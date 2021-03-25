7. Olağan Kongresini yapan AK Parti 2023 kadrolarını belirledi

7. Olağan Kongresini tamamlayan AK Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek kadrolar belirlendi. Yapılan tüzük değişikliği ile 50'den 75'e çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesine 47 yeni isim girdi. Genel Başkanvekilliği 2’ye yükseldi. Yeni MKYK’da eski milletvekillerine ağırlık verilirken, 19 kadın yer aldı. 22 isim liste dışı kaldı. AK Parti MKYK listesinde Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, Ermeni Cemaatinden Sevan Sıvacıoğlu yer aldı. MKYK listesindeki yeni isimler arasında son kongrede aday olmayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığından ayrılan Ahmet Büyükgümüş de bulunuyor. Bölge dengelerinin gözetildiği listede yer alan eski milletvekilleri arasında Abdurrahman Kurt, Burhan Kayatürk dikkat çekti. İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Tuğba Varol Çokal da listede yerini aldı. 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş dikkat çeken diğer bir isim oldu. Yazar Ayşe Böhürler de yeni MKYK listesinde bulunuyor. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sumru Altuğ MKYK’ya giren diğer bir isim olarak dikkat çekerken, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç da MKYK’ya girdi.

MKYK’YA GİREN 47 YENİ İSİM

AK Parti MKYK’ye giren yeni isimler şöyle: Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emre Ete, Fatma Güldemet Sarı, Haluk İpek, Hasan Sert, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Menderes Türel, Metin Külünk, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Mücahit Birinci, Nurcan Dalbudak, Ömer İleri, Özlem Zengin, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuğba Varol Çokal, Türk İslam Karakoç.