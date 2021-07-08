65 ilin toplamı kadar ihracatımız var, bize ‘5’inci belediye’ derler

GEÇENLERDE Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’e mesaj yazdım:

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Darıca’daki “Huzur Evi” projesine destek sözünüz vardı. İnşaata başlama noktasına geldik. Sözünüzü anımsatmak istedim.

Hemen Gebze Ticaret Odası’na davet etti. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’le birlikte gittik. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Başkan Yardımcısı Abdullatif Özkan,Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Sekin’in katılımıyla sohbet ettik.

Nail Çiler, Gebze’yi şöyle tanımladı:

- Sanayinin devleştiği, farklı kültürlerin birleştiği yer…

Bölgenin 4 ilçeli bir yapıya dönüştüğünü belirtti:

- Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca.

Gebze’nin ekonomideki yerini şöyle ortaya koydu:

- Ülkemizin 72 ilinin toplamından daha fazla vergi bizim bölgemizde doğuyor. Bölgedeki şirketlerin ihracatı 65 ilin toplamını aşıyor.

Bir de şu saptamayı ekledi:

- Gebze, ayrıca ülkemizde iki büyükşehiri de bazı veriler açısından geride bırakıyor.

Gebze’nin yatırım konusunda cazibesini artırdığını kaydetti:

- İstihdamın ve üretimin merkezi olan bölgemiz, kolay ulaşım imkanı ile de yabancı yatırımcı için bir “cazibe merkezi” olma niteliğini her geçen gün artırıyor.

Gebze’de 10 organize sanayi bölgesinin (OSB) yer aldığını bildirdi:

- Buradaki OSB’lerde 1180 firma üretim yapıyor. Yabancı firma sayısı 117’yi buluyor. OSB’lerdeki toplam istihdam 113 bin 419’a ulaşıyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasına işaret etti:

- “İlk 500”de Kocaeli’den 79 firma yer alıyor. Bunların 57’sinin üretim tesisleri Gebze’de bulunuyor. Gebze Ticaret Odası’nın da üyesi bu firmalar.

Küçük sanayi siteleriyle ilgili bilgiyi paylaştı:

- Gebze’de 7 küçük sanayi sitesinde 1094 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 10 bin 700 kişilik istihdam yaratıyor.

Gebze Ticaret Odası’nın tarihçesinin 1935’e uzandığını kaydetti:

- 1935 yılında İzmit Ticaret ve Sanayi Odası’nın Gebze Ajanlığı kurulmuş. Gebze Ticaret Odası adıyla faaliyete geçişimiz 1988’de gerçekleşti.

Odanın üye sayısına vurgu yaptı:

- Odamızın 20 bin 395 üyesi var. Bunların 5 bin 329’unu sanayi kuruluşları oluşturuyor.

Gebze Ticaret Odası’nın bölgede sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktığını vurguladı:

- Bölgemizde Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova belediyeleri var. Bizim oda için,“Bölgenin 5’inci belediyesi” benzetmesi yapılır.

Gebze, 10 OSB’de faaliyet gösteren 1180 tesisle, Türkiye’nin sanayi üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Gebze Ticaret Odası da OSB’lerdeki, küçük sanayi sitelerindeki üyelerinin gücüyle bölgede sosyal sorumluluk projelerine öncülük ediyor.

Bu durumda “5’inci belediye” benzetmesi de tam yerine oturuyor…

105 Ar-Ge merkezi var, Bilişim Vadisi de bizim bölgede yer alıyor

GEBZE Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, bölgede yer alan önemli kuruluşları sıraladı:

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE)

Bilişim Vadisi

Teknoloji Bankası

Gebze Teknik Üniversitesi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Ar-Ge Merkezi

Ardından ilçedeki Ar-Ge merkezlerine işaret etti:

- Gebze’de 105 Ar-Ge merkezi, 18 tasarım merkezi, 4 teknoloji geliştirme merkezi faaliyet gösteriyor.

Türkiye’deki 3 bilişim lisesinden biri burada kodlama atölyesi de kurduk

GEBZE Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Ticaret Odası Vakfı’nın 14 Ekim 2008’de kurulduğunu, 2009’dan itibaren başkanlığını yürüttüğünü belirtip, sosyal sorumluluk projelerini sıraladı:

2008 yılında Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yaptık.

2015-2017 döneminde 5 adet 112 Acil Servis İstasyonu oluşturduk.

Türkiye’deki 3 bilişim lisesinden birinin Gebze’de olduğunu belirtti:

- Liseyi 2019 yılında Tuğrul Tekbulut yaptırdı. Zaten adı da “Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”. Kendisine teşekkür ediyoruz.

İlçede ayrıca Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yaptırdıklarını kaydedip, sürdürdü:

- Odamız bünyesindeki İnovasyon Akademisi’nde Robotik Kodlama ve Maker Atölyeleri, ilçemizdeki çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyor.

Yeni bir lise için de kolları sıvadıklarını bildirdi:

- Aselsan, Gebze Ticaret Odası ve Gebze OSB ortaklığında mesleki ve teknik lise yaptırmak için hazırlıklarımız sürüyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin huzur evi projesine destek sözünü yineleyip, ekledi:

- Biz de ayrıca Bayramoğlu’nda Gebze Yaşamevi (huzurevi) Projesi için çalışmalara başladık.