600 bin fındık üreticisinin, ürettiğinin 3 katını; (birçok alanda olduğu gibi) 6 bin çiftçi üretebilecekken
Merkez Bankası sunumuna göre:
Gıda arzında yaşanan/yaşanacak “kuraklık ve don nedenli” düşüş, enflasyondaki tahmin aralığını değiştiren en önemli neden…
***
Gıda arzındaki düşüş ve dolayısıyla fiyat artışını, kuraklık ve dona bağlamak mümkün…
Ama…
Yapısal reformlarla, “üreticilerimizin çoğunluğunun alışkanlığı olan” verimsizliği çözerek, enflasyonsuz, kalkınan bir iklimi inşa etmek de mümkün...
***
Örneğin fındık…
Çiftçi kayıt sistemine göre:
600 bin fındık üreticimiz var…
Ve…
Dekar başına, ortalama 85 kg fındık üretiyor…
(ABD ortalaması 230 kg; İtalya 200 kg…)
***
Dekar başına 450 kg fındık üretebilen çiftçimiz de var; 20 kg’de kalan da…
***
Bu arada…
Komşumuz Gürcistan’da dekar başı fındık üretimi 200 kg’ye yaklaştı…
Onlarda da:
Arazisinin başında duran, bilimsel/doğru ölçekle çalışan, afetlere karşı önlemleri alan çiftçilerde, dekar başına 500 kg’yi aştı…
***
Zeytinden makineye, yağdan şekere, pamuktan buğdaya, ayakkabıdan kağıda;
Birincil ihtiyacımız olan ve fiyatı/kalitesi 85 milyonun verimliliğini etkileyen binlerce üründe aynı durumdayız…
VELHASIL
MB sunumuna göre:
Gıda fiyatlarındaki artış, don ve kuraklık nedeniyle sürecek…
***
Fındık örneğiyle devam edelim…
Don ve kuraklık nedeniyle arz düşüşü 130 bin ton civarında hesaplanıyor…
Ama…
Doğru ölçekte, eğitime/bilime/çabaya dayalı, bilinçli üretim yapmamamızın (yapmamamız için dizayn edilmemizin, eğitilmemizin) getirisi olan yüzde 60^lık verimsizlik görmezden geliniyor…
Yani…
600 bin çiftçinin ürettiği 600 bin ton fındığı; doğru ölçekte, 6 binin de altında “doğru üretici” ile 2 milyon tona çıkarabileceğimiz gerçeği, halının altına süpürülüyor…
***
Enflasyonda kalıcı çözümü “üretimde verimlilik” sağlayacakken; çözümü, on yıllardır sadece (daha da yıkıcı olabilen/olabilecek) para politikası ile aramak?