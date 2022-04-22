6’lı masada gündem GPS ve seçim güvenliği

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) için mutabakata varan 6‘lı masada liderlerin üçüncü buluşması bu pazar günü Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde, iftar yemeğinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘2023’ü bile göremezler‘ açıklamasıyla gözlerin çevrildiği 6’lı masada, DP Genel Başkanı Uysal’ın, Cumhurbaşkanı adaylığı için açıkladığı kriterlerin yarattığı kriz ve kırgınlık şimdilik aşılmış görünüyor. Toplantının ana gündemini GPS çalışmasının yol haritası ile seçim güvenliği oluşturacak.

Geçtiğimiz ay yapılan toplantıdan GPS’nin yol haritası ve seçim güvenliği konusunda iki ayrı çalışma grubu oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bir ay sonra üyeleri belirlenen komisyon hafta sonu gerçekleşecek liderler buluşması sonrası çalışmalarına başlayacak. Bu buluşmada da önceki bulaşmalarda olduğu gibi cumhurbaşkanı adayının gündeme gelmesi beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı adayı kadar merak edilen diğer bir konuyu ise seçime giderken ittifakların nasıl şekilleneceği oluşturuyor. Bu konuda liderler toplantısında değerlendirilecek. Ancak bir karara varılması beklenmiyor. Çünkü masadaki partiler henüz milletvekili seçiminde ittifak yapma konusunda bir karar vermediler. Bu kararın verilmesinin ardından ittifak modelleri konuşulacak.

Dezenformasyon ve yalan habere yaptırım geliyor

AK Parti’nin çok uzun süredir üzerinde çalıştığı, sosyal medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele çerçevesinde yaptırımları içeren yasal düzenleme çalışması, tamamlanma aşamasına geldi. Üç ana başlıkta şekillenecek yaklaşık 60 maddelik Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi ile sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber yayanlara Türk Ceza Kanunu kapsamında yaptırım getirilmesi öngörülüyor.

Yapılan çalışmanın ikinci ayağında 2020 yılında yürürlüğe giren kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen kanunda, sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik açma şartında değişikliğe gidilerek şirket temsilcilerinin ‘gerçek kişi’ olması yönünde düzenleme yapılacak.

Öte yandan, yıllardır beklemede olan internet medyasının yasal altyapıya kavuşturularak, resmen tanınması da hazırlanan yasa teklifinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgilendirildiği, MHP ile paylaşılan teklifle ilgili son çalışmalar gelecek hafta yapılacak. Bu aşamadan sonra teklif Meclise sunulacak.