6 ay, 1 yıl süren kemer sıkmalara deneyimliyken…

3 yıldır…

“Ürettiğimi satamayacağım” endişe­siyle, işletmenin sürdürebilirliğini sağ­lamaya çalışmak…

***

Veya…

“Ürettiğini satmakta zorlanacağını” veya “Ürettiğini zararına satacağını” bilerek, üretimin devamı için çabala­mak…

***

Üstelik…

Karar alıcıların:

“Talep daha da düşmeli”, “Kredilerde genişleme olmayacak” gibi;

Tüketicinin, “Enflasyon beklentim yüksek”, “Alım gücüm kalmadı” gibi dü­şüncesi/açıklamalarına rağmen…

***

Ciddi “kemer sıkma” dönemleri, 6 ay, en fazla 1 yıl sürerdi…

Bugünün üreticileri/tüketicileri, krizleri, bu zaman aralığında deneyim­lemişti…

***

2.5, 3 yıl “kemer sıkmak” yeni bir tec­rübe…

***

Bu tecrübeye olumlu taraftan bakın­ca:

Bu dönemde ayakta kalanın;

Ve gerekli değişimi/dönüşümü sağla­yanın, bundan sonraki dönemlerde düş­mesi de zor;

Yaşanılan travmayı “ders alma­dan” atlatması da...

***

Olumsuzluklar mı? Çoğunlukta…

VELHASIL

Zorlu sürecin uzaması, birkaç yıldır başlayan, “olumlu beklentileri törpüle­me” hastalığımızı kronikleştirdi…

***

Örnek çok…

Mesela, Tüketici Güven Endeksi ey­lülde de geriledi…

2.5 yıldır kümülatifte yaşanan düşüş,

Martın ikinci yarısından itibaren sertleşmişti…

***

Örneğin…

Krizleri önleyen veya krizlerden çıkı­şı hızlandıran en önemli alan tasar­ruf kalemiydi…

Şöyle diyor son tüketici anketi:

Yapılan ankette tasarrufa verilen ya­nıt:

“Gelecek on iki aylık dönemde tasar­ruf etme ihtimaline ilişkin endeks yüz­de 2.6 düşüşle 39.8’e geriledi…”