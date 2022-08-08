65 puanlık fark birçok şirketi zora sokacak

TÜFE yani tüketici fiyatlarındaki artış %79,6, ÜFE yani üretici fiyatlarındaki artış %144,61. Bu, şu anlama geliyor; bir üreticinin katlandığı maliyet; %144 oranında arttı. Aradaki fark ise 65 puan. Bu fark genelde 5-10 puan arasında değişir. Oysaki şimdi normalin 6 katına çıkmış durumda… Peki, bu sürdürülebilir mi? Maliyetleriniz %144 artarken tüketiciye yansıtılabilen %80’de kalır mı? Üretici böylesi büyük maliyeti daha ne kadar süre taşıyabilecek? Etiketine yansıtamadığı artışın yıkıcı ve yakıcı yükünü hangi finansal kaynak ile yönetebilecek? Sonuçları ne olur?

BU MALİYETLER ŞİRKETLERİN KÂBUSU OLACAK

Artan bu maliyetleri tüketiciye yansıtamayanlar mevcut varlık koşullarını devam ettiremeyecek. Böylesi bir durum daha fazla işsizin oluşmasına yol açacak. Takipteki kredilerin oranı artacak. Artan fiyatlara rağmen ürünleri satmak zorlaşacak. Tedbir geliştirmek gerekecek. Ancak sorun şu ki taşınamayacak kadar yüksek maliyetlerin finansman zorluğu kadar yüksek enflasyon ve tırmanan durgunluk dalgası da eşanlı yaşanacak. Bu, fırtınalı bir denizde su almaya başlamış teknenin, ilaveten çıkan azgın dalgalar ve kayalıklarla baş etme zorunluluğudur.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Şirketler nasıl önlem alabilir?

Borca dikkat ederek… Ürününü çeşitlendirip pazarını genişleterek… Verimliliğini artırmak için gayret sarf ederek… İş, ilişki, iletişim süreçlerini yeniden tanzim ederek. Yoksa bilgi süreçleri oluşturup yüklendiği külfeti veri odaklı yöneterek…

Tüketiciler nasıl önlem alabilir?

Enflasyon külfetini fütursuzca fiyatına yansıtan şirket ile maliyetli ürünlerini satmak zorunda olanları ayırt etmek zorunda… Kolay değil ancak üreticinin var kalabilmesi için tüketicilere de sorumluluk düşüyor.

NOT

ZENGİN MUHİTLERİN AİDAT ÖDEYENLERİ OLACAĞIZ

Fiyatların yükselişi ile gelen hayat pahalılığı her alanda kendini hissettiriyor. Oturduğunuz semtte konut fiyatları artarken birdenbire daha zengin bir muhitte oturuyor olacaksınız. Ancak artan maliyetlere yetişmek mümkün olmayacak. Kredi kartları ile yaşam alanı yaratmaya çalışanları uyarmak istiyorum; bu geçici bir durum değil. Gelir kaynaklarınız da kalıcı olmayabilir, ödemeleriniz aksayabilir. Kredi kartı bir ödeme aracıdır. Borçlanma aracı değildir. Kredi kartı sayınızı azaltın. Gelirinizden fazla harcamamayı disiplin haline getirin. Dönem borçlarını kapatın. İsteklerinizle ihtiyaçlarınızı ayırt etmeyi öğreneceğimiz zamanlardayız.