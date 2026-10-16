67 metrelik hibrit lüks

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İtalyan süperyat üreticisi Benetti, 67 metrelik yeni modeli M/Y Dagger ile denizlerde sessiz ve çevreye daha duyarlı bir lüks anlayışı sunuyor. Hibrit tahrik sistemi sayesinde geleneksel dizel motorlara kıyasla yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu hedefleyen süperyat, demir attığında tuz bataryalarıyla yaklaşık iki saat boyunca jeneratör çalıştırmadan enerji sağlayabiliyor.

Lüks yatçılık dünyasında artık yalnızca büyüklük, tasarım ve konfor değil, enerji verimliliği ve sürdürü­lebilirlik de rekabetin önem­li unsurları arasında. İtalyan süperyat üreticisi Benetti, ye­ni modeli M/Y Dagger ile hibrit teknolojisini sessiz seyir, düşük titreşim ve yakıt tasarrufuyla birleştiriyor.

Markanın Livorno tersane­sinde inşa edilen 67 metrelik süperyat, çelik gövdesi, alümin­yum üst yapısı ve 1.334 GT hac­miyle dikkat çekiyor. Dış tasarı­mı RWD tarafından hazırlanan teknenin tamamen kişiselleş­tirilebilen iç mekânlarında ise Sinot Yacht Architecture & De­sign imzası bulunuyor.

Yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu

M/Y Dagger'ın hibrit tahrik sisteminde iki CAT C32 ana makine, üç Caterpillar jenera­tör ve çift yönlü elektrik mo­torları görev yapıyor. Bu sistem sayesinde süperyat, tamamen elektrikli sessiz seyirden uzun menzilli ekonomik kullanıma kadar farklı çalışma modları arasında geçiş yapabiliyor.

Benetti, hibrit sistemin gele­neksel dizel tahrik sistemlerine kıyasla yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu sağlayabileceğini be­lirtiyor. Teknoloji aynı zamanda motor kaynaklı gürültü ve titre­şimi azaltarak yolcuların konfo­runu artırmayı hedefliyor.

Tuz bataryalarıyla sessiz konaklama

Teknenin teknolojik yenilik­lerinden biri de 360 kWh kapa­siteli sodyum-metal klorür, ya­ni tuz bataryaları. Yanıcı olma­yan yapısıyla güvenlik avantajı sunan bu bataryalar, ayrıca özel bir batarya odasına ihtiyaç du­yulmamasını sağlıyor.

Sistem, süperyat demir atmış durumdayken yaklaşık iki saat boyunca jeneratör çalıştırma­dan yaşam alanlarının elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Böy­lece sessiz ve sıfır yerel emis­yonlu bir konaklama deneyimi sunuluyor.

Denizle bütünleşen yaşam alanları

M/Y Dagger'ın lüks yaşam alanları da en az teknolojik özellikleri kadar iddialı. Açıla­bilir yan platformları sayesinde 14 metre genişliğe ulaşan Oa­sis Deck, sonsuzluk havuzu ve denizle bütünleşen tasarımıyla öne çıkıyor. Ana güvertede al­tı misafir süiti bulunurken, üst güvertede özel teraslı armatör süiti yer alıyor. Alt güvertede ise Beach Club, wellness alanı ve mürettebatın yaşam bölüm­leri bulunuyor.

Benetti'nin yeni süperyatı, hibrit teknolojisinin artık yal­nızca yakıt tüketimini azaltma­ya yönelik bir çözüm değil, aynı zamanda lüks denizcilikte kon­foru artıran bir unsur haline geldiğini gösteriyor.