor. 80’li yıllarla birlikte çelik tencere üretimine geçen ve zamanla her 100 tencereden 70’ini satan marka, Karaca Grubu ile perakende ve üretim alanlarında yeni stratejilerle hizmet yürütüyor. Emsan’ın üretim tesisi bulunmuyor, ancak ürünlerini faaliyetlerinin tamamının denetimi ve kontrolü altında tuttuğu 100’e yakın yerli ve global tedarikçiden elde ediyor. Çeşidi ve ürün standartlarını yüksek tutmak için 20 yeni tedarikçi ile daha çalışmak istediklerini söyleyen Zihnioğlu, “Satışlarımızın yüzde 35’i internet kanalları üzerinden gerçekleşiyor. E-ticarette önemli oyuncuolmaya devam edeceğiz” diyor.

Franchise yoluyla büyüyecek

Emsan Mutfak Gereçleri’nin halihazırda 650 satış noktası bulunuyor. Toplam 46 mağazası var. Bunlardan 8 ilde hizmette olan 13 mağazası kendisine ait. 19 ilde toplam 33 tane de franchise yoluyla açılan mağazaları faaliyet yürütüyor. Yeni dönemde franchise yöntemi perakendedeki büyümesinin ana stratejisini oluşturacak. Emsan Mutfak Gereçleri Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, “Amacımız perakende ağımızı franchise yoluyla büyütmek. Toplamda 250 mağazalık bir yapı olmayı planlıyoruz. 2023 yılı sonuna kadar 100 yeni mağaza açarak, 50’nci yılımızda 150 mağazaya ulaşacağız” dedi. Kimi bölgelerde kendi mağazalarını da açacaklarını dile getiren Zihnioğlu, “Franchise adaylarımızda, gastronomiyi sevmelerini önceliklendiriyoruz. Mutfağa, yemeğe olan ilgileri en önemli beklentilerimiz arasında diyor”. Zihnioğlu, ihracatın halihazırda yüzde 5’lik bir dilimde olduğunu kaydederek, “En az 200 mağazalık bir yapı olduktan sonra yurt dışında büyümemizi artıracağız. 5 yıllık bir süreç sonrasında mağazalaşma hamlemizle birlikte ihracatımızın cirodaki oranını yüzde 30’a ulaştıracağız” diye konuştu.