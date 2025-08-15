  1. Dünya Gazetesi
600 bin fındık üreticisinin, ürettiğinin 3 katını; (birçok alanda olduğu gibi) 6 bin çiftçi üretebilecekken

Merkez Bankası sunumuna göre:

Gıda arzında yaşanan/yaşanacak “kuraklık ve don nedenli” düşüş, enflasyon­daki tahmin aralığını değiştiren en önemli neden…

***

Gıda arzındaki düşüş ve dolayısıyla fiyat artışını, kuraklık ve dona bağlamak müm­kün…

Ama…

Yapısal reformlarla, “üreticilerimizin ço­ğunluğunun alışkanlığı olan” verimsizliği çözerek, enflasyonsuz, kalkınan bir iklimi inşa etmek de mümkün...

***

Örneğin fındık…

Çiftçi kayıt sistemine göre:

600 bin fındık üreticimiz var…

Ve…

Dekar başına, ortalama 85 kg fındık üreti­yor…

(ABD ortalaması 230 kg; İtalya 200 kg…)

***

Dekar başına 450 kg fındık üretebilen çift­çimiz de var; 20 kg’de kalan da…

***

Bu arada…

Komşumuz Gürcistan’da dekar başı fındık üretimi 200 kg’ye yaklaştı…

Onlarda da:

Arazisinin başında duran, bilimsel/doğru ölçekle çalışan, afetlere karşı önlemleri alan çiftçilerde, dekar başına 500 kg’yi aştı…

***

Zeytinden makineye, yağdan şekere, pa­muktan buğdaya, ayakkabıdan kağıda;

Birincil ihtiyacımız olan ve fiyatı/kalitesi 85 milyonun verimliliğini etkileyen binler­ce üründe aynı durumdayız…

VELHASIL

MB sunumuna göre:

Gıda fiyatlarındaki artış, don ve kuraklık nedeniyle sürecek…

***

Fındık örneğiyle devam edelim…

Don ve kuraklık nedeniyle arz düşüşü 130 bin ton civarında hesaplanıyor…

Ama…

Doğru ölçekte, eğitime/bilime/çabaya da­yalı, bilinçli üretim yapmamamızın (yapma­mamız için dizayn edilmemizin, eğitilme­mizin) getirisi olan yüzde 60^lık verimsizlik görmezden geliniyor…

Yani…

600 bin çiftçinin ürettiği 600 bin ton fın­dığı; doğru ölçekte, 6 binin de altında “doğru üretici” ile 2 milyon tona çıkarabileceğimiz gerçeği, halının altına süpürülüyor…

***

Enflasyonda kalıcı çözümü “üretimde ve­rimlilik” sağlayacakken; çözümü, on yıllar­dır sadece (daha da yıkıcı olabilen/olabile­cek) para politikası ile aramak?

