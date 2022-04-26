  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. 6 liderden aday açıklaması: Milleti kucaklayan liyakat sahibi bir aday olacak

6 liderden aday açıklaması: Milleti kucaklayan liyakat sahibi bir aday olacak

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) konusunda mutabakata varan altı siyasi partinin genel başkanlarının, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldikleri toplantıdan, Cumhurbaşkanı adayını tarif eden bir açıklama geldi. Altı lider yaptıkları ortak açıklamada Cumhurbaşkanı adayını “Milleti kucaklayan liyakat sahibi bir aday olacak” şeklinde tanımladılar.

Altı liderin altı saati geçen görüşmelerinde, GPS, ekonomi ve hayat pahalılığı, yeni seçim yasası, seçim güvenliği konuşuldu, ‘nasıl bir cumhurbaşkanı adayı’ sorusunun yanıtı verildi. Yapılan açıklamada; “Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderleri olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer verildi.

Liderler, “GPS’ye geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık” açıklaması yaptı.

“Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu; Siyasi Ahlak Yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir” denildi.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması da “Tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene “soykırım” ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın, bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz” şeklinde eleştirildi.

Nasıl bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek?

Altı liderin ortak açıklamasında, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki buluşma 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Enflasyonu yüzde 7,2 olan Yunanistan, asgari ücreti ikinci kez artırıyor” 25 Nisan 2022
6’lı masada gündem GPS ve seçim güvenliği 22 Nisan 2022
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 2023 hedefleri hayal oldu 21 Nisan 2022
Bahçeli, “sığınmacı sorunu çözülmeli“,  Kılıçdaroğlu, “180 derece çark ettiler” 20 Nisan 2022
“Terörü kaynağında bitirme stratejisini etkin bir şekilde uyguluyoruz” 19 Nisan 2022
6‘lı masa buluşmasında liderlerin ajandası kalabalık 18 Nisan 2022
CHP’den ekonomi torba teklifi ve emekli ikramiyesi eleştirisi 15 Nisan 2022
Akşener seçim çağrısı yaptı, kira artışlarını eleştiri 14 Nisan 2022
Kılıçdaroğlu’ndan ESK açıklaması, Bahçeli’den ‘Adayınızı ilan edin’ çağrısı 13 Nisan 2022
Kulüpler Birliği eleştirdi, Spor Yasa Teklifi’nin görüşmeleri ertelendi 12 Nisan 2022