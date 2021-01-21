584 milletvekilinin 142’si koronaya yakalandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı, “Herkese aşıyı tavsiye ediyorum” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği takvim çerçevesinde bütün vatandaşların aşı olmasını tavsiye eden Şentop, “Milletvekillerimizin, öncelikli aşılanması gerekenler arasında olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Milletvekilleri arasında Türkiye’deki genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma durumunun bulunduğuna dikkat çeken Şentop, “Türkiye genelinde dün (önceki gün) itibarıyla açıklanan toplam vaka sayısı aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde 2,89'una tekabül ediyor. Mecliste 584 milletvekili var, resmi olarak, kayıtlı olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı tabii hafif geçirdi ama çok ağır olarak geçirenleri siz de takip ediyorsunuz, bunun milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak yüzde 24,3 oranında” dedi. Seçim bölgelerinde çalışma yürüten milletvekillerinin aldıkları virüsü Mecliste diğer milletvekillerine taşıma ihtimaline dikkat çeken Şentop, “Bu bakımdan böyle bir çalışmada milletvekilleri de bu tablo dikkate alındığında öncelikle aşılanması gerekenler arasında olmalı diye düşünüyorum” dedi. Meclis personelinin aşı olup olmayacağına ilişkin olarak ise Şentop, milletvekilleriyle, özellikle Genel Kurul çalışmalarıyla yakın irtibat halinde olan personelinde öncelikli olarak aşı olmasında fayda bulunduğunu dile getirdi.

“İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI SON AŞAMAYA GELDİ”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Akbaşoğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde Mecliste 3 paketin yasalaştığını belirterek bu konuda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. TBMM’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, gelecek hafta çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin uluslararası sözleşmeler, asker gönderme tezkereleri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin yasa teklifini gündemine alacağını belirtti. Akbaşoğlu, hayvan hakları ilgili çalışmaların yapıldığını belirterek, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” dedi.