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6‘lı masa buluşmasında liderlerin ajandası kalabalık

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Seçim yasasında yapılan değişiklikle, ittifaka katılan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının, seçim çevrelerinden aldıkları oy oranına göre hesaplanacak olması, muhalefet partilerini yeni seçenek arayışlarına yöneltti. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabakat metni imzalayan, büyük oranda uzlaşmış görünen 6’lı masanın önündeki en kritik başlıklardan birini, milletvekili seçimlerinde masadaki 6 partinin alacağı pozisyon oluşturuyor.

Milletvekili seçimlerinde parlamento da çoğunluğun hangi formülle sağlanabileceği konusunda 6’lı masayı oluşturan her siyasi parti mutfağında çalışmaya başladı. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘Üçüncü ittifak‘ açıklaması, önce millet ittifakı dışında bir üçüncü ittifak kurulacağı şeklinde değerlendirilirken, daha sonra gerek Genel Başkan Karamollaoğlu gerekse parti kurmaylarından gelen açıklamalarla, Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı dışında bir üçüncü ittifakı kastetmediği, ittifak içinde kalarak, iki ya da üç partinin daha fazla milletvekili çıkarmak için tek listeden seçime girmelerine yönelik bir öneri olduğu anlaşıldı. Yani çemberin içinde kalarak ‘ittifak içinde ittifak’ modeli değerlendirilecek. 6’lı masadaki her parti tek tek iller bazında yapacağı simülasyonlardan ortaya çıkacak sonuçlarla kurulacak ittifaklara çalışıyor. Şu anda muhalefet partileri en fazla milletvekili çıkarabilecek şekilde pek çok seçeneği gündemlerine alırken, bu konuda şimdiden karar vermek için erken olduğu dile getiriliyor.

DP Genel Başkanı liderleri ziyaret edecek

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi’nden oluşan 6’lı masa, 24 Nisan’da Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde bir araya gelecekler. Genel Başkan Gültekin Uysal’ın toplantının gündemine ilişkin olarak gelecek hafta liderleri ziyaret etmesi bekleniyor. Liderlerin yuvarlak masa buluşmasında geçtiğimiz hafta tartışma konusu olan milletvekili seçimlerinde ittifaklar konusu da gündemde olacak. Öte yandan DP Genel Başkanı Uysal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı adayı için getirdiği 3 kriter arasında yer alan ‘20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak’ şartına ilişkin bir değerlendirmeyi de, 24 Nisan buluşmasında yapması bekleniyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantıdan çıkan iki ayrı çalışma grubundan biri olan seçim güvenliği konusunda 6 parti bir araya gelerek henüz bir çalışma başlatmadı. Ancak parti kurmaylar ortak bir çalışma toplantısı yapılmamış olmasının konunun beklemede olduğu anlamına gelmediğini siyasi partilerin bu konudaki çalışmalarına başladıklarını kaydettiler. Bu hafta sonu yapılacak toplantıda seçim güvenliği, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in yol haritasına dönük çalışmalarda liderlerin gündeminde olacak.

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