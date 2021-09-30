645 milyon dolar ekonomik katma değer, 20 bin istihdam

109 yılı geride bırakan Abdi İbrahim, Türk ilaç sektöründe bir ilke imza attı ve Deloitte tarafından hazırlanan “Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim’in Türkiye’deki Sosyoekonomik Etkisi” isimli raporunun sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

2020 yılını kapsayan sosyoekonomik etki analizine göre Abdi İbrahim, Türkiye’deki operasyonları sonucunda, sağladığı istihdam, yaptığı yatırım, gerçekleştirdiği ihracat hacmi ve ödenen vergiler sonucu ülkeye yaklaşık 645 milyon dolarlık katma değer yarattı. 2020 yılında şirketin ekonomiye doğrudan etkisi 287 milyon dolar, dolaylı etkisi 63 milyon dolar oldu. Tetiklenen ekonomik değer ise 295 milyon dolara ulaştı.

Doğrudan ve dolaylı olarak toplam 20 bin kişiye istihdam yaratan Abdi İbrahim sosyoekonomik etki raporu ile eşzamanlı olarak, “Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” başlıklı 2019 -2020 dönemini kapsayan 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu da kamuoyu ile paylaştı. Şirketin hedefi, 2030 yılına kadar karbon nötr bir şirket olmak.

‘’Uzun vadeli hedefimiz dünyanın en büyük 100 ilaç şirketinden biri olmak’’

“Sadece şirketimize değil ülkemize, toplumumuza ve dünyamıza iyi geleceğine yürekten inanıyoruz’’ diyen Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “Etki raporunu hazırlama kararı, esasında şirketimizin 2025’e kadar büyüme stratejisinin esaslarını ortaya koyan VISION 2025’in doğal bir sonucu oldu” yorumunu yapıyor ve şu bilgileri veriyor: “2025 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’de pazardan daha fazla büyüyerek liderliğimizi sürdürmeyi, uluslararası alanda da güçlü ve iddialı büyüme ile iki kat daha güçlü bir Abdi İbrahim olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, dünyanın en büyük 100 ilaç şirketinden biri olmak.”

İlacın cari açığı kapatan bir sektör olması lazım

“İlacın cari açığı kapatan bir sektör olması lazım” diyen Dr. Taşpolatoğlu’nun verdiği bilgilere göre, şirket yerel operasyonları sonucunda ekonomiye 25 milyon dolarlık vergi katkısı sağlarken, küresel pazar liderleriyle ortaklık kurarak 70 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmasını sağlamış ve 60’tan fazla ülkeye yurt dışı satışlar hariç olmak üzere 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş.

“2030’da karbon nötr bir Abdi İbrahim”

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Hedefimiz 2030 yılında karbon nötr bir şirket olmak. Tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunmasını, doğal kaynakların verimli kullanılmasını, atıkların kaynağında azaltılıp ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülmesini, çevre politikamızın ve geleceği iyileştirme hedefimizin temel dayanağı olarak görüyoruz. İnsan sağlığının, gezegenimizin sağlığına bağlı olduğu bilinciyle tüm iş süreçlerimizi, karbon ayak izimizi en aza indirme hedefimizi gözeterek gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızın en somut adımlarından birini 2020’de attık. İstanbul’daki Esenyurt Üretim Kompleksimiz ve Genel Müdürlük’teki elektrik ihtiyacını, güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinden karşılayarak, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen ilk Türk ilaç şirketi olduk” diyor.

3D ile kişisel vitaminler sağlıkta sosyal inovasyon

“Sağlık sektörü havacılıktan sonra en fazla regülasyonun olduğu sektör” diyen Dr. Oğuzcan Bülbül, sektörün döngüsel ekonomiye geçişinde küresel anlamda tanımlanması gereken bazı konular olduğunu ifade ediyor. Dr. Bülbül, Abdi İbrahim olarak geleceği iyileştirmek için odaklandıkları konu başlıklarını ise şöyle sıralıyor: “Karbon nötr vitaminler, ambalaj kullanımını azaltacak yazılım projeleri, 3D teknolojisi ile kişisel vitamin üretimi gerçekleştirecek 3D Farm, prospektüsü olmayan ilaçlar, sağlıkta sosyal inovasyon, gençlerde bilim farkındalığı oluşturmak ve çalışanlar arasında gönüllüğünün gelişmesini sağlamak.” Dr. Bülbül, tüm bu çalışmaların, “ekonomik kalkınma, tümsel sağlık ve yıkıcı inovasyon” başlıkları çerçevesinde şekillendiğini de vurguluyor.

20 yılda toplam 15 milyon sağlıklı yıl kazandırıldı

Deloitte Danışmanlık Şirket Ortağı, Strateji, Analitik ve M&A Lideri Elif Düşmez Tek, hazırladıkları etki raporu ile Abdi İbrahim’in sektöre, topluma ve Türkiye ekonomisine etkilerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla ortaya koyduklarını ifade ediyor. Elif Düşmez Tek, “Nicel faydaları temel alarak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; Abdi İbrahim’in ekonomik kalkınma, bütünsel sağlık, yıkıcı inovasyon, yerel bağlılık ve uçtan uca sürdürülebilirliğe ilişkin daha geniş etkilerini vurgulamaya yönelik faaliyetlerinin analizini gerçekleştirdik” diyor. Bu arada, Abdi İbrahim 2019 - 2021 döneminde Türk ilaç pazarına sunduğu sadece üç ilk eşdeğer ilacı ile; 2018 yılında ise onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacı sayesinde ülkenin sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf sağlamış durumda. 2020 yılında kullanılan Abdi İbrahim ilaçlarıyla önümüzdeki 20 yılda toplam 15 milyon sağlıklı yıl kazandırılmış.