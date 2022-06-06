6’lı masada hedef; tek bir oyun bile boşa gitmeyeceği seçim güvenliği sistemini kurmak

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabakata varan altı muhalefet partisinin 29 Mayıs’ta yaptığı toplantıda, daha önce kurulmuş olan komisyonların çalışmaları da büyük oranda takvime bağlandı. O takvim çerçevesinde bugün seçim güvenliği komisyonu, yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak. Hedef tek bir oyun bile boşa gitmeyeceği bir seçim güvenliği sistemini oluşturmak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün’den oluşan seçim güvenliği komisyonu yol haritasını belirledi. Bu yol haritası seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar, seçim takvimi açıklandıktan sonra seçime kadar yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar olmak üzere 4 ana başlıkta toplandı. Seçim öncesi yürütülecek çalışmalar arasında seçmen kütüklerinin oluşumu, seçim kurullarının yapısı, parti temsilcileri, sandık kurulu başkanları, sandık görevlilerinin eğitimi gibi başlıklar yer alıyor. Altılı masa oluşur oluşmaz kurulan ve seçim sonuçlanıncaya kadar ortak çalışmanın kesintisiz sürdürüleceği seçim güvenliği komisyonu bugün yol haritasını anlatacak. Seçim güvenliği için her parti çalışmasını ayrı ayrı yapacak ama işbirliği sandık görevlilerinden koordinasyon merkezlerine kadar her alanda sürecek. Seçim günü ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda da partiler birlikte hareket edecek. Seçim gecesi bilgiler tek merkezde toplanacak veriler tek ekranda görülebilecek.

Yargı paketi ve dezenformasyon yasası Adalet Komisyonunda

Kamuoyunda “dezenformasyon yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 9 Haziran Perşembe günü Meclis Adalet Komisyonunda görüşülecek. İfade ve basın özgürlüğü noktasında tartışma yaratan yasa teklifinin geçtiğimiz hafta Dijital Mecralar Komisyonundaki görüşmeleri 14 saat sürmüş basın meslek örgütleri teklifin geri çekilmesini istemişti. Kamu düzenini bozan haberlere 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngören madde cezaların yeniden gözden geçirilmesi ve indirilmesi bekleniyor. Adalet Komisyonu 7 Haziran Salı günü stokçuluk yapanlara ceza artırımını öngören yargı paketini ele alacak.