6 adımda krizlerden daha güçlü çıkmanın yolu

Tunç DİPTAŞ

Eski bir Çin hikayesi vardır. Genç adam doğduğu zaman herkes onun at binme konusunda çok yetenekli olacağını tahmin ediyordu. Babası köyün en iyi at bineniydi ancak savaşta ölmüştü.

Öyle de oldu. Genç adam büyüdü ve babasından daha iyi at binmeye başladı. Onu görenler hayran oluyor ve şöyle diyorlardı:

“Ne kadar şanslı birisin, senin gibi ata binebilen yok.” Köyün bilgesi genç adam için söylenenleri duyar ve “Göreceğiz” der.

Bir süre sonra genç adam yeteneğine fazla güvendiği için tehlikeli bir hareket yapar ve attan düşer, bacağını kırar.

Köyün ahalisi genç adamın bu haline bakıp söyler:

“Çok şanssızsın.” Bu olaya şahit olan bilge ise “Göreceğiz” der.

Bir süre sonra ülkede savaş çıkar. Köyün bütün erkekleri savaşa çağrılır. Bacağı kırık olduğu için savaşa çağrılmayan genç adama herkes şöyle der:

“Çok şanslısın.”

Bunu duyan bilge ise “Göreceğiz” der.

Pandemi sonrası liderlik Tıpkı bu hikâyede de anlatıldığı gibi hayat da böyle değil mi?

Yaşadığımız birçok olaya köyün bilgesinin bakış açısından bakmamız gerekmiyor mu?

Yaşadığımız olaylara doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü diye bakıp, keskin yargılara varmak yerine inişleri ve çıkışları ile hayatın kabul edilmesi gereken gerçeği olarak görüp kendimizi sürekli geliştirmeye devam edersek krizlerden daha güçlü çıkmaz mıyız?

Pandemi bütün şirketleri, liderleri ve çalışanları zorladı, zorlamaya da devam ediyor. Bu süreçte ayakta kalabilmek, kişisel gelişime odaklanmak bütün zamanlardan daha fazla önem taşıyor.

Pandemi sonrası nasıl kişisel gelişime odaklanabiliriz? Yeni normalde nasıl başarılı olabiliriz? Krizlerden nasıl daha güçlü nasıl?

1- Aklınızı sadece sizi kuvvetlendirecek bilgilerle doldurun. Bunun için de yaptığınız işte uzmanlaşmanızı sağlayacak ya da kişisel gelişmenizi sağlayacak kaynaklar edinin. Her gün en az 30 dakika okuyarak ya da dinleyerek edineceğiniz bilgiler gelişmenizi sağlayarak sizi bir üst aşamaya taşıyacaktır. İyi fikirler hiçbir zaman size kolayca gelmez, onları mutlaka arayıp bulmalısınız.

Aklınızı pozitif, amacınıza ve hedefinize yönelik bilgilerle donatırsanız bu yönde olumlu sonuç alırsınız. Bunun tersini yapıp aklınızı sizi ileriye taşımayacak bilgilerle doldurursanız sonuç olumsuz olur. Örneğin günümüzde gazeteler, televizyonlar sadece ilginizi çekmek, bu sayede satış yapabilmek için olumsuz haberler yapıyorlar. Bu tür olumsuz duygular uyandıran haberlerden ve bilgilerden uzak durun.

2- Vücudunuz ve beyniniz birbirine bağlı çalışır. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, işleriniz yolunda gitmiyorsa, anksiyete veya panik atak gibi problemler yaşıyorsanız düzenli spor yapmaya başlayın. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki günde 30 dakika yapılan düzenli spor yalnızca vücudunuzun zinde kalmasını sağlamıyor, beyninizin daha iyi çalışmasını, daha fazla enerjiye sahip olmanızı sağlıyor. Tıpkı Atatürk’ün yıllar önce söylediği gibi, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

3- Hedeflediğiniz alanda başarılı olmuş kişileri bulup nasıl bu noktaya geldiklerini analiz edin. Dünyayı yeniden keşfetmenize gerek yok. Sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak istiyorsanız bunu başarmış birini örnek alın. Finansal özgürlük kazanmak istiyorsanız bunu elde etmiş birisini modelleyin. Hedeflerine ulaşmış kişilerin yaptıklarını modellemeniz sizi başarıya daha kısa yoldan ulaştıracaktır.

4- Sizi hedeflerinize, hayallerinize daha kısa yoldan götürecek, istediğiniz alanda gelişmenizi hızlandıracak bir koç veya mentor ile çalışın.

5- Aksiyon alın. Belirsizliklerle karşılaşan, korkularına karşı çözüm üretemeyen kişilerin yapamadığı şey harekete geçmektir. Sizi hedefe götürecek stratejileri planlamanız elbette önemli. Ancak daha önemli olan harekete geçmektir. Amacınızı ve hedefinizi net olarak biliyorsanız harekete geçtikten sonra planlamanız daha kolay olacaktır.

6- Aldığınızdan daha fazlasını vermeye odaklanın. Eğer bu düşünceyi hayatınızın merkezi haline getirip her alanda uygularsanız hayatınızın olumlu yönde inanılmaz değiştiğini göreceksiniz.

Einstein’ın sürpriz cevabı

Dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı bilim insanlarının başında gelen Albert Einstein’a bir gün sormuşlar: “Bir kilometre içerisinde kaç metre vardır?” Bu soruya dünyayı değiştirecek icatların yaratıcısı bir bilim adamının saniyede cevap vermesi beklenir. Ancak Einstein’ın cevabı beklendiği gibi olmamış ve şunu söylemiş: “Bu sorunun yanıtını gerçekten bilmiyorum. Beynimi iki dakika içerisinde kolayca bir kitaptan öğrenebileceğim fakat şu anda işime yaramayacak bilgilerle neden doldurayım?" Beynimiz edindiği ve hafızada tutması gereken her bilgi için enerji harcıyor. Einstein’ın da işaret ettiği gibi kolayca öğrenebileceğiniz, sıradan bilgilerle beyninizin enerjisini boşa harcamayın. Hayat amacınızın, uzmanlık alanınızın dışında olan, size fayda getirmeyecek bilgileri beyninizde depolamaktan sakınmaya çalışın. Böylelikle hayatta uzmanlaşmak istediğiniz alanlara odaklanmak için daha fazla enerjiniz ve isteğiniz olur.