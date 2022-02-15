“6 liderin bir araya geldiği zirveyi çok anlamlı ve değerli buluyoruz”

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, hafta sonu 6 liderin biraya gelerek gerçekleştirdikleri zirveyi çok anlamlı ve değerli bulduklarını belirterek, sürecin diplomasi titizliği ile yürütüldüğünü söyledi. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında 12 Şubat’ta gerçekleştirilen liderler zirvesini değerlendirerek, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıoğlu, toplantıya katılan genel başkanlara teşekkür etti.

İYİ Parti’nin gerek kuruluş felsefesinde gerekse kurumsallaşma sürecinde odak noktasını parlamenter sisteme geçişin oluşturduğunu kaydeden Tatlıoğlu, “12 Şubat’ta yapılan zirve, birbirleriyle aynı Türkiye fotoğrafına sahip olduğunu söyleyemeyeceğimiz ama her birisi iyi bir Türkiye arayışında olan siyasi partilerin ortak zemin buluşmasıdır. Bu anlamda Türkiye’de bu birliktelik devam ettirilmeli, süreç bir diplomasi özeni ile yürütülmelidir. Katılımcı genel başkanlar tarafından bu özenin gösterileceğine inanıyoruz” dedi.

Liderlerin yeni sistem çalışmasını açıklayacakları tarihin 28 Şubat olarak belirlenmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Tatlıoğlu, “28 Şubat bir vesayet sürecinin adıdır, bugün 28 Şubat’ı da aşan bir vesayet vardır. Parlamentoda, siyasi sıfatı olmayan bakanların bile milletvekillerine hakaret ettiği, aşağıladığı bir üsluba sahip bir iktidar ve saray rejimi gördük. O nedenle 28 Şubat 1997’yi aşan bir dönem içerisindeyiz. Parlamenter sistemle, Türkiye’de milli iradenin ağırlık merkezinin saraydan parlamentoya almayı, hukukun üstünlüğünü, adalet ve liyakatı tesis etmeyi amaçlayan, bugünkü vesayeti kaldırmayı hedeflemektedir ve çok anlamlı bir gündür” dedi.

“Partiler gerekli saygıyı göstermeli”

Millet İttifakının genişlemesine ilişkin soruya ise Tatlıoğlu, 6 partinin odağında sistem değişikliği, parlamenter sistem bulunduğunu belirterek, “Bu nedenle toplantıyı çok önemsiyoruz. Millet ittifakında 2018’de bir seçim ortaklığı vardı biz arzu ediyoruz ki bu seçim ortaklığı, bugün ortak bir cumhurbaşkanlığı adaylığı ile devam etsin. Bunlar tabii ki diğer siyasi partilerin kendi verecekleri kararlardır onlara da saygı duyuyoruz” dedi.

6 liderin bulaşması sonrası HDP’den gelen eleştirinin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, “Geçen haftalarda daha soldaki partilerde HDP, TİP bir ittifak çalışması yaptılar, bu ittifak çalışmasına İYİ Parti olarak saygı gösteriyoruz. Burada da 6 partinin bir çalışması var, bunlara kendi içerisinde bir süreç olarak bakmak ve buna gerekli saygıyı göstermek lazım” değerlendirmesi yaptı.