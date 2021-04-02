57. Kütüphane Haftası kutlu olsun

Kütüphane Haftaları benim için çok değerli. Hafta etkinlikleri kapsamında konuşmacı olarak çağırdıkları okullara mutlaka gitmeye çalışıyorum. Oralardaki konuşmalarımda dünya ve Türkiye’nin ünlü kütüphanelerine değiniyor, medeniyetlerin her şeyi yok olsa da kütüphanelerinin kalabileceğine dikkat çekiyorum. Kütüphaneler sayesinde o medeniyetin devamının ve yeniden inşa edilmesinin mümkün olduğunu vurguluyorum.

Fatih’te evimizin hemen yakınındaki ünlü Millet Kütüphanesi’nin en iyi okuyucularından birisiydim herhalde. İki abone kartım vardı ve her hafta sonu mutlaka onların hakkını veriyor, zamanımı evden çıkmadan aldığım kitapları okuyarak geçiriyordum. Sanıyorum her abonelik için üç kitap alma hakkım vardı, 6 kitap bana ancak yetiyordu.

Hayatımdan hiç eksik olmayan kütüphaneleri o yıllarda bugüne her zaman çok sevdim, hâlâ da fırsat buldukça gidiyorum. Yurtiçi veya yurtdışında gittiğim şehirlerin kütüphanelerine de mutlaka uğramaya çalışıyorum…

Kamuoyunda kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında bilinç uyandırmak; dünya kütüphaneciliğindeki önemli gelişmeleri kütüphaneciler, kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren kişiler ve kurumlarla paylaşmak amaçlarıyla 1964 yılından bu yana her yıl Mart ayının son haftası yurt çapında kutlanan Kütüphane Haftaları da benim için çok değerli.

Bu hafta etkinlikleri kapsamında konuşmacı olarak çağırdıkları okullara mutlaka gitmeye çalışıyorum. Oralardaki konuşmalarımda dünya ve Türkiye’nin ünlü kütüphanelerine değiniyor, medeniyetlerin her şeyi yok olsa da kütüphanelerinin kalabileceğine dikkat çekiyorum. Kütüphaneler sayesinde o medeniyetin devamının ve yeniden inşa edilmesinin mümkün olduğunu vurguluyorum.

İnsanlık tarihinin en önemli eserlerinden biri olan antik çağdaki ünlü İskenderiye Kütüphanesi’ni örnek veriyor, asırlardır savaşlarda ilk hedefin kütüphaneler ve müzeler olduğunu anlatıyorum.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında da kitap ve kütüphanelerin öneminin eksilmediğini, hatta arttığını; internette yaşanan bilgi kirliliğinde doğruya ulaşmak için çok önemli olduğunu söylüyorum. Kitap okurken beynimizin daha çok çalıştığını, bu nedenle bunun bir resme bakmaktan, bir filmi izlemekten daha yorucu hissedildiğini, ancak okumanın çok daha keyifli olduğunu örneklerle açıklıyorum.

Ve sözlerimi, "arkadaşlar, kitabı yaşamdaki vazgeçilmezleriniz arasına koyun" tavsiyesi ile bitiriyorum.

Bu sene pandemi nedeniyle ne yazık ki öğrencilerle buluşamıyorum. Ancak, 57. Kütüphane Haftası uluslararası katılımla 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

“Çağları Aşan Söz” temasıyla düzenlenen haftanın açılış sloganı ve logosu Gök Türklerden kalma Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtlarından esinlenerek hazırlanmış. Bu görselin ana yapısını bilgeliğin, birikimin, tecrübenin ve çağı aşan uzun bir ömrün simgesi olan kaplumbağa figürü̈ oluşturuyor. Türk dilinin ilk yazılı kaynaklarından biri olan Kül Tigin Anıtı’nın da kaplumbağa seklindeki taş bir zemin üzerine oturtulduğu biliniyor.

Peki, kütüphanelerimiz ne durumda? Kültür ve Turizm Bakanlığı 211 halk kütüphanesi, altı AVM Kütüphanesi ve 57 gezici kütüphaneyle hizmet veriyor. Son altı yıl içerisinde 11 kütüphane binası yeniden yapılarak hizmete açılmış. Bu yılın yatırım programında yapımına başlanan 14 yeni kütüphane ve yakın zamanda açılacak dört yeni AVM kütüphanesi bulunuyor. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 21 milyonu geçmiş. Bu kütüphanelerin bir zamanlar benim de aralarında bulunduğum üye sayısı 4 milyon 500 bini aşmış.

Bakanlığın bu sene yeni üç projesi var. Bunlar kamu yayıncılığının ilk e-kitap platformu olan ve aynı zamanda özel sektörün dijital ürünlerine de yer verilecek olan e-kitabım mobil uygulaması; ikinci olarak ülkemizin en gelişkin çevrimiçi kütüphanecilik uygulaması olacak olan “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması ve son olarak Türkiye’nin ilk çevrimiçi uluslararası edebiyat ve yayımcılık tanıtım portalı readturkey.gov.tr web sayfası. Hepsi çok kısa süre içinde hizmete sunulacak.

Tabii çok önemli arşivleri bulunduran özel kütüphanelerimizin sayıları da her geçen yıl artıyor. Bilgi petekleri gittikçe genişliyor. Salgının son erdiği, kütüphanelerde buluşacağımız günlerin umuduyla 57. Kütüphane Haftası kutlu olsun.