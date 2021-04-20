60 milyar lirayı 5.3 milyar liraya aldık, 1.2 milyon kişi ‘finansal özgür’ oldu

VARLIK Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı ve FİBA Grubu’na bağlı Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, nisan ayı başlarında sektörün verilerini gözden geçirdi:

- Varlık yönetim şirketleri bugüne kadar bankalardan 60 milyar lirayı aşan sorunlu alacağı devraldı. Söz konusu alacak 3.2 milyon borçluya ait takipteki kredilerden oluşuyordu.

Sektördeki oyuncuların 60 milyar liralık sorunlu alacak için bankalara 5.4 milyar lira ödediğini irdeledi:

- Söz konusu sorunlu alacağın 6 milyar lirası tahsil edilebildi. 2020 yılı sonu itibariyle varlık yönetim şirketlerinin elindeki sorunlu alacak 54 milyar liraya indi.

Varlık yönetim şirketlerinin sorunlu, tahsili gecikmiş alacakları satın alarak finansal sistemin sürekliliğine katkıda bulunduğunu düşündü:

- Varlık yönetim şirketleri olarak bugüne kadar 3.2 milyon kişiyi ilgilendiren borçları devraldık. 1.2 milyon kişiyi ibra ettik. Yani,“finansal özgürlüğüne” kavuşturduk.

Sezin Ünlüdoğan’la görüntülü platformda buluştuk, sektörü ve Gelecek Varlık Yönetimi’ni konuştuk. Ünlüdoğan, 19 şirketin faaliyet gösterdiği sektörün verilerine değindi:

- Şu anda 2 milyon kişi ve kurumdan 54 milyar liralık borcu tahsil etmeye çalışıyoruz. 2 milyon borçlunun 300 bini ticari kurumlardan oluşuyor.

Sektörün rolünü şöyle anlattı:

- Varlık yönetim şirketleri, borç yükümlülükleri karşısında finansal çözüm arayan borçluların ibra olması, bankaların bilançolarının daha sağlıklı ve güçlü bir yapı kazanmasına katkı verme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bankaların ana odağının kredi tahsisi olduğunu belirtti:

- Bankaların tahsili gecikmiş alacakları için yüksek maliyetli hukuki yollara başvurması, bu alacakların yönetimiyle uğraşması sistem için önemli yük. Bankacılık kuralları, borcunu kapatıp ibra olmak isteyenler için çözüm imkanlarını sınırlayan işleyişe sahip.

Varlık yönetim şirketlerinin bankalardan tahsili gecikmiş alacakları hangi oranda indirimlerle aldıklarını sordum, yanıtladı:

- Yüzde 1-2’le devralınan alacaklar da var, yüzde 35-40 gibi oranlarda alınanlar da var. Bazı alacaklarda yüzde 60-80’i de bulabiliyor. Tahsili kolay görünen bazı alacaklara varlık yönetim şirketleri yüzde 80 ödeyebiliyor. Ortalama oran ise yüzde 9.

Alacakların hukuki yollardan tahsilinin maliyetli bir yöntem olduğunu vurguladı:

- Genelde alacak tahsilini sulh yoluyla, borçluya zaman tanıyarak gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim Gelecek Varlık olarak üzerinde 10 yıl çalıştığımız alacaklar var. Alacakların yüzde 80’i sulh yoluyla, anlaşmalı şekilde çözülüyor.

Daha çok özel bankaların tahsili gecikmiş alacaklarını varlık yönetim şirketlerine sattığını kaydetti:

- Bankalar genellikle ihale yapıyor. 2019’da 10 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satışı olmuştu. 2020’de 1 milyar liraya geriledi. Bu yılın ilk çeyreğinde de 1 milyar liralık satış oldu. Bu yılki alacak satışı 12-13 milyar lirayı bulabilir.

Varlık yönetim şirketlerinin ortalama 9 liraya satın aldıkları 100 liralık tahsili gecikmiş alacağın ne kadarını tahsil edebildiklerini merak ettim, paylaştı:

- 9 liranın 3-4 katına ulaşmaya çalışıyoruz.

Yüzde 80 sulh yoluyla “finansal özgürlük”, varlık yönetim şirketlerinin borçlular için önemli çıkış yolu olduğunu gösteriyor.

Bugüne kadar 60 milyar liralık alacaklarını 5.4 milyar liraya satmaları, bankaların da varlık yönetim sektöründen memnun olduğunu ortaya koyuyor.

Gelecek Varlık 17.2 milyar lira alacak üstlendi

FİBA Holding’e bağlı Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, şirketin 2005’te kurulduğunu anımsattı:

- 1.5 milyon borçluyu ilgilendren 17.2 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağı 1.8 milyar liraya satın almıştık. Bugüne kadar 3.8 milyar lira tahsil ettik. 450 bini aşkın kişiyi finansal özgürlüğüne kavuşturduk.

Şirkette 553 kişinin istihdam edildiğini belirtti:

- Çalışanlarımızın yüzde 66’sı kadınlardan oluşuyor. Borçlularla iletişim açısından kadın çalışanlarımızın daha başarılı olduğunu gözlemliyoruz.

Borç indirimi yapıp kredi açabiliyoruz

VARLIK Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Sezin Ünlüdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) pandemide tahsili gecikmiş alacak sınıflandırmasında süreyi 180 güne kadar uzattığını belirtti:

- Böylelikle tahsili gecikmiş alacak oranı geriledi.

Ardından varlık yönetim şirketlerinin alacak tahsilinde borçluya sağladıkları kolaylıklara değindi:

- Borçtan indirim yapabiliyoruz, yeni vadeler sağlıyoruz. Ayrıca pandemiyle birlikte taksit atlama uygulaması da başlattık. Yeri geldiğinde borçluya yeni kredi de açablyoruz.

Bankalarda 150 milyar lira tahsili gecikmiş alacak var

VARLIK Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Sezin Ünlüdoğan, sektörün büyüme potansiyelini şu verilerle anlattı:

- Bankaların tahsili gecikmiş alacak stoku 150 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Yakın izlemede olan krediler de 360 milyar liraya ulaşıyor.

Söz konusu alacakların yapısına işaret etti:

- Bankaların mevcut tahsili gecikmiş alacak stokunun yüzde 92’sini KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli krediler oluşturuyor.

Varlık yönetim şirketlerinin portföyündeki KOBİ ve ticari kredilerin payının 2020’de yüzde 53 olduğunu kaydetti:

- Bu yıl söz konusu pay yüzde 60’a, önümüzdeki yıllarda yüzde 75-80’e çıkabilir.

Ardından ekledi:

- Sektörümüz hem işletmelerin yaşamaya devam etmesi, finansal özgürlüklerine kavuşması, hem de bankacılık sisteminin sağlıklı işlemeye devam etmesi için kritik rol oynuyor.

Ekonomik Reform Paketi’ne değindi:

- Paketin “Finansal Sektör” bölümünde, yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetimi şirketlerine satışı ve aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gereken mekanizmaların oluşturulacağı açıklandı.

Sonra beklentisini paylaştı:

- Paketteki düzenlemeler hayata geçerse varlık yönetimi sektörünün önü açılır.