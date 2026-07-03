60 yıllık İngiliz mirası

İngiliz lüks motoryat üreticisi Fairline, Türkiye pazarındaki gücünü artırmak amacıyla SoleMarin Yachting ile anlaştı. Markanın köklü mirası ve yeni modelleri, Boğaz’ın ödüllü lüks denizcilik platformuyla Türk deniz tutkunlarına sunuluyor.

Denizcilik dünyasında pre­mium segmentin en prestij­li temsilcilerinden biri olan İngi­liz Fairline, Türkiye pazarındaki varlığını ve büyüme stratejisini yeni bir işbirliğiyle taçlandırı­yor. Marka, bölgedeki faali­yetlerini daha da güç­lendirmek adına lüks yaşam tarzı ve entegre de­nizcilik hiz­metleri su­nan SoleMa­rin Yachting’i yeni Türkiye yetkili distribü­törü olarak atadı.

Merkezi İstanbul Beşiktaş’ta, Boğaz’ın kalbinde yer alan Sole­Marin Yachting, yalnızca bir tek­ne satış noktası değil; brokerlik hizmetlerinden charter organi­zasyonlarına, yat yönetiminden satış sonrası desteğe kadar geniş bir yelpazede "yaşam tarzı de­neyimi" sunan modern bir plat­form. Şirket, İstanbul’un yanı sıra Bodrum, Göcek, Çeşme, Didim ve Marmaris gibi Türkiye’nin en göz­de yat destinasyonlarında ve Doğu Akdeniz genelinde yaygın bir tek­nik servis ağına sahip.

Eksiksiz ürün gamı

Bu yeni distribütörlük anlaş­masıyla birlikte Fairline’ın tüm lüks ürün gamı Türkiye’de temsil edilecek. Türk deniz tutkunları, 40 ila 58 feet uzunluğundaki spor­tif ve dinamik Targa spor cruiser modellerinin yanı sıra, boyları 68 fite kadar uzanan konfor odaklı Phantom ve Squadron serisi lüks aile motoryatlarını da SoleMarin Yachting güvencesiyle deneyim­leyebilecek.

Cannes’da dünya prömiyeri

Fairline için 2026 yılı, küresel ölçekte büyük bir inovasyon yılı. Marka, bu yıl içinde iki yeni mo­delini tanıtırken, asıl büyük göv­de gösterisini Eylül ayında dü­zenlenecek olan Cannes Yachting Festivali’nde yapmaya hazırlanı­yor. Burada dünya prömiyeri ger­çekleştirilecek olan yeni Fairli­ne Targa 58 GTO, markanın ürün gamını daha da yukarı taşıyacak. Fairline, küresel ölçekte yakala­dığı bu tasarım ve üretim ivmesi­ni, Türkiye’deki yeni yapılanma­sıyla yerel pazara da yansıtmayı hedefliyor.

SoleMarin Yachting, distribü­törlük anlayışını klasik bir satış sürecinin çok ötesine taşıyarak, lüks tüketimin temeli olan "uzun vadeli ilişki ve kusursuz deneyim" üzerine kuruyor. Fairline da bu yaklaşımın, kendi global vizyonuy­la birebir örtüştüğünü belirtiyor.

İşbirliğine dair memnuniyetini dile getiren Fairline CEO’su Oli­ver Southwell, ortaklığın arkasın­daki felsefeyi şu sözlerle özetliyor:

"SoleMarin Yachting’i distri­bütör ağımıza katmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ka­rarı yalnızca başarılı geçmişleri ve güçlü itibarları nedeniyle de­ğil, satışın aslında uzun soluklu bir müşteri ilişkisinin ilk adımı olduğuna inanmaları nedeniyle verdik. Fairline olarak dünyanın dört bir yanındaki dostlarımıza, premium bir markadan bekle­nen uzun vadeli destek ve kusur­suz hizmet anlayışını sunmayı amaçlıyoruz."

Oundle’dan dünya denizlerine

1960’ların başında İngiltere’nin tarihi Oundle kentinde Newington ailesi tarafından temelleri atılan Fairline, ilk teknesini 1967 yılında suya indirdi. Yarım asrı aşan tarihinde dünya genelindeki distribütör ağı aracılığıyla 15 binden fazla ikonik yat üreten marka, 2026 yılında sadece yeni bir model yılını değil; operasyonel yapılanmasını güçlendirdiği ve geleceğe yönelik stratejisini yeniden şekillendirdiği yepyeni ve vizyoner bir dönemi karşılıyor.