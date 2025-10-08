Google Haberler

6 ay, 1 yıl süren kemer sıkmalara deneyimliyken…

Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
Tüm Yazıları

3 yıldır…

“Ürettiğimi satamayacağım” endişe­siyle, işletmenin sürdürebilirliğini sağ­lamaya çalışmak…

 ***

Veya…

“Ürettiğini satmakta zorlanacağını” veya “Ürettiğini zararına satacağını” bilerek, üretimin devamı için çabala­mak…

 ***

Üstelik…

Karar alıcıların:

“Talep daha da düşmeli”, “Kredilerde genişleme olmayacak” gibi;

Tüketicinin, “Enflasyon beklentim yüksek”, “Alım gücüm kalmadı” gibi dü­şüncesi/açıklamalarına rağmen…

 ***

Ciddi “kemer sıkma” dönemleri, 6 ay, en fazla 1 yıl sürerdi…

Bugünün üreticileri/tüketicileri, krizleri, bu zaman aralığında deneyim­lemişti…

 ***

2.5, 3 yıl “kemer sıkmak” yeni bir tec­rübe…

 ***

Bu tecrübeye olumlu taraftan bakın­ca:

Bu dönemde ayakta kalanın;

Ve gerekli değişimi/dönüşümü sağla­yanın, bundan sonraki dönemlerde düş­mesi de zor;

Yaşanılan travmayı “ders alma­dan” atlatması da...

 ***

Olumsuzluklar mı? Çoğunlukta…

VELHASIL

Zorlu sürecin uzaması, birkaç yıldır başlayan, “olumlu beklentileri törpüle­me” hastalığımızı kronikleştirdi…

 ***

Örnek çok…

Mesela, Tüketici Güven Endeksi ey­lülde de geriledi…

2.5 yıldır kümülatifte yaşanan düşüş,

Martın ikinci yarısından itibaren sertleşmişti…

 ***

Örneğin…

Krizleri önleyen veya krizlerden çıkı­şı hızlandıran en önemli alan tasar­ruf kalemiydi…

Şöyle diyor son tüketici anketi:

Yapılan ankette tasarrufa verilen ya­nıt:

“Gelecek on iki aylık dönemde tasar­ruf etme ihtimaline ilişkin endeks yüz­de 2.6 düşüşle 39.8’e geriledi…”

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 10.814,11 0,74 %
Dolar 41,7112 0,05 %
Euro 48,6743 0,07 %
Euro/Dolar 1,1659 0,01 %
Altın (GR) 5.350,28 0,16 %
Altın (ONS) 3.989,55 0,12 %
Brent 65,5400 0,26 %
Çok Okunanlar