6 liderden aday açıklaması: Milleti kucaklayan liyakat sahibi bir aday olacak

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) konusunda mutabakata varan altı siyasi partinin genel başkanlarının, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldikleri toplantıdan, Cumhurbaşkanı adayını tarif eden bir açıklama geldi. Altı lider yaptıkları ortak açıklamada Cumhurbaşkanı adayını “Milleti kucaklayan liyakat sahibi bir aday olacak” şeklinde tanımladılar.

Altı liderin altı saati geçen görüşmelerinde, GPS, ekonomi ve hayat pahalılığı, yeni seçim yasası, seçim güvenliği konuşuldu, ‘nasıl bir cumhurbaşkanı adayı’ sorusunun yanıtı verildi. Yapılan açıklamada; “Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderleri olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer verildi.

Liderler, “GPS’ye geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık” açıklaması yaptı.

“Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu; Siyasi Ahlak Yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir” denildi.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması da “Tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene “soykırım” ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın, bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz” şeklinde eleştirildi.

Nasıl bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek?

Altı liderin ortak açıklamasında, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki buluşma 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.