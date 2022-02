6-7 katlık maliyet artışının ne kadarı verimlilik ile kurtulur

ANADOLU Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, artık haftalık yapmaya başladıkları fiyat değerlendirme toplantısında Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu ve Pazarlama-Bayi Geliştirme Müdürü Naz Özkırım’ın da yer aldığı ekibiyle durumu değerlendirdi:

- Maliyet artışı anormal bir seviyeye geldi. Bakırdan demir-çeliğe, camdan elektrik ve doğalgaza kadar her alanda maliyetlerimiz arttı. Kısacası 6-7 katlık maliyet yükselişinin ne kadarını verimlilik ile kurtarabiliriz bilemiyorum. Yine de buna kafa yormamız gerekiyor.

Ürettikleri otobüslerden örnek verdi:

- Ülkemizde otobüs üretip dünyaya satıyoruz. Her tarafı cam. Cam fiyatlarındaki bir yıllık artış yüzde 283’ü buldu.

Geçenlerde Tuğrul Arıkan’la Anadolu Isuzu ve sektörü konuşmak üzere buluştuk. Buluşmaya Hakan Kefoğlu ve Naz Özkırım da katıldı.

Arıkan, söze maliyet artışlarından girdi:

- Haftalık bazda fiyat toplantısı yapar olduk. Birçok zammı sineye çekiyoruz. Ayrıca, mal tedarikinde de sıkıntı yaşıyoruz. Örneğin, biz aracı üretiyoruz, ithal ettiğimiz motorda gecikmeler oluyor, bekliyoruz.

Ardından Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden Anadolu Isuzu’ya ait bazı bilgileri aktardı:

- 2021 sonu itibariyle Türkiye’nin ticari araçlar ihracatının midibüs ve otobüs segmenti içindeki payımızı yüzde 17.2’ye çıkardık. Şirketimizin bugüne kadarki ihracat geçmişindeki en yüksek seviyeye ulaştık.

Otobüse işaret etti:

- Türkiye’nin otobüs ihracatında yüzde 10 paya sahibiz. Ülkemizin küresel otobüs üretim merkezi olduğunu düşünürsek, yüzde 10’luk payın önemi daha iyi anlaşılır.

Midibüse geçti:

- Midibüs segmentinde ihraç ettiğimiz 512 araçla en yakın rakibimizle aramızdaki fark 387 adet oldu. Bu segmentte 18’inci kez ihracat şampiyonluğunu elde ettik.

Toplam otobüs ve midibüs ihracatındaki paylarına baktı:

- 2021’de ülkemizin toplam otobüs ve midibüs ihracatı yüzde 24 düştü. Bizim ihracatımız adet bazında yüzde 113 arttı. 986 adetlik satışla toplam otobüs ve midibüs ihracatında üçüncü sırada yer aldık.

Şirketin değer bazında ihracatını merak ettim, paylaştı:

- 2019 yılında 120 milyon Euro’luk ihracat yaptık. 2021 yılında 103 milyon dolara indi. Bu yıl 2019’u yakalamayı hedefliyoruz.

Fabrika çatısına güneş enerjisi santralı kurmak üzere kolları sıvadıklarını bildirdi:

- İlk aşamada 5 megavatlık üretime dönük bir yatırım yapacağız. İkinci aşamada buna 2 megavat daha ekleyeceğiz. Çatıya kuracağımız GES’in elektrik ihtiyacımızın yüzde 70’ini karşılamasını bekliyoruz.

İç pazardaki durumu sordum, şu yanıtı verdi:

- İç pazardan emin olamıyoruz. İhracat tarafında umutluyuz.

Sonra ekledi:

- Her ikisinde de maliyetlerdeki sık değişimler nedeniyle fiyat vermekte zorlanıyoruz. Bizim için önemli olan öngörülebilir ortamda iş yapmak.

Veriler, Anadolu Isuzu’nun içerideki sıkıntıyı ihracatla dengelediğini ortaya koyuyor.

200 kişi ile Ar-Ge yapıyor, start-up’ları ‘Hamle’ ile destekliyor

ANADOLU Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketin Ar-Ge merkezinde 200’ü aşkın personelin görev yaptığını belirtti:

- Ar-Ge ekibimiz çok da başarılı işler çıkarıyor.

“Hamle” programına başvurduklarını bildirdi:

- Anadolu Isuzu olarak işbirliğine açık olduğumuzu bildirdik. 20-25 start-up’la görüşmemiz oldu. Aralarından 8-10’u ile işbirliğine başladık.

CNG’li araçlar elektrikliye geçişte ara aşama olacak

ANADOLU Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Avrupa ülkelerinde CNG’li (sıkıştırılmış doğalgaz) ve elektrikli araçların öne çıktığını vurguladı:

- CNG’li toplu ulaşım araçları Fransa ve İtalya’dan talep ediliyor. CNG’li araçlar elektrikliye geçişte ara aşama olacak gibi görünüyor.

Elektrikli otobüste hangi aşamada olduklarını sordum, Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu yanıtladı:

- 8 metrelik aracımız elektrikli Novocity’yi Fransa’ya ihraç ettik. Araç şu anda yollarda.

Tuğrul Arıkan, önümüzdeki döneme ilişkin öngörüsünü aktardı:

- Gidişat 3 yıl sonra üreteceğimiz araçların yüzde 50’sinin CNG’li ve elektrikli olacağını gösteriyor.

Canınız sıkıldığında birbirinizin gözlerinizin içine bakmayı seçin

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, önceki akşam Sena Ziylan ile Hamza Aydın’ın nikah törenine “Birbirinizin gözlerine bakın” sözüyle damga vurdu.

Ziylan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’ın kızı Sena ile Aydın Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Aydın’ın oğlu Hamza, önceki akşam düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahitleri arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Nebati, evlilik cüzdanını vermek üzere eline alınca önce Sena-Hamza çiftine tavsiyelerde bulundu:

Birbirinizin gözlerine bakın. Birbirinizin gözlerindeki ışıltıyı görün.

Birbirinizi sevin, sayın. Sevginin de saygının da çoğaldığını göreceksiniz.

Ardından ekledi:

- Canınız sıkıldığında birbirinizin gözlerinin içine bakın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “en az 3 çocuk” tavsiyesini anımsatıp damat Hamza Aydın’a döndü:

- Eşine her daim, “Peki” de. Kısacası itaat et, rahat et.

Nebati, tavsiyelerinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na uzattı. Çavuşoğlu, iki cümle ile yetindi:

- Sayın Nebati’nin sözlerinin ardından bir şeyler söylemek “hariçten gazel okumak” olur. Evlilik cüzdanını daha iyi saklaması, aradıklarında bulabilmeleri için gelin hanıma veriyorum.