5G’ye 200 milyon lira destek

Henüz, Türkiye’nin 5G ile ilgili yol haritası netleşmedi ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G mobil haberleşme altyapısının geliştirilmesi projelerinin desteklenmesi amacıyla çağrıya çıktı. Başvuruların 3 Şubat’ta sona ereceğine dikkati çeken bakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından yerli ve milli 5G projelerine toplam 200 milyon TL destek verileceğini bildirdi.

Açıklamada; 5G’de dünya ile rekabet edecek hızın sunulmasının hedeflendiği vurgulanırken bu süreçte yerli ve milli projelerin önemine dikkat çekildi. 5G mobil haberleşme altyapısının geliştirilmesi projeleri ile daha yüksek bant genişliği, yüksek hız, daha düşük gecikme süresi, yüksek yoğunluklu kapsama alanı, yüksek kullanılabilirlik, düşük enerji tüketimi, yüksek verim, farklı ağ dilimlerinde farklı hizmet ve yüksek miktarda verinin iletilmesini sağlayan mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çağrı kapsamında Ar-Ge desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılması, haberleşme alanındaki Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Çağrıya Türkiye’de faaliyet gösteren özel ve kamu hukuku tüzel kişiliklerin ortak ya da ayrı başvuru yapabilecek.

Başvurucularda Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun faaliyet alanıyla ilişkili olması, başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyette olması, başvuruyu yapan kuruluşların (kamu kurumu ve kuruluşları hariç) projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekiyor. Kuruluşların bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunmaları durumunda ortaklardan biri proje esas muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilecek. Ortak başvurularda; kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması şartını birlikte sağlayacak. Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde her bir sektör için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilecek. Başvuru yapacak firmanın, çağrı sonunda geliştireceği ürüne ait BTK tarafından yetkilendirilmiş en az bir Mobil Şebeke Operatörü ile yapacağı alım garantisi, test entegrasyon faaliyetleri, teknik şartlar, finansal destek gibi konuları içeren bir iş birliği protokolü başvuru esnasında teslim edecek.

36 ay destek

Çağrı kapsamında 36 aya kadar destek verilecek. Destek oranı, toplam bütçenin azami yüzde 75’i olabilecek, eş finansman oranı da asgari yüzde 25 olarak belirlendi. Bir proje sahibi, birden fazla çağrı başlığına başvuru yapabilecek ancak bu durumda başvuru yapılan çağrı başlıklarını içeren ürünlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerekiyor. 2023 yılı birinci dönem çağrı kapsamında toplam destek bütçesi 200 milyon lira olarak açıklandı. Bir proje sahibi için UDHAM tarafından yapılacak toplam destek miktarının üst sınırı ise 20 milyon lira.

Başvurular 3 Şubat Cuma günü saat 16.00’ya kadar devam edecek.