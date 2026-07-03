60 yıllık İngiliz mirası
İngiliz lüks motoryat üreticisi Fairline, Türkiye pazarındaki gücünü artırmak amacıyla SoleMarin Yachting ile anlaştı. Markanın köklü mirası ve yeni modelleri, Boğaz’ın ödüllü lüks denizcilik platformuyla Türk deniz tutkunlarına sunuluyor.
Denizcilik dünyasında premium segmentin en prestijli temsilcilerinden biri olan İngiliz Fairline, Türkiye pazarındaki varlığını ve büyüme stratejisini yeni bir işbirliğiyle taçlandırıyor. Marka, bölgedeki faaliyetlerini daha da güçlendirmek adına lüks yaşam tarzı ve entegre denizcilik hizmetleri sunan SoleMarin Yachting’i yeni Türkiye yetkili distribütörü olarak atadı.
Merkezi İstanbul Beşiktaş’ta, Boğaz’ın kalbinde yer alan SoleMarin Yachting, yalnızca bir tekne satış noktası değil; brokerlik hizmetlerinden charter organizasyonlarına, yat yönetiminden satış sonrası desteğe kadar geniş bir yelpazede "yaşam tarzı deneyimi" sunan modern bir platform. Şirket, İstanbul’un yanı sıra Bodrum, Göcek, Çeşme, Didim ve Marmaris gibi Türkiye’nin en gözde yat destinasyonlarında ve Doğu Akdeniz genelinde yaygın bir teknik servis ağına sahip.
Eksiksiz ürün gamı
Bu yeni distribütörlük anlaşmasıyla birlikte Fairline’ın tüm lüks ürün gamı Türkiye’de temsil edilecek. Türk deniz tutkunları, 40 ila 58 feet uzunluğundaki sportif ve dinamik Targa spor cruiser modellerinin yanı sıra, boyları 68 fite kadar uzanan konfor odaklı Phantom ve Squadron serisi lüks aile motoryatlarını da SoleMarin Yachting güvencesiyle deneyimleyebilecek.
Cannes’da dünya prömiyeri
Fairline için 2026 yılı, küresel ölçekte büyük bir inovasyon yılı. Marka, bu yıl içinde iki yeni modelini tanıtırken, asıl büyük gövde gösterisini Eylül ayında düzenlenecek olan Cannes Yachting Festivali’nde yapmaya hazırlanıyor. Burada dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan yeni Fairline Targa 58 GTO, markanın ürün gamını daha da yukarı taşıyacak. Fairline, küresel ölçekte yakaladığı bu tasarım ve üretim ivmesini, Türkiye’deki yeni yapılanmasıyla yerel pazara da yansıtmayı hedefliyor.
SoleMarin Yachting, distribütörlük anlayışını klasik bir satış sürecinin çok ötesine taşıyarak, lüks tüketimin temeli olan "uzun vadeli ilişki ve kusursuz deneyim" üzerine kuruyor. Fairline da bu yaklaşımın, kendi global vizyonuyla birebir örtüştüğünü belirtiyor.
İşbirliğine dair memnuniyetini dile getiren Fairline CEO’su Oliver Southwell, ortaklığın arkasındaki felsefeyi şu sözlerle özetliyor:
"SoleMarin Yachting’i distribütör ağımıza katmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu kararı yalnızca başarılı geçmişleri ve güçlü itibarları nedeniyle değil, satışın aslında uzun soluklu bir müşteri ilişkisinin ilk adımı olduğuna inanmaları nedeniyle verdik. Fairline olarak dünyanın dört bir yanındaki dostlarımıza, premium bir markadan beklenen uzun vadeli destek ve kusursuz hizmet anlayışını sunmayı amaçlıyoruz."
Oundle’dan dünya denizlerine
1960’ların başında İngiltere’nin tarihi Oundle kentinde Newington ailesi tarafından temelleri atılan Fairline, ilk teknesini 1967 yılında suya indirdi. Yarım asrı aşan tarihinde dünya genelindeki distribütör ağı aracılığıyla 15 binden fazla ikonik yat üreten marka, 2026 yılında sadece yeni bir model yılını değil; operasyonel yapılanmasını güçlendirdiği ve geleceğe yönelik stratejisini yeniden şekillendirdiği yepyeni ve vizyoner bir dönemi karşılıyor.
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