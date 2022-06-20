5G’ye ihtiyacımız var mı yok mu?

Üniversite yıllarımda ders arasında kantinde otururken birisi geldi ve “burada öğrenci derneği vardı, nerede?” diye sordu. Tanışmıyorduk ve sadece bana değil kantindeki herkese soruyordu. Öğrenci derneğine ne olduğu konusunda bir fikrim yoktu ama bizden üst sınıfta olan o arkadaşın neyi aradığı hakkında fikrim oldu. Bu arkadaş tek dersten kaldığı için mezun olamıyormuş ve dekanımız Ahmet Dervişoğlu tek ders sınavı açtırmadığı için öğrenci derneğinin derdini gündeme getirmesini istiyormuş.

Birçok şeyi yıllar sonra idrak edebildim. O zaman bir ders için bir öğrencinin bir yılının yenmesinin yanlış olduğunu düşünüyordum. Bugün dekan Dervişoğlu’nun o sınavı açtırmamasının çok doğru bir tavır olduğunu düşünüyorum. Üniversite öğrencisini mezun etmekle değil, ülkeye insan kaynağı yetiştirmekle mükellef bir kurum olmalıdır. Kenan Evren’in Türkiyesi’nin önünde duramayan fakülte yönetimi daha sonra o sınavı açmak zorunda kaldı. O arkadaş da muhtemelen mezun oldu. Fakültenin başarı notu da herhalde yükselmiştir. Bugünden bakınca hata olarak görüyorum.

Bu “bütünleme ile iş bitirme” tavrı, Türkiye’nin özellikle son 40 yılına damgasını vuran ve asıl kalkınma adımlarının atılmasını engelleyen bir yaklaşım oluşturuyor. Fakülte yönetimi, öğrenci dernekleri ve hatta devletin en üst kademesine kadar herkes o tarihte başka bir şeye odaklanmalıydı: Bir mikroişlemciye talep yaratmaya.

Hangi mikroişlemciye mi? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Fakültesi kantininde çay ocağından çayımızı aldığımız yerin kenarındaki duvarda çizimi bulunan mikroişlemciye. Üniversitede birbirimizi tanıyorduk ama içinde bulunduğumuz dünyanın kendisine yabancıydık. Birbirimize borç veriyor, çay ısmarlıyor ama ülke ekonomisini geliştirmek için odaklanmamız gereken yeniliğin bilincinde olmadan kaçınılmaz mezuniyetimize doğru ilerliyorduk.

O gün bu konuya yatırım yapılsaydı, bugün çok farklı bir noktada olurduk. Ancak bu yatırımın yapılması da, mühendislerin inceliklerini öğrenerek teknolojiyi ileri taşıması ile değil; devletin bu önemli konunun farkına varmasıyla ve sermaye/pazar/iş hacmi sistemini kurmasıyla olabilirdi. Bugünkü chip krizi yaşanırken de Türkiye belki yenilikçi ve rekabetçi bir endüstriye sahip olurdu. Dün yaptığımız işler bugünümüzü belirliyor, ne de olsa.

Yeni teknolojiler ve 5G için harekete geçme zamanı

Intel EMEA ve Hindistan IoT Satış Direktörü Ediz Altun, 17 Haziran’da Intel’in Almanya’da inşa etmekte olduğu chip fabrikasından bahsederken bütün bunlar bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Berlin’de inşaatına başlayan fabrikanın iki yıl içinde üretime geçmesi planlanıyor ve yılda 30 milyon adet civarında chip üretmesi bekleniyor. Avrupa Birliği de bizim gibi yumurta kapıya gelince harekete geçtiği için, chip krizi dayanılmaz hale geldiğinde chip üretimini desteklemek için 14 milyar euro’luk paket açıklamıştı. ABD’deki iki fabrika ve İsrail şirketini satın almak için Intel’in yapacağı harcama ise 47 milyar dolar civarındaydı.

Bu bizi özel sektör şirketlerinin gelişmeye hitap etmesi ve devletlerin onlara doğru biçimde destek olması gerektiğini gösteriyor. Intel, mobilleşme sürecini yakalamayan bir firma olsa da eşyanın interneti (IoT) ve 5G bağlantılı chiplerin üretimine odaklanarak yeni dönem konusunda kendi şansını yaratıyor.

Berlin de öyle. Son 10 yılda girişimcilik merkezi olma hedefiyle önemli adımlar atan Berlin, kiraların San Francisco ve Londra’ya göre düşük olmasının cazibesiyle girdiği yarışta bugün yeni ve ileri teknolojiler alanında bir merkez olma kozunu elde etmiş durumda. Foundry yani başkalarının chip tasarımlarını üretme işine girdiği bir dönemde Intel’in bu yatırımını Almanya’nın çekmesi önemli bir gösterge. Bu, chip ile inovasyonun bir arada olmasının gelecek yatırımlarını belirleme konusunda belirleyici olmaya başladığını gösteren bir örnek. Büyük resimde tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması var; hem de çok büyük yatırımlarla...

Tedarik zincirinin neresinde yer alıyoruz?

Türkiye bir süredir en önemli ihracat pazarı olan Avrupa’nın yakın tedarikçisi olmanın getirdiği yeni yatırımların keyfini sürüyor. Ancak buna eşlik eden stratejinin tek önermesi, Türkiye’de emek maliyetinin düşük olması. Bu, üretim tarafında “bütünlemede geçip mezun olmayı” sağlasa da mühendis olup yeni bir dünya tasarlamayı sağlamıyor. Bu noktada değişim şart; yoksa aynı hikayeyi tekrar ederek farklı sonuçlar elde etmeye çalışacağız.

5G tam da bu noktada önem taşıyor. Tedarik zinciri yeniden şekillenirken sadece hammadde, ara mal ve nihai ürünün değil, pazar ve operasyon verisinden makroekonomik verilere kadar her türden doğru verinin gerçek zamanlı olarak bilinmesi gerekiyor. Bunun altyapısı 5G’dir. 5G bir telekomünikasyon altyapısı değil, yeni ve yenilikçi bir üretim altyapısıdır. Bunun inşası, Gazi Mustafa Kemal’in demiryolları ile ülkeyi örmesi kadar önemlidir. Form Endüstri Tesisleri Sanayi Genel Müdürü Güray Korun’un tedarikçilerinin sistemlerine bağlanmasını istemesi, zamanın geldiği konusunda benim için kritik bir göstergedir. Bu yeni sistemin mühendisliği konusunda yazmaya devam edeceğim.