“600 yıllık tarihimiz var, 600 milyon'luk ticaretimiz yok”

Türkiye; 2023 yılında Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü, tarihi bağlarımız olan Kosova ise bağımsızlığının 15’inci yılını kutluyor. Kosova’nın 2008 yılında resmileştirdiği bağımsızlık sürecinde ülkeyi ilk tanıyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Anadolu-Kosova İş İnsanları Başkanı Bayram Önder ile iki ülkenin ticari boyutlarını konuşma fırsatı buldum.

Geçtiğimiz ay TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjucya’yı ziyaretiyle hız kazanan siyasi görüşmeler, savunma sanayisi ile devam etmiş, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Prizren’e ziyarette bulunmuş, Kosova Başbakanı Albin Kurti, adına şarkılar yazılan Bayraktar İHA’larını üreten Baykar Tech’in CEO’su Haluk Bayraktar’a Kosova Üstün Hizmet Madalyası’nı takdim etmişti.

Ticari olarak da önemli bir heyet geçtiğimiz haftalarda Kosova’daydı. Ülkede önemli yatırımları bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, birlikte Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Enerji Bakanı Artane Rizvanolli ile görüştü. Türk heyetinin görüşmesinde İki Türk şirketin birlikte Kosova'nın enerji dağıtım operatörü KEDS'i işlettiği, Çalık’ın ülkede bankacılık, Limak’ın da Priştine Havalimanı’nda işletmecilik yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmede potansiyel yatırım fırsatları ve destekler gündeme geldi. Türk şirketlerinin giderek Kosova’da önemli bir pozisyon aldığını, İki ülkenin 600 yıllık bir geçmişi olduğunu dile getiren Anadolu Kosova İş İnsanları Derneği Başkanı Bayram Önder, “Ecdadımızın bizlere emaneti olan Kosova’ya gittiğinizde, Anadolu’yu dolaşıyormuşsunuz hissine kapılırsınız.

Ülkenin ikinci büyük kenti Prizren’in Eskişehir’den, Kayseri’nden bir farkı yoktur. Bu kadar yakın olan iki ülke ekonomi köprüleri henüz tam anlamıyla kurulmuş değil. Bizler tarih ve kültür köprüsünü ekonomiyle güçlendirmek zorundayız. Bu konuda da önümüzdeki günlerde önemli adımlar atacağız” dedi.

Önder’in verdiği bilgilere göre Türkiye ile Kosova arasında ticaret hacmi 2018’de yaklaşık 160 milyon euro iken, bu yıl 400 milyon euroya ulaşmış durumda. Bu rakamlar arasında Türkiye’nin ihracatının 390 milyon euro ile ticarete yön verir halde olduğunu söyleyen Önder, “Ülkedeki en güçlü finans kurumunun ikisi Türk şirketlere ait. Geçtiğimiz haftalarda Çalık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ülkeye önemli bir ziyarette bulundular.

Çolakoğlu Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu, tarihi bağlarımız olan Kosova ile finans ağında kurulan köprüyü daha da güçlendirecek adımlar ve açılımlar için temaslarını sürdürüyor. Yakın dönemde buna turizm köprüsünü de ekleyeceğiz” dedi.

“2024’te turizm köprüsünü de kuracağız”

Kosova’nın özellikle doğa turizmi konusunda potansiyeli olduğunu dile getiren Önder, “Turizmde kayak turizmi bölgesel bir fırsat oluşturuyor. Doğaya yönelik ciddi yatırım fırsatları var. 2024’ün ilk yarısında Kosova’da bir ilki gerçekleştirerek bir turizm forumu düzenleme niyetimiz var. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bölgedeki işbirlikleri ile sürekli temas halindeyiz. Kosova’nın üretim ve ihracatına yönelik stratejik yatırım ve iki ülke arasındaki potansiyel fırsatlar konularında yoğun destek alıyoruz. 600 yıllık tarihi bağımız olan Kosova ile 600 milyon euroluk ticaret hacmimiz yok. Oysa milyar dolarlık potansiyelimiz var ” diye konuştu.