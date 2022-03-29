6 milyar dolara uzandı büyüme hızıyla Avrupa ikincisi oldu

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Summa İnşaat’ın davetiyle gittiğim Senegal’de karşılaştığımızda Dakar’a Cezayir’den geçtiğini belirtti:

- Cezayir’in Oran kentindeki tesislerimizi 2017 yılında birlikte gezmiştik. 4 yılda oradaki yatırımımız daha da büyüdü. 23-25 Mart 2022’de birlikte gidince neler yaptığımızı görmeni çok istiyorum.

Fuat Tosyalı, Tosyalı Algerie’deki ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi Alp Topçuoğlu’yla birlikte 23-25 Mart’ta bir grup meslektaşımızla Oran’a gitti. Seyahat tarihi benim COVID pozitif dönemime denk geldi, katılamadım.

Oran’daki Tosyalı Algerie turundan, sohbetlerden notları danışmanları Medyaevi’nin Genel Müdür Yardımcısı Lerna Asurluoğlu’ndan aldım.

Fuat Tosyalı, tesis turu sırasında bazı verileri ortaya koydu:

- Burası Oran kentinde Bethioua adlı sanayi bölgesi. Burada 10 tesisimiz var. Tesislerimizin alanı kapalı-açık toplam 5 milyon metrekareye ulaştı. Birinci fazda hurdadan çubuk inşaat demiri ürettik. Arkadan filmaşin üretimi geldi. Sonra da spiral boru üretimi devreye girdi.

İnşaat demirinin yüzde 70’inin Cezayir pazarında kullanıldığını belirtti:

- Kalanını Afrika ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu arada Oran’da cevherden üretime de geçtik. Buradaki DRI tesisimiz kendi alanında dünyanın en büyüğü oldu. Üretimimiz geçen yıl 2.4 milyon tonu buldu. Bu yıl 3 milyon tonluk üretim hedefimiz var.

Oran’da şu anda yassı çelik yatırımının devam ettiğini bildirdi:

- Yassı çelik tesisi 2 yıl sonra devreye girecek. Şu ana kadarki yatırımımız 2.5 milyar doları buldu. Yassı çelik devreye girince burası Akdeniz ve Afrika’nın en büyüğü olacak. Toplam yatırımımız 6 milyar dolara kadar çıkacak.

Tosyalı Algerie’nin cirosunun 1.6 milyar dolara ulaştığını kaydetti:

- Bu yıl Tosyalı Algerie’deki satışlarımız 2 milyar doları aşacak gibi görünüyor.

Yeri gelmişken Tosyalı Grubu’nun Türkiye dahil toplam verilerini de paylaştı:

- Grup olarak 2020 ciromuz 3.5 milyar dolardı. 2021’de 6 milyar dolara yaklaştık. Bunun 2.4 milyar dolarını ihracattan sağladık. İhracatın 1.7 milyar doları Türkiye’den gerçekleşti. Kalanını da Cezayir’deki tesislerimizden yaptığımız ihracat oluşturdu.

Türkiye ve Cezayir dışında, Karadağ, Senegal ile Angola’da tesislerinin olduğunu vurguladı:

- 2020 yılında dünya çelik üreticileri liginde 82’nci sıradaydık. 5 yılda toplam yıllık 15 milyon tonluk üretime ulaşıp 50’nci sıraya yükselmeyi hedefliyoruz.

Yeniden Cezayir’deki işlerine döndü:

- Cezayir’den 20-30 ülkeye 800 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bu yıl 1 milyar doları da aşarız. Cezayir, demir-çelikte net ithalatçı iken bizim kurduğumuz tesisler ile ihracatçı konumuna geldi.

Oran’daki mevcut tesislerle ilgili heyecanını şu hesapla ortaya koydu:

- Burada 2.5 milyar dolarlık yatırımla muazzam bir tesis kurduk. Bugün, size piyangodan 5 milyar dolar çıksa, aynı yatırımı gerçekleştirmeye kalksanız yapamazsınız.

Oran’da istihdamla ilgili gelişmenin altını çizdi:

- Başlangıçta 950 kişilik istihdam söz konusuydu. 600’ü Türk’tü. Bugün istihdam 4 bine çıkmış durumda. Türk sayısı 550-600. Cezayirli gençleri üniversitelerden aldık, yetiştirdik. Yönetim kademelerine giren Cezayirli arkadaşlarımız da var.

Yassı çelik yatırımının da yeni istihdam alanı açacağına işaret etti:

- Yassı çelik tesisi devreye girince 2 bin 500 Cezayirli’ye daha istihdam kapısı açılır. Türk çalışan sayımızda da 150-200 kişilik artış olur.

Fuat Tosyalı’nın yolu 25-30 yıl önce Cezayir’de bir fuarda Alper Topçuoğlu ile kesişti. Alper Topçuoğlu, Tosyalı’nın Cezayir’deki rehberi oldu. Yatırım konusunda da teşvik etti.

Fuat Tosyalı, Tosyalı Algerie’yi kurarken Topçuoğlu Ailesi’nin yüzde 20 ortak olmasını sağladı.

Tosyalı Algerie, emin adımlarla 6 milyar dolarlık yatırıma doğru yol alıyor…

Cevher limandan tesise 12 kilometrelik konveyörle ulaşıyor

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Oran’daki Tosyalı Algerie tesislerinin denize 13-14 kilometre mesafede olduğunu vurguladı:

- Cezayir devletiyle anlaştık, yüzde 51’i devlete, yüzde 49’u bize ait Tosyalı Algerie Port’u yaptık. Tam entegre bir liman oldu. Limandan fabrikaya dünyanın sayılı konveyör hatlarından birini kurduk.

Limana 200 tonluk gemilerin yanaşabildiğini bildirdi:

- Normalde konveyörler açık olur. Biz boru içinde yürüyen konveyör hattı yaptık. 1 gram toz kaybı bile olmuyor.

Cevherin tonu 100 inşaat demirinin tonu 800 dolar

TOSYALI Algerie Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Oran’da 4 milyon ton kapasiteli pelet tesisinin devreye girmek üzere olduğunu belirtip, cevherle başlayan üretim aşamasını sıraladı:

Burada her prosesin bir maliyeti var. Madenin tonu 100 dolara geliyor.

Ondan üretilen pelet kekinin fiyatı 120 dolar.

Pelet yapılınca 150 dolar oluyor.

Peleti zenginleştirince tonu 210 dolara çıkıyor.

DRI’dan geçince 350 doları buluyor.

Sıvı çelik haline gelince tonu 550 dolara ulaşıyor.

İnşaat demiri yapınca tonu 800 dolara yükseliyor.

Ardından ekledi:

- Burası bir fabrikalar manzumesi. Bu fabrikaların hepsi birbiriyle konuşuyor. Tonajları, kapasiteleri örtüşüyor. Bunu dünyada birçok işletme başaramıyor.

Çatıdaki 140 MV’lık GES’le dünyada ilk sıraya yerleşeceğiz

FUAT Tosyalı, fabrika çatısında dünyanın en büyük güneş enerjisi santralını (GES) 140 megavat ile Türkiye’de kumaya başladıklarını belirtti:

- Şimdi Cezayir’de de fabrika çatılarına GES kurmaya başlıyoruz. Zamanla bütün kullandığımız enerjinin yenilenebilir olması için hazırlıklar yapıyoruz. Tosyalı olarak çatı GES’lerimiz 632 bin metrekareye yayılacak.

Cezayir’de ikinci DRI tesisini hidrojene dayalı planladıklarını bildirdi:

- Cezayir’de zaten tamamen doğalgaz kullanıyoruz. Burada kömür ve kok gazı yok. Çatı GES’lerimiz tamamlanınca 116.5 milyon kg karbon salınımını önlemiş olacağız. Böylece dünyanın en temiz çelik üretimini gerçekleştireceğiz.

Angola’da çok yüksek rezerve sahip madenimiz var

FUAT Tosyalı, Angola’da çok yüksek rezerve sahip maden işletmeye başladıklarını bildirdi:

- Temel olarak demir ama diğer madenler de çıkıyor. Şimdilik brüt maden olarak satıyoruz. Bir sonraki aşama işlenmiş maden olacak. Zamanla Angola’da çelik üretimi de planlıyoruz ama yıllar alabilir.

Cezayir dışındaki Afrika ülkelerinde yatırım adımlarını şöyle tanımladı:

- Afrika’da kısık ateşle pişirdiğimiz işlerimiz var.

İskenderun’da ilk kuantum ocağını kuruyoruz

FUAT Tosyalı, İskenderun’da 4 milyon ton kapasiteli yatırımlarının devam ettiğini vurguladı:

- Şu anda Türkiye’nin en büyü sanayi yatırımı İskenderun’da gerçekleşiyor. Bir yıl sonra devreye girecek.

İskenderun’daki tesisin farkını şöyle anlattı:

- Üretim hurda çelikten olacak ama bir farkı var. Türkiye’nin ilk kuantum ocaklarını kuruyoruz orada.