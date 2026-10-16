67 metrelik hibrit lüks
İtalyan süperyat üreticisi Benetti, 67 metrelik yeni modeli M/Y Dagger ile denizlerde sessiz ve çevreye daha duyarlı bir lüks anlayışı sunuyor. Hibrit tahrik sistemi sayesinde geleneksel dizel motorlara kıyasla yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu hedefleyen süperyat, demir attığında tuz bataryalarıyla yaklaşık iki saat boyunca jeneratör çalıştırmadan enerji sağlayabiliyor.
Lüks yatçılık dünyasında artık yalnızca büyüklük, tasarım ve konfor değil, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik de rekabetin önemli unsurları arasında. İtalyan süperyat üreticisi Benetti, yeni modeli M/Y Dagger ile hibrit teknolojisini sessiz seyir, düşük titreşim ve yakıt tasarrufuyla birleştiriyor.
Markanın Livorno tersanesinde inşa edilen 67 metrelik süperyat, çelik gövdesi, alüminyum üst yapısı ve 1.334 GT hacmiyle dikkat çekiyor. Dış tasarımı RWD tarafından hazırlanan teknenin tamamen kişiselleştirilebilen iç mekânlarında ise Sinot Yacht Architecture & Design imzası bulunuyor.
Yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu
M/Y Dagger'ın hibrit tahrik sisteminde iki CAT C32 ana makine, üç Caterpillar jeneratör ve çift yönlü elektrik motorları görev yapıyor. Bu sistem sayesinde süperyat, tamamen elektrikli sessiz seyirden uzun menzilli ekonomik kullanıma kadar farklı çalışma modları arasında geçiş yapabiliyor.
Benetti, hibrit sistemin geleneksel dizel tahrik sistemlerine kıyasla yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu sağlayabileceğini belirtiyor. Teknoloji aynı zamanda motor kaynaklı gürültü ve titreşimi azaltarak yolcuların konforunu artırmayı hedefliyor.
Tuz bataryalarıyla sessiz konaklama
Teknenin teknolojik yeniliklerinden biri de 360 kWh kapasiteli sodyum-metal klorür, yani tuz bataryaları. Yanıcı olmayan yapısıyla güvenlik avantajı sunan bu bataryalar, ayrıca özel bir batarya odasına ihtiyaç duyulmamasını sağlıyor.
Sistem, süperyat demir atmış durumdayken yaklaşık iki saat boyunca jeneratör çalıştırmadan yaşam alanlarının elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Böylece sessiz ve sıfır yerel emisyonlu bir konaklama deneyimi sunuluyor.
Denizle bütünleşen yaşam alanları
M/Y Dagger'ın lüks yaşam alanları da en az teknolojik özellikleri kadar iddialı. Açılabilir yan platformları sayesinde 14 metre genişliğe ulaşan Oasis Deck, sonsuzluk havuzu ve denizle bütünleşen tasarımıyla öne çıkıyor. Ana güvertede altı misafir süiti bulunurken, üst güvertede özel teraslı armatör süiti yer alıyor. Alt güvertede ise Beach Club, wellness alanı ve mürettebatın yaşam bölümleri bulunuyor.
Benetti'nin yeni süperyatı, hibrit teknolojisinin artık yalnızca yakıt tüketimini azaltmaya yönelik bir çözüm değil, aynı zamanda lüks denizcilikte konforu artıran bir unsur haline geldiğini gösteriyor.
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