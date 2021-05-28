650 milyar dolarlık iki ABD’li fon Türkiye’den çekiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ABD’nin 20 önemli şirketinin yöneticileri ile internet üzerinden bir toplantı düzenledi. Cargill’den Honeywell’e, Pepsico’dan GE’ye dünyanın önemli şirketlerinin yöneticilerine Erdoğan, Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmelerden bahsetti. Ankara-Washington arasında ipleri kopma noktasına getiren 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi de görüşmedeki maddelerden biriydi. Neredeyse tamamı Türkiye’de yatırımı ve ticareti olan şirketler ile görüşmelerin yapıldığı saatlerde ABD’de gözden kaçan önemli bir karar alındı. ABD’nin en önemli iki kamu fonu için alınan karar, iki ülkenin siyasi anlamda uzaklaştığının da resmiydi.

Uzun yıllardır Türkiye’de bulunan Kaliforniya Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi (CalPERS) ve Kaliforniya Devlet Öğretmenleri Emekli Sistemi (CalSTRS) adlı bu fonlar ABD’nin en önemli kamu fonları. CalPERS, 395 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor. CalSTRS’in yönettiği varlıkların büyüklüğü ise 254 milyar dolar. Yani iki fonun toplam büyüklüğü 650 milyar dolar civarında. Neredeyse Türkiye’nin ekonomisi kadar. İşte bu fonlar, Türkiye’de önemli şirketlere yatırımları bulunuyordu. Sadece CalPERS’in Türkiye’deki varlıklarının büyüklüğü 200 milyon dolara yakın. Ermeni diasporası tarafından sürekli bu fonlara yönelik kampanya başlatılmış, Türkiye’deki operasyonlarını geri çekmesi konusunda baskı oluşturulmuştu.

KARAR 36’YA SIFIR ALINDI

Dün bu konuda son adım atıldı ve Kaliforniya Eyalet Senatosu, kararı onayladı. 40 senatörün görev yaptığı Kaliforniya Eyalet Senatosu'da, iki fonun Türkiye’deki varlıklarını geri çekmesi yönündeki karar alındı. Oylamaya katılan 36 senatörün tamamı bu kararı onaylarken, Türkiye lehine ne yazık ki bir oy bile çıkmadı. Yani özetle Cumhuriyetçi ve Demokratlar, fire vermeden Türkiye’den iki fonun da çıkması gerektiğini kabul etti.

Kamu fonları, sadece fırsat sunan, kar artıran ülkelerde yatırım yapmıyor ne yazık ki. Gideceği coğrafyaları belirleme şartları; o ülkenin adaleti, sosyal yapısı, ülkedeki insanların eğitimi, huzuru, toplumun barışı gibi konular.

Türkiye son dönem yurtdışı basında pekiyi bir durumda değil ne yazık ki. Siyasi liderler arasındaki söylemler, kullanılan dil, adalete, kurumlara olan güvensizliğin artması Türkiye’nin vitrini olmuş durumda. Geçmişte Türkiye’ye koşarak gelen yabancı yatırımcıların şu anda durması, düşünmesi, bazılarının ise çıkış yapması işte bu nedenlerden dolayı değil mi? Yoksa hala potansiyeli yüksek olan Türkiye’ye neden gelmesinler?