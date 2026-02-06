54 milyar liralık “mısır ithalatı” ne anlatıyor?

Planlama/eğitim eksi­ği; Aşırı serbest piya­sa(!); Kayıtdışı, haksız re­kabet; Yanlış veri, envan­ter eksiği gibi nedenlerle:

Birçok üründe arz ek­siğimiz varken, bazı ürünlerde arz/kapasi­te fazlamız dikkat çeki­yor…

Getirisi:

Verimsizlik ve “düşük teknolojili/katma değerli yatı­rımlar” artıyor;

Tasarruf azalıyor, “yüksek katma değer yaratabilecek” ya­tırımlar gecikiyor…

Sonuçta:

Yüksek enflasyon/faiz/işsiz­lik/borçlanma gibi ekonominin dengesini bozan onlarca sorun yeşilleniyor…

Örneğin “doğru veri”:

Birçok sorunun oluşması­nı engelleme gücüne sahip ol­duğu gibi; Üreticinin yol haritasını belirlemesi, yanlış yapmaması için “uyarıcı” görevi de üstlenebiliyor…

Örneğin: Mısır…

Yıl 2022…

Bu köşede, “mısır it­halatımızdaki anormal yükselişi” yazmıştık…

Ve 3.3 milyon tona çık­tığını vurgulamıştık…

Bu veriye göre planlama ya­pılmadığı taktirde:

3-5 yıl içinde, mısır ithalatın­da 5 milyon tonu yakalayabile­ceğimizi de eklemiştik…

VELHASIL

2025 yılı mısır ithalatı­mız:

4.8 milyon ton ile yeni rekorunu kırdı…

Önlem almamamız, üre­timi planlayamamamız, üreticinin çoğunluğunu eğitemememiz/yönlendi­remememiz ve neticesinde verimliliği yakalayamama­mız, yabancı üreticiye 54 milyar lira kazandırdı…

Üstüne, yerlinin kazancı/ alım gücü/tasarrufu azaldı, borcu arttı…

Ve maalesef, işini çok iyi yapıp yabancı ile rekabet edebilen ve ekonominin umudu olan üretenleri­miz de, bu olumsuzluklar­dan pay aldı…

“Doğru veri” uyardı;

O uyarıyı dikkate alma­mak, sorun artırdı…

(Kayıt dışı, haksız reka­bet, eğitim eksiği gibi pa­rametreler de yıllar önce uyarmıştı…)