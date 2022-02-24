7 yılda global bölge müdürü oldu

Bu köşede, yeni nesil iş insanlarının öyküleri yer alıyor. Şirketlerin, holdinglerin yeni kuşak temsilcileri ya da girişimciler, aldıkları eğitimleri, ilgi alanları, nihayetinde meslek seçimleri ve iş yaşamlarıyla köşemize konuk oluyor. Tabii ki kariyerlerini profesyonel yaşamda kurgulayan, Türkiye’de veya yurt dışında şirketlerin çeşitli kademelerinde vazife alan portreler de var konuklarımız arasında.

İşte onlardan biri Selina Bieber. GoDaddy’nin üst yöneticilerinden. Dijital hizmetler dünyasının önemli oyuncularından GoDaddy’de Türkiye ve MENA Bölge Müdürü olarak görev yapıyor. Kısa sayılabilecek bir süreç içindeki başarılarıyla ulaşmış bu ünvana. Girişimcilere ve KOBİ ölçeğindeki işletmelere dijital hizmetler sunan ABD’li dünya devi GoDaddy’de 7 yıldır devam etmekte olan bir mesaiye sahip. Dubai merkezli bölge müdürlüğünde 52 yerel site üzerinden hizmet üretmekle birlikte aslında dijital dünyada olması sebebiyle tüm global pazarlara açılım gösteren bir iş anlayışı bulunuyor. Bu açıdan sorumluluk alanında kaç ülke olduğuna dair sorumuzu, “Dijital arena sınırları olmayan bütünleşik bir yapı. Tüm dünya ile entegre olan bir iş süreci yönetiyoruz. Dubai’deyim, örneğin buradaki bir müşterimizin, Filipinler’e açılım gösteren, Kanada ile iş yürüten, Hindistan’a uzanan uygulamaları, bizim iş rotamızı tayin edebiliyor” diyor.

Avustralya’da büyüyen Bieber, Adelaide Üniversitesi’nde Uluslararası Araştırmalar ve Medya lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul’da yaşamayı tercih etmiş. Anne tarafından Göztepeli, Boğaziçi Üniversitesi’nde basın ve siyaset üzerine master yapıyor. Pazarlama diploması alıyor. Türkiye’de aralarında Facebook, VeriSign Inc. ve Euler Hermes’in bulunduğu global kuruluşlardaki sorumluluklarının yanında müteahhitlik ve turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden Makyol A.Ş.’de pazarlama iletişimi görevlerini yürütüyor.

GoDaddy’deki ilk pozisyonu pazarlama direktörlüğü için 2015'te İngiltere’ye giden Selina Bieber, teknoloji ve günümüzdeki rolleri alanında doktora yapmayı da planlıyor. Tabi dijital dünyanınsunduğu avantajlarla, uzaktan eğitim yoluyla.

İş kurarken dijitalleşme şart

25 yıllık geçmişe sahip GoDaddy’nin dünya üzerinde tamamı KOBİ düzeyindeki işletmeler ve girişimciler olan 20 milyon müşterisi var. Bu açıdan Selina Bieber ve ekibinin odağında da KOBİ’ler bulunuyor. Ürünler, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini söylüyor Bieber, “Onlara dijital dünyanın kolaylıklarını, imkanlarını gösteriyoruz. Fiziki mağazalara göre çok çok daha az maliyetle, tüm dünyaya açılabildiklerini anlatıyoruz. Kendilerine katma değer yaratmamız gerektiğine inanıyoruz” diyor. Godaddy'de bir KOBİ’nin dijital dünyada ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler sağlanıyor. Bieber, “Bir marka oluşturma ve iş kurma esnasında dijital olmak şart. Bir hafta veya birkaç hafta sonra bir e-mağaza, 5 katlı bina haline getirilebilir. Fiziki mağazada bu sözkonusu olamaz. Verinin değeri çok büyük. Veri, performansın optimize edilmesini sağlıyor. Veri maliyetsiz yönetilebilir. Bu çok önemli” diyor.

Türkiye’nin gücü genç nüfusu

Sorumluluk alanındaki Türkiye’nin en önemli gücünün genç nüfusu olduğunu ifade eden Bieber, “Yeni işlere yönelik heyecan ve arzu çok belirgin. Girişimci yönler güçlü, kendi işini yapma duygusu fazla. Mısır’da da benzeri şeyi görüyoruz. Çünkü orada da genç nüfus fazla” diyor. GoDaddy’nin KOBİ’lere yönelik eğitimlerinin bulunduğunu, Türkiye’de, Marketing Türkiye işbirliğiyle bu alanda önemli mesafeler aldıklarını söyleyen Bieber, yanı sıra her yıl düzenledikleri araştırmalarla KOBİ’lerin eğilimlerini ölçümlediklerini dile getiriyor. Bu yılki araştırma notlarına ilişkin olarak, “KOBİ’lerin yüzde 42’si pandemiden sonra satış kanalını online’a taşımış. Yani yarıya yakın bir kısımdan söz ediyoruz. Yine yüzde 80 oranında bir kesim müşteri sadakatını artırmayı öncelikli görev olarak kabul ediyor” tespitini aktarıyor.

Ödül kazandı, şirketi 3 bin çekici sattı

İş yaşamını profesyonel yönetici olarak sürdüren bir diğer öykümüz ise Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Çin’de kendisini önemli gruplarda kanıtlayan bir isim, Hakan Bulak. İleriki dönemlerde tekrar sizlerle buluşturmayı planladığım Bulak, İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitiminin ardından kariyerine Mercedes Benz Türk’te başlıyor. 2001’de dünya kalite direktörü olarak Daimler’in otobüs grubuna, Almanya/ Stuttgart’a transfer oluyor. 10 yıllık başarılı performansın ardından, Daimler ile Çinli dev Foton’un ortak projesinde, Alman grubu temsilen yönetim kurulu üyesi olarak Çin’e atanıyor. Mercedes’ten emekli olunca 2019’da Anhui’de kurulu JAC’ın Ağır Kamyon Grubu’ndan gelen genel müdür yardımcılığı teklifini ettiğini söyleyen Bulak, “Bir yıl içinde o yıl 50.000 kamyonun kalite göstergelerinde sahada yüzde 40-60 iyileşme, imalat bandında da kalite kapıları ve araç audit çalışmaları ile montaj bandı sonunda araçların yüzde 100 motoru çalışarak banddan çıkmasını sağladık. Bu başarı Hefei şehri Dostluk Ödülü'ne layık bulundu” dedi. “2019’un ocak ayında işe başladım, 2020 mayıs ayında da bu ödüle karar verilmiş. Ödül, benim için de şirketim için de büyük sürpriz oldu. Çünkü Çin’de bu tür bir takdire layık görülmek için biraz zaman geçmesi gerekiyor” diyen Bulak “Ödülü aldıktan sonra bir lojistik firmasına 3 bin adet TIR çekicisi sattık. Bu, ülkede en yüksek satışlar arasında sayılıyor. Bu başarılar benle birlikte Hefei ve Fuyang’daki kamyon grubunda çalışan 2 bin kişiye aittir” ifadesini kullanıyor.