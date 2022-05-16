6. Yargı Paketi çalışmaları hızlandı, stokçuya ceza artırımı pakette yer alacak

Stokçuluk yapanlara verilen cezaların artırılması, noterden gayrimenkul satışı, hakim ve savcılar için 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreyle hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 6. Yargı Paketi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde geçtiğimiz hafta yasa teklifine ilişkin çalışma yapıldı. Teklifin önümüzdeki hafta içerisinde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Teklifte, yer alacak noterden tapu devri konusundaki düzenleme ile hem tapu dairelerindeki yük azaltılacak, hem de vatandaşa en yakın notere giderek işlem yapma kolaylığı sağlanmış olacak. Vatandaş isterse noter, isterse tapu dairesine giderek işlemini yapabilecek. Halen tapu işlemleri sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü şubelerinde yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sık dile getirdiği stokçulukla mücadelede cezaları artıran düzenleme de pakette olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlarla, yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçlarının cezalarının, 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıklamıştı. Yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileyenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Taslakta, hakim ve savcılar için 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı ve HSK Teftiş Kurulunun teftiş programları en geç 2 yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenleniyor.

CHP’de Parti Meclisi toplanıyor

CHP Parti Meclisi bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Parti Meclisi’nin gündeminde seçim ve seçim güvenliği en önemli gündem başlığını oluşturacak. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğine dikkat çekmek için geçtiğimiz hafta milletvekilleriyle birlikte Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne giderek açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu hafta yapacağı Meclis Grup konuşmasında SADAT’a neden gittiğine ilişkin daha detaylı bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Öte yandan altılı masanın da üzerinde önemle durduğu seçim güvenliği konusundaki çalışmalar, kurulan seçim güvenliği komisyonu tarafından yürütülüyor.

İkinci toplantısını yapan bu hafta bir kez daha toplanması beklenen seçim güvenliği komisyonu yol haritasını belirledi. Seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar, seçim takvimi açıklandıktan sonra seçime kadar yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar olmak üzere dört ana başlık belirlendi.