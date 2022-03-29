6 muhalefet lideri: Birlikteliğimiz siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecek

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş” konusunda vardıkları mutabakat metnini 28 Şubat’ta açıklayan altı muhalefet partisi lideri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri ikinci buluşmanın ardından “İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklaması ile işbirliğinin devam edeceği mesajını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katıldığı, beş saat süren toplantıda seçim kanun teklifi, ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. İlk toplantıda olduğu gibi yine altı liderin imzalarının yer aldığı ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritasının belirlenmesi ile seçim güvenliği konusunda iki ayrı çalışma grubu kurulduğu bilgisi verildi.

Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak olan seçim kanunu değişikliği, liderler buluşmasının öne çıkan başlığı oldu. Liderlerin ortak açıklamasında ‘siyasi mühendislik’ olarak değerlendirilen seçim kanunu değişikliğine ilişkin olarak, “Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk” denildi.

Yaşanan ‘derin ekonomik krizin‘ nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden kaynaklandığına vurgu yapılan açıklamada, uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politika izlemesinin önemine dikkat çekildi.

“İnancımız Türkiye’nin sorunlarından daha büyük”

“Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz” denilen açıklamada “Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyüktür. Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır” ifadelerine yer verildi.